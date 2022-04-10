Клопп никогда не сомневался, что "Ливерпуль" попытается нагнать "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не сомневался в своей команде, даже когда та отставала на 14 очков от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

В преддверии воскресного матча на "Этихад" "Ливерпуль" находится всего в одном очке позади "Сити", хотя в январе был момент, когда дистанция между двумя фаворитами достигала 14 баллов.



Но даже тогда Клопп сохранял уверенность, что "красные" приложат все усилия, чтобы сблизиться с лидером.



"Мы знали, что отстаем на 14 очков, но нам было все равно. Нам просто требовалось набирать как можно больше очков, и эта ситуация не изменилась".



"Я был бы расстроен, если бы мы не попытались. Какой бы ни было ситуация в январе, ты должен продолжать трудиться, не испытывая никаких душевных страданий".



"Если отставание слишком велико, сократи его. Мы выигрывали матчи, "Сити" — не все, и поэтому отставание стало меньше. Я ожидал, что мы по-настоящему попытаемся сделать это, и мы не переставали стараться", — цитирует Клоппа Daily Mail.