Гвардиола призвал команду не поддаваться на провокации "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду не поддаваться на провокации "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером гол Кевина Де Брюйне обеспечил "Сити" домашнюю победу 1:0 над "Атлетико", который весь матч провел в глухой обороне.



В концовке матча, когда оборона "Атлетико" трещала по швам, гости обратились к своей излюбленной тактике провокаций и мелкого фола. Особенно досталось вышедшему на замену у хозяев Джеку Грилишу, защищать которого в одном из эпизодов бросился сам Гвардиола.



Хосеп ожидает, что таким же образом подопечные Диего Симеоне будут себя вести и в ответном матче через неделю.



"Мы должны контролировать свои эмоции и сделать в Мадриде то, что должны. Там будет рефери. "Атлетико" провел много матчей в плей-офф, больше нас, и это будет хорошая проверка на зрелость для нас".



"На поле есть рефери. Это не моя работа. Джек очень хорошо отреагировал и сохранил концентрацию. Именно это нам и нужно", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Также Хосеп заверил, что на "Ванда Метрополитано" его команда не будет играть на удержание своего преимущества в один гол.



"Мы отправимся туда, чтобы забить и снова победить. Нам противостояла невероятная команда топ-уровня. Против них всегда сложно, но это хороший результат".



"В концовке мы имели один-два момента, когда мог отличиться Кевин, но не случилось. Мы можем атаковать чуть лучше. Мы отправимся туда не для того, чтобы оборонять этот результат, а для того, чтобы постараться одержать победу", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.