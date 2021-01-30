Шоу: "У МЮ огромные шансы на требл"

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы в этом сезоне.

Посреди текущей недели "красные дьяволы" потерпели сенсационное поражение от "Шеффилд Юнайтед" в домашних стенах (1:2), однако это не поколебало уверенность Шоу и его партнеров в себе.

Люк по-прежнему убежден, что МЮ на правильном пути и теперь готов к большим победам.

"Конечно, победа в лиге является целью для нас, учитывая нашу позицию. Самое важное сейчас — реабилитироваться после этого неудачного результата и показать людям, что мы все еще в гонке".

"Мы вторые, и у нас есть уверенность, что мы сможем сражаться за титул в концовке сезона, если снова продемонстрируем хорошую серию".

"Мы все еще участвуем в Кубке Англии и Лиге Европы. Мы хотим выигрывать трофеи, и мы чувствуем, что у нас огромные шансы выиграть все три".

"Все то время, что я нахожусь в "Юнайтед", здесь выступают невероятные игроки. Сейчас у нас отличный коллектив, но также есть огромная уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении и развиваемся как команда. Мы чувствуем, что мы способны выигрывать трофеи".

"Нужно отдать должное главному тренеру за приглашенных игроков. Каждый пришедший игрок сыграл большую роль в том, что "Юнайтед" прибавил, и сейчас мы чувствуем себя по-другому".

"Это просто другое ощущение. К нам вернулись уверенность и вера в то, что мы действительно можем начать сражаться за трофеи", — цитирует Шоу Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 30.01.2021 11:00 # ilovemanutd
    Матч с Шеффилдом показал на что МЮ претендует. Забудьте о трофеях, ребята.

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  2. newiskander 30.01.2021 11:00 # newiskander
    Да он треблом называет МЖМ, где Мю акурат по середине)))

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  3. uyga 30.01.2021 10:57 # uyga
    Требл конечно сомнительно, но 1 то трофей должны зацепить, и шоу в лучшей форме за последние несколько лет

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  4. j-silver 30.01.2021 10:48 # j-silver
    Один тур побыли на 1 месте и все, фляга засвитела
    Вызывайте ему санитаров

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  5. scauzer11 30.01.2021 10:30 # scauzer11
    аккурат перед матчем с Арсом такое пистануть, можно Арс поздравлять с победой))

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  6. vyrentz 30.01.2021 10:21 # vyrentz
    Шеффилд ахуел

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  7. jirrort 30.01.2021 10:16 # jirrort
    Видимо Люк Шоу азербайджанец, ибо нормальный человек такую хуйню бы сказал

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  8. apl-nash 30.01.2021 10:16 # apl-nash
    Шоу: КУУУК-КАААААРРРРР-РЕЕЕЕК-КУУУУУУУУ!!!!!!

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  9. forester 30.01.2021 10:11 # forester
    тот случай когда михуйло не преувеличил в заголовке, а этот душевно больной действительно сказал ОГРОМНЫЕ шансы на требл ору

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