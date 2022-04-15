Габриэль не собирается в "Барселону"

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс развеял слухи о возможном переходе в "Барселону".

На прошлой неделе в испанской прессе появилась информация, что Габриэль, сыгравший 27 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, стал трансферной целью для "Барселоны" на грядущее лето.



Сообщалось, что "Барселона" уже установила контакт с "Арсеналом", предложив за 24-летнего бразильца трех своих игроков на выбор.



Однако Габриэль, стоивший лондонскому клубу 27 миллионов фунтов два года назад, дал ясно понять, что свое будущее он связывает с "канонирами".



"Выступать в Премьер-Лиге — это настоящий вызов, но с каждым днем я адаптируюсь все лучше и лучше. В то же время все мы знаем, что не можем быть идеальны в каждом матче. Мы совершаем ошибки".



"Но мне хорошо здесь, я чувствую себя как дома в "Арсенале". Замечательно быть частью этой команды, и я уверен, вместе мы сможем многого достичь. Я очень счастлив здесь", — цитирует Габриэля Evening Standard.