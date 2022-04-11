Клопп настраивается на семь побед подряд

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна выиграть семь оставшихся в Премьер-Лиге матчей, если хочет завоевать титул.

Ничья 2:2 против "Манчестер Сити" в воскресенье оставила "Ливерпуль" в одном очке от вершины Премьер-Лиги.



До выезда на "Этихад" подопечные Клоппа выиграли 10 матчей подряд в Премьер-Лиге, и теперь Юрген настраивается еще на одну победную серию.



"Ничего не изменилось для нас — мы еще в январе знали, что должны выиграть 18 матчей, если хотим стать чемпионами. Если и был матч, который мы могли завершить вничью, то это сегодня. Мы завершили его вничью, а дальше станет видно".



"Впереди у нас два важнейших матча: против "Бенфики" в среду (в Лиге Чемпионов) и снова против "Сити" в субботу (в Кубке Англии). После этого гонка по-настоящему начнется, и нам нужно быть готовыми дерби (против "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона"). Вообще-то, это круто, это хорошо. Мы там, где и хотим быть, мы близки к невероятной команде, и сегодня мои парни показали, что они тоже очень, очень хороши".



"Мы должны быть как можно ближе к идеалу, чтобы выиграть семь матчей подряд. Это абсолютное безумие, но это единственный способ опередить такого соперника. Но даже этого может оказаться недостаточно, потому что "Сити" может выиграть все свои матчи", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.