Чудесный камбэк Кристиана Эриксена

Кристиан Эриксен уверен в том, что возможность снова играть в футбол в составе "Брентфорда" — настоящее чудо, а сами "пчелы" получают шикарные дивиденды от появления у них блестящего плеймейкера. С Эриксеном "Брентфорд" победил в дерби "Челси" и выиграл четыре матча из шести.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вернулся на футбольное поле всего через восемь месяцев после того, как в матче со сборной Финляндии на Евро-2020 у него случилась остановка сердца. Сейчас он оснащен кардиовертер-дефибриллятором, который в любой момент готов запустить его сердце и позволяет десяткам тысяч людей по всему миру жить без ограничений и заниматься спортом.



Когда Кристиан Эриксен покинул этот мир на пять минут в процессе игры с финнами, а затем чудесным образом "ожил", предполагалось, что его профессиональная карьера завершится. Но после операции и установки дефибриллятора он вернулся в футбол в самом датском клубе Премьер-Лиги, в январе подписав контракт с "Брентфордом" до конца сезона.



Остановка сердца немного отличается от сердечного приступа и может произойти по ряду причин: когда электрические импульсы, регулирующие сердцебиение, не функционируют должным образом, или же когда стенки сердца воспаляются или повреждаются. У молодых людей основная причина остановки сердца — генетическая или приобретенная каким-либо образом — например, после инфекции или аллергической реакции на лекарство. Очень редко остановка сердца может быть случайным разовым происшествием, без явной причины.



Проблемы с сердцем у молодых профессиональных спортсменов необычны и редки, но не являются чем-то неслыханным. Инцидент с Эриксеном произошел через девять лет после почти смертельного случая Фабриса Муамбы из "Болтона" и через 19 лет после того, как погиб камерунец Марк-Вивьен Фоэ.



Это громкие истории, но за пределами профессионального спорта внезапная остановка сердца убивает в среднем 12 человек в неделю в возрасте до 35 лет только в Великобритании. Это одна из самых частых причин смерти в этой возрастной группе после самоубийств и несчастных случаев.



Эриксен сказал, что в его семье никогда не было сердечных заболеваний, и он регулярно, как и другие профессиональные футболисты, проходил обследования на протяжении всей карьеры — ни одно из них не выявило никаких потенциальных проблем с сердцем. И все же, чтобы избежать риска, Кристиану был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) — устройство размером с половину мобильного телефона с тонкими проводами, прикрепленными к области сердца.



Существует два основных типа ИКД. Один помещается под кожу, обычно возле подмышки, и действует как мини-дефибриллятор. "Мы называем его шок-коробочкой", — говорит Майкл Пападакис, специалист по кардиологии Лондонского университета. "Он следит за вашим сердечным ритмом и, если обнаружит опасное для жизни нарушение, выведет из критичного состояния током, запустив сердце".



Другой основной тип ИКД обычно устанавливается в пространстве чуть ниже ключицы, и подобно кардиостимулятору, также посылает регулярный электрический сигнал, если обнаруживает, что сердце бьется слишком медленно. Батарейки обычно служат до 10 лет и могут быть заменены под местной анестезией.



Вплоть до 2015 года врачи не советовали людям с ИКД заниматься спортом с уровнем физических нагрузок выше, чем в гольфе, но новые исследования изменили отношение к этим устройствам. Команда из Йельского университета наблюдала за 440 спортсменами, использовавшими ИКД, на протяжении четырех лет, проверяя их каждые шесть месяцев, и ни у кого из них не было каких-либо нежелательных эффектов. Около 10% таких спортсменов получили удар током от своего устройства во время занятий спортом после того, как был обнаружен аномальный сердечный ритм. Но не было ни единого примера отказа ИКД, ни один из участников эксперимента не получил травмы, никто не умер в результате сердечного приступа.



"Риск невелик", — говорит кардиолог Йельского университета Рэйчел Лэмперт, руководившая исследованием. "Мы не можем сказать, что все люди с ИКД должны заниматься активными видами спорта, но наши данные показывают, что многие могут быть уверены, что их прибор сработает, если что-то пойдет не так".



В 2012 году Билл Керр, марафонец-любитель из Маркет-Харборо, внезапно потерял сознание во время работы, и ему установили ИКД. С тех пор 71-летний спортсмен пробежал еще 12 марафонов, причем самый быстрый — всего на 20 минут медленнее, чем до остановки сердца. С точки зрения индивидуального риска много зависит от повреждений сердца. Фабрис Муамба решил завершить карьеру, а вот другие спортсмены продолжают играть, в том числе — защитник "Аякса" Дейли Блинд.



Эриксену пришлось покинуть "Интер", потому что в Италии существует запрет на игру в футбол с ИКД на любительском и профессиональном уровне. Но в Англии уже давно работает программа скрининга сердца, и Футбольная Ассоциация допускает таких игроков к своим соревнованиям, как и Совет по крикету Англии и Уэльса, Ассоциация лаун-тенниса и крокета и ряд других спортивных организаций.



Как он сам говорил, Кристиан Эриксен надеется, что его случай повысит уровень осведомленности масс о возможности заниматься спортом с ИКД, а также привлечет дополнительное финансирование к исследованиям по применению данных приборов.



Но лучшей рекламой ИКД стал не сам факт возвращения Эриксена в большой футбол, а его игра после длительного простоя. При нем "Брентфорд" выиграл четыре матча из шести, практически решив задачу сохранения прописки в элитном дивизионе, а самым лучшим поединком для "пчел" и самого Кристиана стала сенсационная победа в дерби Западного Лондона на поле "Челси" со счетом 4:1.



Перед тем Кристиан совершил эмоциональное возвращение в сборную Дании и забил в двух товарищеских матчах с Голландией и Сербией. Столь вдохновенная игра Эриксена породила слухи о том, что летом он может вернуться в "Тоттенхэм", которым руководит поработавший с ним в "Интере" Антонио Конте. Датчанин ушел от "шпор" два года назад, но все еще горячо любим в Северном Лондоне, где временами возникает ощущение, что команде как раз не хватает игрока вроде Эриксене.



Датский полузащитник непосредственно поучаствовал в 113 голах в Премьер-Лиге за семь лет, проведенных в "Тоттенхэме", и до сих пор входит в топ-20 лучших за всю историю лиги по результативным передачам, с 63 ассистами. Он опережает на один голевой пас Нолберто Солано, но все еще отстает на пять от Даррена Андертона.



Бывший менеджер "шпор" Тим Шервуд призвал Даниэля Леви вернуть Эриксена. "Этот парень не должен быть в "Брентфорде", ему там не место", — довольно пренебрежительно по отношению к "пчелам" высказался бывший капитан "Тоттенхэма", напомнив также о том, что контракт датчанина с "пчелами" заканчивается летом.



На вопрос возможно ли возвращение Эриксена в Северный Лондон, Антонио Конте ответил вежливо и уклончиво: "Вернуться сюда было бы хорошей возможностью для него, для меня и клуба, но сейчас он игрок "Брентфорда" — всего на шесть месяцев, поэтому давайте посмотрим, что произойдет летом".



Есть вопрос, насколько Эриксен впишется в систему, которая сейчас настроена на то, чтобы выжимать максимум из Кулусевски и Сона. Вместе с появлением Бентакура универсальность шведа стала важным фактором в изменении игры и результатов "шпор" к лучшему после зимнего трансферного окна. Также стоит отметить, что Харри Кейн с момента ухода Эриксена стал играть намного глубже, часто выполняя работу плеймейкера. Но все же нет сомнений, что датчанин способен быть полезным для "Тоттенхэма" в роли "творческого опорника", которую он часто выполнял в команде и ранее.



Пока же Эриксен приносит пользу "Брентфорду" — команде, поверившей в его способность быстро набрать форму и быть конкурентоспособным на уровне Премьер-Лиги. "Пчелам" еще нужно набрать пять-шесть очков, чтобы окончательно обезопасить себя от вылета, и есть уверенность, что с таким игроком, как Кристиан, они это сделают, не напрягаясь.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru