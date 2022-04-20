"Ливерпуль" сокрушил "Юнайтед" второй раз за сезон

"Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл "Манчестер Юнайтед" и благодаря победе 4:0 минимум на сутки возглавил Премьер-Лигу.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп произвел два изменения относительно субботней победы 2:3 над "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Вместо Ибраимы Конате и Наби Кейта появились Жоэль Матип и Джордан Хендерсон.



В стартовый состав "красных дьяволов" влились Фил Джонс, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Маркус Рэшфорд.



Хозяевам "Энфилда" потребовалось менее пяти минут, чтобы разорвать оборону соперника в клочья и открыть счет. Садио Мане от центральной линии поля запустил в прорыв по правому флангу Мохамед Салаха, а тот сделал идеальную передачу во вратарскую на Луиса Диаса, который просто расстрелял Давида Де Хеа — 1:0.



"Юнайтед" совершенно не подавал признаков жизни. "Ливерпуль" контролировал игру и на 22-й минуте взорвался еще одной результативной комбинацией, в завершении которой Мане в касание выполнил заброс в штрафную на Салаха, который расторопно принял мяч и левой ногой поразил ворота при бездействии защитников — 2:0.



До перерыва мяч еще раз побывал в воротах "дьяволов", но Диас, в упор расстрелявший владения Де Хеа, угодил в офсайд.



Гости за весь первый тайм не провели ни одной вразумительной атаки и не нанесли ни одного удара, даже неточного.



Поскольку хуже, чем в первом тайме, играть было почти невозможно, "Юнайтед" чуть оживился после перерыва, но хотя бы немного напрячь "Ливерпуль" не мог.



А на 68-й минуте мерсисайдцы все-таки сделали счет разгромным. Диас вошел в штрафную по левому краю и сделал передачу в район 11-метровой отметки, откуда Мане пробил в касание — 3:0.



Точка в матче была поставлена на 85-й минуте, когда Салах ворвался в штрафную по центру и подсек мяч перед Де Хеа — 4:0.



"Юнайтед" провел совершенно провальный поединок — и с точки зрения атаки, и с точки зрения обороны. "Ливерпуль" оказался на две головы сильнее и победил, особо не напрягаясь. 9:0 по сумме двух матчей в нынешнем сезоне — это о многом говорит.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче