Клопп опасается "короля кубков" Эмери

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу из "Вильярреала" Унаи Эмери "королем кубков".

Сыграв вничью с "Бенфикой" (3:3) в среду вечером, "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с "Вильярреалом", сутками ранее выбившим из турнира "Баварию" (2:1 по сумме двух матчей).



Эмери не проигрывает в плей-офф еврокубков уже 13 матчей матчей кряду, а со своим предыдущим клубом "Севильей" трижды побеждал в Лиге Европы, до финала которой, к слову, доходил и с "Арсеналом" в 2019 году, поэтому Клопп преисполнен уважения к своему будущему сопернику.



"Я видел результат прошлого вечера, и я под впечатлением от того матча — "Вильярреал" очень хорошо оборонялся. Их первый матч на прошлой неделе я посмотрел отрывками, но тот, кто выбивает "Ювентус" и "Баварию" из Лиги Чемпионов, заслуживает быть в полуфинале".



"Они обладают крайне опытным тренером, королем кубков, и это невероятно, что Унаи делает", — цитирует Клоппа Sky Sports.