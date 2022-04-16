"Сити" извинился перед "Ливерпулем" за испорченную минуту молчания
"Манчестер Сити" извинился перед "Ливерпулем" за поведение своих болельщиков, нарушивших минуту молчания перед полуфиналом Кубка Англии.
Перед началом субботнего матча на "Уэмбли" состоялась минута молчания, посвященная 33-летней годовщине трагедии на "Хиллсборо".
15 апреля 1989 году в давке на "Хиллсборо" погибли 97 фанатов "Ливерпуля", однако болельщики "Сити" отказались почтить память своих коллег, продолжая скандировать свои кричалки.
Еще по ходу матча, который завершился победой 2:3, "горожане" выпустили официальное заявление по поводу случившегося.
"Манчестер Сити" крайне расстроен поведением некоторых фанатов "Сити" во время минуты молчания перед сегодняшним матчем. Клуб приносит искренние извинения всем, кто связан с "Ливерпулем", — говорится в заявлении чемпионов Премьер-Лиги.
16.04.2022 20:00
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Просто отребье, а не фанаты. За сити ни одного адекватного болелы не наблюдалось за все время. На всех у них один разжеванный мозг
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ни истории ни манер у быдланов голубятни
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Че там извиняться, все встало на своё место
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