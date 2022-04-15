Гриллич вошел в шорт-лист целей "Арсенал"

Полузащитник "Хоффенхайма" и сборной Австрии Флориан Гриллич пополнил список трансферных целей "Арсенала" на грядущее лето.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов "Арсенала" на летнее окно, особенно в свете истекающего контракта Мохамеда Эльнени.



Контракт 26-летнего Гриллича с "Хоффенхаймом" тоже истекает в конце июня, и Флориан обещать стать одним из самых лакомых свободных агентов на рынке.



Как сообщает The Telegraph, в борьбе за Гриллича "Арсенал" может столкнуться с конкуренцией немецких и испанских клубов из Лиги Чемпионов. Также интерес к Флориану проявляют "Эвертон" и "Лидс".



Гриллич был основным игроком на протяжении своих пяти сезонов в "Хоффенхайме". Правда, в этой кампании Флориан не совершил ни одного результативного действия.