"Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии, выбив "Сити"

"Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе 2:3 над "Манчестер Сити" на "Уэмбли".

Матч начался в высоком темпе, и зрителям посчастливилось увидеть сразу два быстрых гола. Уже на девятой минуте Энди Робертсон подал угловой, а Ибраима Конате выиграл второй этаж и головой отправил мяч под перекладину — 0:1.



Спустя восемь минут голкипер "горожан" Зак Стеффен, возомнив себя Эдерсоном, не смог укротить мяч внизу и был накрыт бросившимся прессинговать Садио Мане — 0:2.



У "Сити" совершенно не шла игра, и Алиссон попросту остался без работы в первом тайме. А вот "Ливерпуль" не стал останавливаться на двух голах и перед самым перерывом был вознагражден за свои старания. Тиаго Алькантара отбросил мяч на Садио Мане, который ударом в касание из пределов штрафной поразил ближний угол ворот — 0:3.



Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг на удивление легко обыграл Фабиньо на правом краю штрафной, после чего откатил мяч под удар Джеку Грилишу — 1:3.



"Горожанам" требовалось забивать еще дважды, но создание моментов давалось им с большим трудом — скорее, это "красные" могли развить свое преимущество, использовав одну из контратак. Например, такой шанс имел Мохамед Салах, но не попал в створ с близкого расстояния.



Когда основное время уже закончилось, Бернарду Силва замкнул прострел вышедшего на замену Рияда Махреза вдоль ворот — 2:3.



В добавленные минуты "Сити" бросил все силы вперед, но наиграть еще на один гол не смог. Удар Стерлинга пришелся прямо в Алиссона.



И хотя обе команды играли в среду в Лиге Чемпионов, "Ливерпуль" выглядел гораздо бодрее, показав это с самого начала. Мечта "красных" о покере по-прежнему жива, а вот "Сити" о требле уже может забыть.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" — 2:3 (0:3)



Голы: Грилиш 47, Силва 90 — Конате 9, Мане 17, 45.



"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Стоунс, Аке, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Грилиш, Фоден, Жезус (Махрез 83), Стерлинг.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Кейта (Хендерсон 73), Фабиньо, Алькантара (Джонс 87), Салах, Диас (Фирмино 85), Мане (Жота 85).



Предупреждения: Жезус, Фернандиньо — Фабиньо, Кейта, Мане.