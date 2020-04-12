"Барселона" предлагает трех игроков за Габриэля

Габриэль Магальяэс "Барселона" обозначила интерес к центральному защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу.

В 2020 году Габриэль перебрался в "Арсенал" из "Лилля" за 27 миллионов фунтов, и с тех пор является ключевым элементом линии обороны в команде Микеля Артеты.

В этом сезоне 24-летний бразилец сформировал сильную связку с прибывшим из "Брайтона" Беном Уайтом, благодаря чему у "канониров" появились реальные шансы пробиться в Лигу Чемпионов.

Как утверждает каталонское издание Sport, своей игрой Габриэль привлек внимание "Барселоны", которая находится в поисках замены для Самюэля Умтити и Клемана Лангле.

Известная своими дырявыми карманами "Барселона" уже обратилась к "Арсеналу" и предложила включить в сделку по Габриэлю трех своих игроков: голкипера Нето, полузащитника Рики Пуча и вингера Мемфиса Депая.


Метки Арсенал, Барселона, Габриэль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2022 22:00

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  1. redwhitegun 12.04.2022 22:22 # redwhitegun
    И какой нам смысл менять основного игрока на трех днарей?

    (ответить)

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