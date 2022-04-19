Роналду пропустит матч против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" во вторник вечером из-за семейной трагедии.

Напомним, накануне Роналду объявил в инстаграме о смерти своего новорожденного сына и появлении на свет ее сестры-близнеца.



В "Юнайтед" понимают, что Криштиану сейчас не до футбола, поэтому 37-летнему португальцу был дан отгул, несмотря на огромную важность матча.



"Семья важнее всего, и Роналду поддерживает своих любимых в столь безмерно тяжелое время. Учитывая это, мы можем подтвердить, что он не примет участия в матче против "Ливерпуля" на "Энфилде", и мы напоминаем о просьбе семьи уважать конфиденциальность частной жизни", — гласит заявление "красных дьяволов".