32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 10 апреля, четырьмя поединками завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 16:00



"Брентфорд" одержал три победы в четырех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 20 предыдущих. "Вест Хэм" проиграл шесть из 10 последних выездных поединков в чемпионате. Это будет первый визит "молотобойцев" к "пчелам" со времен 0:0 в декабре 1992.



Полузащитник "Брентфорда" Джош Дасилва пропустит воскресный матч из-за травмы задней поверхности бедра. Франк Оньека пока не залечил лодыжку.



Полузащитник Мануэль Лансини попал в автомобильную аварию на прошлой неделе и едва ли сыграет за "Вест Хэм". Для Анджело Огбонны сезон давно завершен.



ЛЕСТЕР — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



"Лестер" потерпел только одно поражение в восьми последних домашних матчах Премьер-Лиги (5 побед, 2 ничьи). "Кристал Пэлас" может повторить клубный рекорд из шести подряд выездных поединков без поражений в рамках высшего дивизиона. "Лисы" не проигрывают "орлам" уже в пяти матчах Премьер-Лиги кряду (3 победы, 2 ничьи).



"Лестер" по-прежнему лишен нападающего Джейми Варди, которого беспокоит колено. Чаглар Сеюнджю возвращается после болезни. Также снова в строю Бубакари Сумаре. Данни Уорд, Райан Бертран и Уилфрид Ндиди вне игры.





Вингер "Пэлас" Майкл Олисе не успевает вовремя залечить стопу. Натан Фергюсон тоже остается в лазарете.



НОРВИЧ — БЕРНЛИ 16:00



"Норвич" набрал только два очка из 24 последних в Премьер-Лиге — меньше всех в дивизионе на этом отрезке. У "Бернли" только одна побед в 14 выездных матчах этого сезона в чемпионате — 0:3 над "Брайтоном" в феврале. "Канарейки" выиграли только одну из 12 последних встреч с "бордовыми" в чемпионате.



Макс Ааронс, Брандон Уильямс и Лукас Рупп снова готовы играть за "Норвич". Озан Кабк вернулся в свой родительский клуб "Шальке-04" на лечение.



"Бернли" пока не может задействовать Бена Ми и Эрика Питерса. Также отсутствует Йоханн Берг Гудмундссон.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" выиграл восемь из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге, лишь уступив "Тоттенхэму" со счетом 2:3 19 февраля. "Горожане" пропустили только один гол головой в этом сезоне в рамках чемпионата — меньше всех в дивизионе.



"Ливерпуль" в случае победы завершит день на вершине Премьер-Лиги впервые с 1 октября. "Красные" одержали 10 побед подряд в чемпионате, восемь раз сохранив свои ворота на замке.



"Ливерпуль" не выиграл ни одной из четырех последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения). "Красные" пропускали в каждом из 11 последних поединков чемпионата на "Этихад".



Защитник "Сити" Кайл Уолкер возвращается после своей дисквалификации в Лиге Чемпионов. Рубен Диаш и Коул Палмер по-прежнему травмированы.



У полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо рассечение головы после матча посреди недели, но это не должно помешать бразильцу сыграть.