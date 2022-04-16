"Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии, выбив "Сити"

Ливерпуль "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе 2:3 над "Манчестер Сити" на "Уэмбли".

Матч начался в высоком темпе, и зрителям посчастливилось увидеть сразу два быстрых гола. Уже на девятой минуте Энди Робертсон подал угловой, а Ибраима Конате выиграл второй этаж и головой отправил мяч под перекладину — 0:1.

Спустя восемь минут голкипер "горожан" Зак Стеффен, возомнив себя Эдерсоном, не смог укротить мяч внизу и был накрыт бросившимся прессинговать Садио Мане — 0:2.

У "Сити" совершенно не шла игра, и Алиссон попросту остался без работы в первом тайме. А вот "Ливерпуль" не стал останавливаться на двух голах и перед самым перерывом был вознагражден за свои старания. Тиаго Алькантара отбросил мяч на Садио Мане, который ударом в касание из пределов штрафной поразил ближний угол ворот — 0:3.

Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг на удивление легко обыграл Фабиньо на правом краю штрафной, после чего откатил мяч под удар Джеку Грилишу — 1:3.

"Горожанам" требовалось забивать еще дважды, но создание моментов давалось им с большим трудом — скорее, это "красные" могли развить свое преимущество, использовав одну из контратак. Например, такой шанс имел Мохамед Салах, но не попал в створ с близкого расстояния.

Когда основное время уже закончилось, Бернарду Силва замкнул прострел вышедшего на замену Рияда Махреза вдоль ворот — 2:3.

В добавленные минуты "Сити" бросил все силы вперед, но наиграть еще на один гол не смог. Удар Стерлинга пришелся прямо в Алиссона.

И хотя обе команды играли в среду в Лиге Чемпионов, "Ливерпуль" выглядел гораздо бодрее, показав это с самого начала. Мечта "красных" о покере по-прежнему жива, а вот "Сити" о требле уже может забыть.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 2:3 (0:3)

Голы: Грилиш 47, Силва 90 — Конате 9, Мане 17, 45.

"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Стоунс, Аке, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Грилиш, Фоден, Жезус (Махрез 83), Стерлинг.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Кейта (Хендерсон 73), Фабиньо, Алькантара (Джонс 87), Салах, Диас (Фирмино 85), Мане (Жота 85).

Предупреждения: Жезус, Фернандиньо — Фабиньо, Кейта, Мане.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Сит, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2022 19:25

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Последние комментарии:




  1. englandonelove 16.04.2022 20:11 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  2. liverpool-66 16.04.2022 20:05 # liverpool-66
    Всех адекватных болельщиков Ливерпуля поздравляю с победой!

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  3. meshuggah 16.04.2022 20:02 # meshuggah
    Гг такие гг)))))

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  4. ezh28 16.04.2022 19:57 # ezh28
    Помню помню как какая то хуета из синей помойки про требл заикалась. Сру-манк очередную порцию спермы сглотнул вместо тухлых шпрот. Бугагааааааааааа!!!!

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  5. naby-keita 16.04.2022 19:55 # naby-keita
    I'm so glad that Jurgen is a Red.
    I'm so glad he delivered what he said.
    Jurgen said to me, you know. We'll win the Premier League, you know. He said so.
    I'm in love with him and I feel fine.

    (ответить)

  6. felix-the-cat 16.04.2022 19:53 # felix-the-cat
    Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт уверен, что его команда способна сделать требл в этом сезоне.
    В данный момент "Сити" лидирует в Премьер-Лиге, в минувшую среду вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, а в субботу сразится с "Ливерпулем" за путевку в финал Кубка Англии.

    Лапорт призывает своих партнеров не забегать вперед и думать только о ближайшем матче, но видит у "горожан" достаточный запас прочности, чтобы играть на победу на всех фронтах.

    "Мы должны двигаться шаг за шагом, как мы это делали в последние годы, но я думаю, мы обладаем командой, способной дойти до победного конца на всех направлениях".

    "Мы в точности знаем, что из себя представляем, и мы сражаемся за победу в трех соревнованиях".

    "Мы знаем, что будет тяжело это сделать, но я думаю, нам это под силу", — цитирует Лапорта The Independent.

    Источник: http://fapl.ru/posts/92584/




    А я верю что лапорт будет сосать как и все фанаты 0 сиси ухахаха

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  7. torres-9- 16.04.2022 19:52 # torres-9-
    Неплохо неплохо

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  8. felix-the-cat 16.04.2022 19:49 # felix-the-cat
    Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Евросоюз в «слишком долгих» поставках Украине «не того оружия» и потребовал предоставить необходимые вооружения. «Не через месяц. Сейчас», — добавил он


    Вы посмотрите на этого злого хохла ухахахахах напомните ему что без Европы уже давно бы лизали ноги русских иванов ухаххахаха

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  9. sausage 16.04.2022 19:45 # sausage
    Норм, норм, этого стоило ожидать. Да, у Сити состав был так себе. Ну а что вы хотели? У всех бывают такие моменты на дистанции. Вспомните Ливерпуль в прошлом сезоне. И, как по мне, то у Сити больше сказалось отсутствие не Де Брюйне, а Уолкера.
    А вообще классно вынесли этих пидаров. ИНВА!
    PS Очередной раз прошу, не стреляйте в Салаха, он играет, как может. Два прёбаных финала в сборной, непонятки с контрактом... Дайте скидку Мо, он в этом сезоне очень много сделал для того, чтобы Ливерпуль был там, где находится сейчас. Перезагрузится, отдохнёт и ещё сезон, как минимум, отработает на уровне.

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  10. felix-the-cat 16.04.2022 19:43 # felix-the-cat
    С Салахом надо че т делать после того как Мане два раза его выкинул из турниров стал калом

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  11. apl-nash 16.04.2022 19:42 # apl-nash
    Голубые на страпоне! А собственно где им ещё быть, будучи голубыми

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  12. shinigami 16.04.2022 19:41 # shinigami
    Бля, а где безвиз?
    Неужто самосдетонировался в начале марта? Фапл многое потерял без его шизоидных высеров(

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  13. mansoor 16.04.2022 19:40 # mansoor
    Сити на страпоне (((
    Ливерпуль на троне))))

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  14. metkii 16.04.2022 19:39 # metkii
    Труманку струя прямо в глотку)))

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  15. roberto-89 16.04.2022 19:38 # roberto-89
    Ну просто на классе обоссали полтарашек пхихихихихихихихихихихихих всех красных с победой, мы в финале ))))))))))

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  16. akadam 16.04.2022 19:37 # akadam
    С финалом Кубка Англии, мои "красные" братья! YNWA!

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  17. frisby 16.04.2022 19:36 # frisby
    с очередной победой над нашими персональными сучками из нольсити пацаны!!!!
    Зовите истонскую дырявую писдаболку - по традиции сначала оближет тщательно мои гениталии и анус, а затем я громко попердывая обильно испражнюсь ей жидким калом на лицо
    ЖРИ ГАВНО трупманк ахахахахахахах

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  18. b84 16.04.2022 19:35 # b84
    Мы в финале!!! УРЯ

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  19. dexter 16.04.2022 19:34 # dexter
    СИТИ,СИТИ, ХУЙ СОСИТЕ!

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  20. liverpool888 16.04.2022 19:34 # liverpool888
    Ждём как тру манк промямлит жалкие оправдания)

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