Шоу: "У МЮ огромные шансы на требл"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы в этом сезоне.
Посреди текущей недели "красные дьяволы" потерпели сенсационное поражение от "Шеффилд Юнайтед" в домашних стенах (1:2), однако это не поколебало уверенность Шоу и его партнеров в себе.
Люк по-прежнему убежден, что МЮ на правильном пути и теперь готов к большим победам.
"Конечно, победа в лиге является целью для нас, учитывая нашу позицию. Самое важное сейчас — реабилитироваться после этого неудачного результата и показать людям, что мы все еще в гонке".
"Мы вторые, и у нас есть уверенность, что мы сможем сражаться за титул в концовке сезона, если снова продемонстрируем хорошую серию".
"Мы все еще участвуем в Кубке Англии и Лиге Европы. Мы хотим выигрывать трофеи, и мы чувствуем, что у нас огромные шансы выиграть все три".
"Все то время, что я нахожусь в "Юнайтед", здесь выступают невероятные игроки. Сейчас у нас отличный коллектив, но также есть огромная уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении и развиваемся как команда. Мы чувствуем, что мы способны выигрывать трофеи".
"Нужно отдать должное главному тренеру за приглашенных игроков. Каждый пришедший игрок сыграл большую роль в том, что "Юнайтед" прибавил, и сейчас мы чувствуем себя по-другому".
"Это просто другое ощущение. К нам вернулись уверенность и вера в то, что мы действительно можем начать сражаться за трофеи", — цитирует Шоу Daily Mirror.
30.01.2021 10:00
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Последние комментарии:
Матч с Шеффилдом показал на что МЮ претендует. Забудьте о трофеях, ребята.
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Да он треблом называет МЖМ, где Мю акурат по середине)))
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Требл конечно сомнительно, но 1 то трофей должны зацепить, и шоу в лучшей форме за последние несколько лет
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Один тур побыли на 1 месте и все, фляга засвитела
Вызывайте ему санитаров
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аккурат перед матчем с Арсом такое пистануть, можно Арс поздравлять с победой))
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Шеффилд ахуел
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Видимо Люк Шоу азербайджанец, ибо нормальный человек такую хуйню бы сказал
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Шоу: КУУУК-КАААААРРРРР-РЕЕЕЕК-КУУУУУУУУ!!!!!!
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тот случай когда михуйло не преувеличил в заголовке, а этот душевно больной действительно сказал ОГРОМНЫЕ шансы на требл ору
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