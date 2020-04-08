Тухель: "Упустили огромную возможность против "Реала"

Рулевой "Челси" Томас Тухель признался, что был "расстроен и зол" после поражения 1:3 от "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Челси" оказался на грани выбывания из Лиги Чемпионов, проиграв первый матч 1/4 финала в минувшую среду.



Тухель называет это поражение "упущенной возможностью" и больше всего печалится от того, насколько слабо сыграла его команда.



"Ливерпулю" мы тоже проиграли, и я был расстроен тем поражением, но мы были абсолютно довольны показанным футболом и тем, какой матч провели. Поэтому на следующий день было очень другое ощущение, нежели после "Брентфорда" и "Реала".



"Я чувствую, что мы упустили огромную возможность против "Реала". Играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов — это не рядовое событие. Это вечер огромной важности против сильного соперника, и мы не показали своего лучшего уровня".



"Поэтому мы расстроены и злы. После матча мне было сложно скрывать свои эмоции. Я знал, как сильно лучше мы можем играть, как нетипичны были наши ошибки и наша игра", — цитирует Тухеля Sky Sports.