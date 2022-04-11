Видич восхищается Ван Дейком

Легенда "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич заявил, что Виргил Ван Дейк является, возможно, лучшим центральным защитником в мире.

С момента возвращения Ван Дейка после тяжелейшей травмы вокруг Виргила уже нет той шумихи, как во время чемпионского для "Ливерпуля" сезона, когда о голландце говорили как о претенденте на "Золотой мяч".



Однако Ван Дейк, даже в свои 30 лет, остается эталоном на своей позиции для Видича, который мечтает, чтобы такой игрок оказался в его любимом "Юнайтед".



"Виргил Ван Дейк — один из лучших центральных защитников в мире, если не самый лучший. У него хорошие физические данные, и он хорош в воздухе".



"У него замечательные навыки. Он значительно вырос как игрок со времени, когда я впервые увидел его играющим за "Селтик".



"Также ему помогает то, что он в хорошей команде. Его единственная слабость в том, что он выступает за неправильный клуб", — сообщил Видич The Athletic.