"Ливерпуль" сокрушил "Юнайтед" второй раз за сезон
"Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл "Манчестер Юнайтед" и благодаря победе 4:0 минимум на сутки возглавил Премьер-Лигу.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп произвел два изменения относительно субботней победы 2:3 над "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Вместо Ибраимы Конате и Наби Кейта появились Жоэль Матип и Джордан Хендерсон.
В стартовый состав "красных дьяволов" влились Фил Джонс, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Маркус Рэшфорд.
Хозяевам "Энфилда" потребовалось менее пяти минут, чтобы разорвать оборону соперника в клочья и открыть счет. Садио Мане от центральной линии поля запустил в прорыв по правому флангу Мохамед Салаха, а тот сделал идеальную передачу во вратарскую на Луиса Диаса, который просто расстрелял Давида Де Хеа — 1:0.
"Юнайтед" совершенно не подавал признаков жизни. "Ливерпуль" контролировал игру и на 22-й минуте взорвался еще одной результативной комбинацией, в завершении которой Мане в касание выполнил заброс в штрафную на Салаха, который расторопно принял мяч и левой ногой поразил ворота при бездействии защитников — 2:0.
До перерыва мяч еще раз побывал в воротах "дьяволов", но Диас, в упор расстрелявший владения Де Хеа, угодил в офсайд.
Гости за весь первый тайм не провели ни одной вразумительной атаки и не нанесли ни одного удара, даже неточного.
Поскольку хуже, чем в первом тайме, играть было почти невозможно, "Юнайтед" чуть оживился после перерыва, но хотя бы немного напрячь "Ливерпуль" не мог.
А на 68-й минуте мерсисайдцы все-таки сделали счет разгромным. Диас вошел в штрафную по левому краю и сделал передачу в район 11-метровой отметки, откуда Мане пробил в касание — 3:0.
Точка в матче была поставлена на 85-й минуте, когда Салах ворвался в штрафную по центру и подсек мяч перед Де Хеа — 4:0.
"Юнайтед" провел совершенно провальный поединок — и с точки зрения атаки, и с точки зрения обороны. "Ливерпуль" оказался на две головы сильнее и победил, особо не напрягаясь. 9:0 по сумме двух матчей в нынешнем сезоне — это о многом говорит.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.04.2022 00:00
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Последние комментарии:
Слишком легкая игра вышла. Волнения было только от того, что скам может всей командой поставить автобус и лфк придется пыхтеть чтоб ловить их на ошибке. Благо скам отверг сыкливую модель игры и попытался сыграть. Да не получилось, но зато не как стоук/бернли условный. Просто они команда друго уровня, уровня 5-8 места. Однозначно разгонять тех кто сидит на жирный контрактах и пытаться строить чот новое, с Тен Хагом шансы будут норм.
По нашим - первый тайм просто космический. Темп матча держали экстремально интенсивным, бедный скам не мог поднять голову, как у них отбирали мяч в их же трети поля. Второй тайм по началу начали вальяжно, подумал, что опять начнут куи пинать, но вовремя вернули концентрацию и начали ебашить и довели счет до логичного. В игре никто не выпадал, все были великолепны. Особенно отмечу линию нападения которая не транжирила моменты, не тянуло на себя одеяло и играло четко в темп. Мане мом, я прямо увидел 26-27 летнего Садио на поле, жаль что он редко выдает такте матчи. Хз влияние ли это конкуренции в лице Диаза, но уголек очень радовал. Еще бы отметил маэстро Тьяго, его пасы и движение просто искусства и эстетическое наслаждение. По правде говоря можно отметить чуть ли не всех сегодня, но не хочу огромные пасты писать)
Юнва! Матч был наслаждением. Омрачило только неадекватное неумение скама проигрывать в конце матча. Надеемся и верим в осечку бензоколонки!
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Какая же помойка - Манчестер Юнайтед!
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Что и требовалось доказать
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Ну за сегодняшний результат я и не беспокоился, всё было очевидно заранее. Разве что от МЮ ожидал большего. Ириски с пенсо физруком тоже не соперник, главное по своему обыкновению не стали бы грязно играть и не покалечили кого-нибудь. А вот шпоры опасны, этот матч больше всех беспокоит.
(ответить)
Чё не смеётесь? Не смешно? Не поняли? Да?
Это манчестер!
хахахаха
(ответить)
Ещё и патлатого у мб можно было удалять, был бы урок?
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ну че тут сказать отъебали по полной ))))
(ответить)
Чисто на классе. Мю , как и не выходил... Бедный Ферги, 2 позора за один чемпионат. Удачи Ливерпуль! Ynwa!!!
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салах 2 гола + пас
мане гол + пас
диас гол + пас
вот жесть
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тупа выебли помойку
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Обосали в рот нассали
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Мушек с пабедай, почти усыпили бдительность КНЯЗЕЙ
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Жалкая портовая помойка, Кейта в матче который его команда ведет в 4 мяча начинает ломать ноги молодому Лингарду, благо что у скама осталось чувство собственного достоинства и потом они портовых хуесосов нормально так в газон втоптали за пять минут.YNWA
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жаль, что ещё один не закатили. два раза за сезон по 5:0 было бы легендарно! на века!
ещё жаль, что лисы и волки по ходу сезона кучу очков на ровном месте потеряли. а то последили бы и за увлекательной гонкой за место в ЛК
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как же бежит Робертсон
это как битурбо, едешь сотку, придавил и уже двести
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Магваер и Джонс - связка мечты.
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Сити с чемпионством.
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СОЧНО!
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мю это какули)
а покерхуй как всегда судьи протащили к победе. Опять липовые оффсайды свистели, впрочем ничего нового
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КНЯЗИ на троне!!!
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