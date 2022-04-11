Видич восхищается Ван Дейком

Виргил Ван Дейк Легенда "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич заявил, что Виргил Ван Дейк является, возможно, лучшим центральным защитником в мире.

С момента возвращения Ван Дейка после тяжелейшей травмы вокруг Виргила уже нет той шумихи, как во время чемпионского для "Ливерпуля" сезона, когда о голландце говорили как о претенденте на "Золотой мяч".

Однако Ван Дейк, даже в свои 30 лет, остается эталоном на своей позиции для Видича, который мечтает, чтобы такой игрок оказался в его любимом "Юнайтед".

"Виргил Ван Дейк — один из лучших центральных защитников в мире, если не самый лучший. У него хорошие физические данные, и он хорош в воздухе".

"У него замечательные навыки. Он значительно вырос как игрок со времени, когда я впервые увидел его играющим за "Селтик".

"Также ему помогает то, что он в хорошей команде. Его единственная слабость в том, что он выступает за неправильный клуб", — сообщил Видич The Athletic.


Метки Ван Дейк, Видич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 627

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Последние комментарии:




  1. jirrort 11.04.2022 14:52 # jirrort
    Он конечно неплох,но уровня Тиаго Силвы ему никогда не достичь.

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  2. meshuggah 11.04.2022 14:40 # meshuggah
    Однако Ван Дейк, даже в свои 30 лет

    Источник: http://fapl.ru/posts/92509/

    сколько там сильве?))))

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  3. yamateh 11.04.2022 14:27 # yamateh
    Тиаго Силва передает привет. Поздно перешел в Англию просто

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  4. mancunia-planet 11.04.2022 14:23 # mancunia-planet
    Сейчас не время выебываться, МЮ в жопе, а Дайк всего лишь в "неправильном клубе".

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  5. danik9 11.04.2022 14:18 # danik9
    Это самая прекрасная его единственная слабость!

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