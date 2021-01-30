Шоу: "У МЮ огромные шансы на требл"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы в этом сезоне.

Посреди текущей недели "красные дьяволы" потерпели сенсационное поражение от "Шеффилд Юнайтед" в домашних стенах (1:2), однако это не поколебало уверенность Шоу и его партнеров в себе.



Люк по-прежнему убежден, что МЮ на правильном пути и теперь готов к большим победам.



"Конечно, победа в лиге является целью для нас, учитывая нашу позицию. Самое важное сейчас — реабилитироваться после этого неудачного результата и показать людям, что мы все еще в гонке".



"Мы вторые, и у нас есть уверенность, что мы сможем сражаться за титул в концовке сезона, если снова продемонстрируем хорошую серию".



"Мы все еще участвуем в Кубке Англии и Лиге Европы. Мы хотим выигрывать трофеи, и мы чувствуем, что у нас огромные шансы выиграть все три".



"Все то время, что я нахожусь в "Юнайтед", здесь выступают невероятные игроки. Сейчас у нас отличный коллектив, но также есть огромная уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении и развиваемся как команда. Мы чувствуем, что мы способны выигрывать трофеи".



"Нужно отдать должное главному тренеру за приглашенных игроков. Каждый пришедший игрок сыграл большую роль в том, что "Юнайтед" прибавил, и сейчас мы чувствуем себя по-другому".



"Это просто другое ощущение. К нам вернулись уверенность и вера в то, что мы действительно можем начать сражаться за трофеи", — цитирует Шоу Daily Mirror.