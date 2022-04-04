Ван Галь объявил, что у него рак простаты

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь объявил, что ведет борьбу с раком простаты.

В данный момент Ван Галь проводит свой третий период во главе сборной Голландии, однако во время едва завершившегося международного перерыва игроки национальной команды еще не знали о горе своего рулевого.



Соответствующее признание 70-летний специалист, приступивший к лечению в прошлом году, сделал во время передачи Humberto на голландском телевидении.



"Я не хотел говорить своим игрокам, потому что это могло повлиять на их игру. Я подумал, что им лучше не знать".



"Каждую международную паузу я вынужден ночью ездить в госпиталь, и до сих пор игроки не знали этого. Они по-прежнему видят мои румяные щеки и думают, что я здоров, но это не так".



"Слушайте от рака простаты не умирают — по крайней мере, в 90 процентах случаев. Обычно тебя убивают более распространенные заболевания. Мой рак в агрессивной форме. Меня облучали 25 раз. От тебя требуются большие усилия, чтобы продолжать жить свою жизнь".



"Вместе со своей женой я преодолел много болезней. Так что это просто часть жизни. Такого рода опыт делает человека богаче", — сообщил Ван Галь.



Добавим, Ван Галь тренировал "Юнайтед" с 2014 по 2016 год. "Красные дьяволы" уже пожелали Луи здоровья в твиттере.