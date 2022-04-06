Абрахэм открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм заявил, что допускает свое возвращение в Премьер-Лигу в будущем.

24-летний Абрахэм блестяще проводит свой дебютный итальянский сезон, забив 23 гола за "Рому" во всех соревнованиях. Тэмми сватают в "Манчестер Юнайтед" и назад в "Челси", однако англичанин расслаблен насчет своего будущего.



"Когда я вижу истории, связывающие меня с другими клубами, мне приятно, потому что ты чувствуешь, что кое-что делаешь правильно. Приятно видеть свое имя во всех газетах. Однако я сосредоточен на выступлении здесь. Меня могут продолжать сватать во многие клубы, но кто знает, как сложится будущее?"



"Конечно, я вырос в Англии, я лондонский парень. Поэтому, возможно, однажды я вернусь в Премьер-Лигу, чтобы навести там шороху. Но прямо сейчас мне важно сосредоточиться на "Роме" и на своей лучшей игре. Надеюсь, я помогу этим парням выиграть какой-нибудь трофей, чего они не делали уже много лет", — сообщил Абрахэм talkSPORT.



Также Тэмми объяснил, почему вообще отправился в Италию прошлым летом. Персона главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо стала для него важным фактором.



"Все мы знаете, какой личностью является Моуриньо. Есть причина, почему я называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как мотивировать тебя, как залезть тебе под кожу, как сделать так, чтобы ты чувствовал себя очень особенным игроком временами".



"Да, это было фактором в моем решении. Будучи молодым английским парнем, изначально я хотел остаться в Англии. Ко мне обратились "Рома" и "Аталанта", а также многие другие клубы со всего мира, но я говорил себе, что хочу остаться в Премьер-Лиге и должен кое-что доказать здесь".



"Но мой отец, родители и агент усадили меня и сказали: "Ты забивал голы за "Челси", "Суонси" и "Бристоль Сити", иди и попробуй пожить за рубежом".



"После их слов я осознал, что немногие игроки могут сказать, что пожили в Италии, поиграли в Серии А за команду вроде "Ромы".



"Я никогда не бежал от испытаний, поэтому в данном случае я подумал: "Я все еще молод, и это лучший момент для меня, чтобы попробовать это", – добавил Абрахэм.