"Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии, выбив "Сити"
"Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе 2:3 над "Манчестер Сити" на "Уэмбли".
Матч начался в высоком темпе, и зрителям посчастливилось увидеть сразу два быстрых гола. Уже на девятой минуте Энди Робертсон подал угловой, а Ибраима Конате выиграл второй этаж и головой отправил мяч под перекладину — 0:1.
Спустя восемь минут голкипер "горожан" Зак Стеффен, возомнив себя Эдерсоном, не смог укротить мяч внизу и был накрыт бросившимся прессинговать Садио Мане — 0:2.
У "Сити" совершенно не шла игра, и Алиссон попросту остался без работы в первом тайме. А вот "Ливерпуль" не стал останавливаться на двух голах и перед самым перерывом был вознагражден за свои старания. Тиаго Алькантара отбросил мяч на Садио Мане, который ударом в касание из пределов штрафной поразил ближний угол ворот — 0:3.
Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг на удивление легко обыграл Фабиньо на правом краю штрафной, после чего откатил мяч под удар Джеку Грилишу — 1:3.
"Горожанам" требовалось забивать еще дважды, но создание моментов давалось им с большим трудом — скорее, это "красные" могли развить свое преимущество, использовав одну из контратак. Например, такой шанс имел Мохамед Салах, но не попал в створ с близкого расстояния.
Когда основное время уже закончилось, Бернарду Силва замкнул прострел вышедшего на замену Рияда Махреза вдоль ворот — 2:3.
В добавленные минуты "Сити" бросил все силы вперед, но наиграть еще на один гол не смог. Удар Стерлинга пришелся прямо в Алиссона.
И хотя обе команды играли в среду в Лиге Чемпионов, "Ливерпуль" выглядел гораздо бодрее, показав это с самого начала. Мечта "красных" о покере по-прежнему жива, а вот "Сити" о требле уже может забыть.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 2:3 (0:3)
Голы: Грилиш 47, Силва 90 — Конате 9, Мане 17, 45.
"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Стоунс, Аке, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Грилиш, Фоден, Жезус (Махрез 83), Стерлинг.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Кейта (Хендерсон 73), Фабиньо, Алькантара (Джонс 87), Салах, Диас (Фирмино 85), Мане (Жота 85).
Предупреждения: Жезус, Фернандиньо — Фабиньо, Кейта, Мане.
16.04.2022 19:25
Просмотров: 2697
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Всех адекватных болельщиков Ливерпуля поздравляю с победой!
(ответить)
Гг такие гг)))))
(ответить)
Помню помню как какая то хуета из синей помойки про требл заикалась. Сру-манк очередную порцию спермы сглотнул вместо тухлых шпрот. Бугагааааааааааа!!!!
(ответить)
I'm so glad that Jurgen is a Red.
I'm so glad he delivered what he said.
Jurgen said to me, you know. We'll win the Premier League, you know. He said so.
I'm in love with him and I feel fine.
(ответить)
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт уверен, что его команда способна сделать требл в этом сезоне.
В данный момент "Сити" лидирует в Премьер-Лиге, в минувшую среду вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, а в субботу сразится с "Ливерпулем" за путевку в финал Кубка Англии.
Лапорт призывает своих партнеров не забегать вперед и думать только о ближайшем матче, но видит у "горожан" достаточный запас прочности, чтобы играть на победу на всех фронтах.
"Мы должны двигаться шаг за шагом, как мы это делали в последние годы, но я думаю, мы обладаем командой, способной дойти до победного конца на всех направлениях".
"Мы в точности знаем, что из себя представляем, и мы сражаемся за победу в трех соревнованиях".
"Мы знаем, что будет тяжело это сделать, но я думаю, нам это под силу", — цитирует Лапорта The Independent.
Источник: http://fapl.ru/posts/92584/
А я верю что лапорт будет сосать как и все фанаты 0 сиси ухахаха
(ответить)
Неплохо неплохо
(ответить)
Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Евросоюз в «слишком долгих» поставках Украине «не того оружия» и потребовал предоставить необходимые вооружения. «Не через месяц. Сейчас», — добавил он
Вы посмотрите на этого злого хохла ухахахахах напомните ему что без Европы уже давно бы лизали ноги русских иванов ухаххахаха
(ответить)
Норм, норм, этого стоило ожидать. Да, у Сити состав был так себе. Ну а что вы хотели? У всех бывают такие моменты на дистанции. Вспомните Ливерпуль в прошлом сезоне. И, как по мне, то у Сити больше сказалось отсутствие не Де Брюйне, а Уолкера.
А вообще классно вынесли этих пидаров. ИНВА!
PS Очередной раз прошу, не стреляйте в Салаха, он играет, как может. Два прёбаных финала в сборной, непонятки с контрактом... Дайте скидку Мо, он в этом сезоне очень много сделал для того, чтобы Ливерпуль был там, где находится сейчас. Перезагрузится, отдохнёт и ещё сезон, как минимум, отработает на уровне.
(ответить)
С Салахом надо че т делать после того как Мане два раза его выкинул из турниров стал калом
(ответить)
Голубые на страпоне! А собственно где им ещё быть, будучи голубыми
(ответить)
Бля, а где безвиз?
Неужто самосдетонировался в начале марта? Фапл многое потерял без его шизоидных высеров(
(ответить)
Сити на страпоне (((
Ливерпуль на троне))))
(ответить)
Труманку струя прямо в глотку)))
(ответить)
Ну просто на классе обоссали полтарашек пхихихихихихихихихихихихих всех красных с победой, мы в финале ))))))))))
(ответить)
С финалом Кубка Англии, мои "красные" братья! YNWA!
(ответить)
с очередной победой над нашими персональными сучками из нольсити пацаны!!!!
Зовите истонскую дырявую писдаболку - по традиции сначала оближет тщательно мои гениталии и анус, а затем я громко попердывая обильно испражнюсь ей жидким калом на лицо
ЖРИ ГАВНО трупманк ахахахахахахах
(ответить)
Мы в финале!!! УРЯ
(ответить)
СИТИ,СИТИ, ХУЙ СОСИТЕ!
(ответить)
Ждём как тру манк промямлит жалкие оправдания)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий