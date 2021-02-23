Аспиликуэта мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал о своей мечте выиграть Лигу Чемпионов вместе с "синими".

В свое время Аспиликуэта перебрался на "Стэмфорд Бридж" спустя считанные месяцы после победы "Челси" над "Баварией" в финале Лиги Чемпионов через серию пенальти.



С тех пор Сесар выиграл вместе с "синими" дважды Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и дважды Лигу Европы, и только Лига Чемпионов пока не покорилась испанскому защитнику.



"Конечно, когда я перешел в "Челси" в 2012 году после их победы в Лиге Чемпионов, я захотел повторить это".



"Это нечто, что подстегивает меня изнутри, и каждый год я хочу продвигаться дальше. Это самое важное соревнование в Европе. Мы знаем, что выиграть его очень тяжело, но ты должен быть готов к этому испытанию".



"Лично для меня Лига Чемпионов имеет особенное значение, и я надеюсь, завтра мы начнем движение к цели. Давайте проведем хороший матч, добьемся результата, а там посмотрим, как далеко мы сможем продвинуться", — цитирует Аспиликуэту The Independent.