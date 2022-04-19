Роналду пропустит матч против "Ливерпуля"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" во вторник вечером из-за семейной трагедии.

Напомним, накануне Роналду объявил в инстаграме о смерти своего новорожденного сына и появлении на свет ее сестры-близнеца.

В "Юнайтед" понимают, что Криштиану сейчас не до футбола, поэтому 37-летнему португальцу был дан отгул, несмотря на огромную важность матча.

"Семья важнее всего, и Роналду поддерживает своих любимых в столь безмерно тяжелое время. Учитывая это, мы можем подтвердить, что он не примет участия в матче против "Ливерпуля" на "Энфилде", и мы напоминаем о просьбе семьи уважать конфиденциальность частной жизни", — гласит заявление "красных дьяволов".


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 946

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  1. sausage 19.04.2022 17:24 # sausage
    ...и мы напоминаем о просьбе семьи уважать конфиденциальность частной жизни

    Источник: http://fapl.ru/posts/92669/

    Так он сам сделал эту трагедию достоянием общественности. Я понимаю, что это трагедия, но чёт не припомню, кто о смерти своих близких или о потере новорожденного объявлял в инсте. Да, становилось известно потом, от друзей, родственников, тренеров. Но делать это как пресс-релиз в соц сети, чёт как-то стрёмно, это же всё-таки сугубо личное.

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  2. gameboy 19.04.2022 17:14 # gameboy
    Как я и говорил, зажали пару миллионов на годы этого гения. Теперь он глубоко присядет на банку, типичные манки

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