Тухель: "Упустили огромную возможность против "Реала"

Томас Тухель Рулевой "Челси" Томас Тухель признался, что был "расстроен и зол" после поражения 1:3 от "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Челси" оказался на грани выбывания из Лиги Чемпионов, проиграв первый матч 1/4 финала в минувшую среду.

Тухель называет это поражение "упущенной возможностью" и больше всего печалится от того, насколько слабо сыграла его команда.

"Ливерпулю" мы тоже проиграли, и я был расстроен тем поражением, но мы были абсолютно довольны показанным футболом и тем, какой матч провели. Поэтому на следующий день было очень другое ощущение, нежели после "Брентфорда" и "Реала".

"Я чувствую, что мы упустили огромную возможность против "Реала". Играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов — это не рядовое событие. Это вечер огромной важности против сильного соперника, и мы не показали своего лучшего уровня".

"Поэтому мы расстроены и злы. После матча мне было сложно скрывать свои эмоции. Я знал, как сильно лучше мы можем играть, как нетипичны были наши ошибки и наша игра", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Реал, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 86

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.04.2022 23:06 # thegodfather
    "Я чувствую, что мы упустили огромную возможность против "Реала". Играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов — это не рядовое событие. Это вечер огромной важности против сильного соперника, и мы не показали своего лучшего уровня".

    "Поэтому мы расстроены и злы. После матча мне было сложно скрывать свои эмоции. Я знал, как сильно лучше мы можем играть, как нетипичны были наши ошибки и наша игра", — цитирует Тухеля Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/92457/


    по своей сути императорские слова
    именно по-этому Челси воспрянет! ЖДЕМ КАМБЭК!
    ВЕРЬТЕ В ЧЕЛСИ, ЛЮБИТЕЛ ЧЕЛСИ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: