"Барселона" предлагает трех игроков за Габриэля

"Барселона" обозначила интерес к центральному защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу.

В 2020 году Габриэль перебрался в "Арсенал" из "Лилля" за 27 миллионов фунтов, и с тех пор является ключевым элементом линии обороны в команде Микеля Артеты.



В этом сезоне 24-летний бразилец сформировал сильную связку с прибывшим из "Брайтона" Беном Уайтом, благодаря чему у "канониров" появились реальные шансы пробиться в Лигу Чемпионов.



Как утверждает каталонское издание Sport, своей игрой Габриэль привлек внимание "Барселоны", которая находится в поисках замены для Самюэля Умтити и Клемана Лангле.



Известная своими дырявыми карманами "Барселона" уже обратилась к "Арсеналу" и предложила включить в сделку по Габриэлю трех своих игроков: голкипера Нето, полузащитника Рики Пуча и вингера Мемфиса Депая.