Габриэль не собирается в "Барселону"

Габриэль Магальяэс Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс развеял слухи о возможном переходе в "Барселону".

На прошлой неделе в испанской прессе появилась информация, что Габриэль, сыгравший 27 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, стал трансферной целью для "Барселоны" на грядущее лето.

Сообщалось, что "Барселона" уже установила контакт с "Арсеналом", предложив за 24-летнего бразильца трех своих игроков на выбор.

Однако Габриэль, стоивший лондонскому клубу 27 миллионов фунтов два года назад, дал ясно понять, что свое будущее он связывает с "канонирами".

"Выступать в Премьер-Лиге — это настоящий вызов, но с каждым днем я адаптируюсь все лучше и лучше. В то же время все мы знаем, что не можем быть идеальны в каждом матче. Мы совершаем ошибки".

"Но мне хорошо здесь, я чувствую себя как дома в "Арсенале". Замечательно быть частью этой команды, и я уверен, вместе мы сможем многого достичь. Я очень счастлив здесь", — цитирует Габриэля Evening Standard.


Метки Арсенал, Барселона, Габриэль

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 10:00

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  1. chelsea88 15.04.2022 10:26 # chelsea88
    У в рот вые6аных гейгуннерастов все игроки которые играют в их никчёмном гейклубе - лучшие. Только какого xepa они xyй сосут в середине таблицы им невдомёк.

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  2. arsenverim 15.04.2022 10:14 # arsenverim
    Паникер еще тот, плюс плохо использует свои габариты. Есть куда расти.

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  3. mixmaster 15.04.2022 10:05 # mixmaster
    лучший бразильский защ в АПЛ прямо сейчас

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