Клопп никогда не сомневался, что "Ливерпуль" попытается нагнать "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не сомневался в своей команде, даже когда та отставала на 14 очков от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

В преддверии воскресного матча на "Этихад" "Ливерпуль" находится всего в одном очке позади "Сити", хотя в январе был момент, когда дистанция между двумя фаворитами достигала 14 баллов.

Но даже тогда Клопп сохранял уверенность, что "красные" приложат все усилия, чтобы сблизиться с лидером.

"Мы знали, что отстаем на 14 очков, но нам было все равно. Нам просто требовалось набирать как можно больше очков, и эта ситуация не изменилась".

"Я был бы расстроен, если бы мы не попытались. Какой бы ни было ситуация в январе, ты должен продолжать трудиться, не испытывая никаких душевных страданий".

"Если отставание слишком велико, сократи его. Мы выигрывали матчи, "Сити" — не все, и поэтому отставание стало меньше. Я ожидал, что мы по-настоящему попытаемся сделать это, и мы не переставали стараться", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 10.04.2022 12:46 # true-manc
    Клопп никогда не сомневался, что "Ливерпуль" попытается нюхнуть "Сити

    Источник: http://fapl.ru/posts/92487/

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  2. bangladesh 10.04.2022 12:07 # bangladesh
    Михайло, не нагнать, а нагнуть

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  3. osnovnoy2005 10.04.2022 12:05 # osnovnoy2005
    вперёд, кайзер ЮРГЕН, МЫ ЛУЧШИЕ!

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