"Вест Хэм" сравнялся с МЮ и "Тоттенхэмом"
"Вест Хэм" одержал победу 2:1 над "Эвертоном", благодаря чему догнал по очкам "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Счет в воскресном матче на Лондонском стадионе был открыт хозяевами около получасовой отметки, когда Аарон Крессуэлл продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных — 1:0.
Во втором тайме гости добавили и уже на 53-й минуте сравняли счет. После неудачного розыгрыша углового Ришарлисон сделал скидку на Мейсона Холгейта, а тот немедленно пробил — 1:1.
Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 65-й минуте Мичейл Антонио вышел один на один с Джорданом Пикфордом, который выиграл эту дуэль, но отбил мяч на Джаррода Боуэна, а тот в касание поразил опустевшие ворота — 2:1.
Прошло еще несколько минут, и надежды "ирисок" отыграться были перечеркнуты удалением Майкла Кина, который схлопотал свою вторую желтую карточку. На этом игра практически закончилась.
После этого матча "Вест Хэм" стал еще ближе к попаданию в еврокубки, а "Эвертон" — к вылету из Премьер-Лиги. И то, и другое выглядит вполне реалистичным.
"Вест Хэм" — "Эвертон". Отчет о матче
03.04.2022 18:00
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Последние комментарии:
минобороны рф официально.
найдите лишнее
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Ой, а чего это, Лэмпарда опять наебнули?
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РУсня создана чтобы САСАТ!!!!!!!!!!
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Во всем бывшем совке нету более агрессивно настроенных животных чем обоссаные хахлы. Помнится как местные пидарши укропские радовались терактам в России. А как пришли xуярить их Членоину, так сразу плакать начали.
(ответить)
На россии утверждают, что истории про облучения русских военных в Рыжем лесу – фейк
Один генерал-полковник говорит, что эти позиции партизаны занимали "ещё во время второй мировой и никакой лучевой болезни не было".
Возможно, когда-то ему расскажут, что Чернобыльская катастрофа случилась в 1986 году, а ВОВ - в 1941-1945.
Тупой и еще тупее. Продолжение
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Е6анутые нацики хохломрази хуярят своих же и валят все на Россию. Уе6ища отбитые. Владимир Владимирович должен завершить спецоперацию до конца.
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https://telegra.ph/Situaciya-v-Buche-CHto-bylo-na-samo-dele-04-03
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Хотя мрази руснявые и тут скажут, что это фотошоп или сами своих поубивали.
Но на трибунале, мрази, такое уже не проканает, так что готовьтесь, выродки.
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Ахуеть, не было света 2 дня.
Читаешь про Бучу и охуеваешь, 280 человек в братской могиле.
Какие же твари руснявые, просто жесть.
Я знал, что вы выродки конченные, но не настолько же.
Единственное что в этом ужасе радует, что никто не молчит.
Все мировые СМИ об этом уже написали, все мировые политики об этом сказали.
И ответить вам за это твари руснявые придется.
То, как немцы каялись - вам покажется сладкой жизнью.
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Вымогательства, которые скрываются под "санкциями" США и других западных государств против России, могут ослабить гегемонию доллара в международной финансовой системе, пишет Rebelión. Самой хитроумной мерой против американской валюты было распоряжение проводить платежи по поставкам природного газа в Европу в рублях.
Более 4.200 вымогательств, которые скрываются под "санкциями" США и других западных государств против России, могут ослабить гегемонию доллара в международной финансовой системе.
После того как Москве заморозили часть её золотовалютных резервов, оцениваемых в 300 миллиардов долларов, она ограничила движение средств в недружественные страны примерно на такую же сумму.
Следуя решению президента Владимира Путина, Центральный банк России ввёл ограничения на движение капитала, запретил иностранным инвесторам продавать ценные бумаги и выводить средства из российского финансового банка.
Помимо этого, выплаты корпоративного долга российских компаний и государственного долга держателям из стран, поддерживающих санкции, будут осуществляться только с разрешения правительственной комиссии.
Но самой хитроумной мерой против гегемонии доллара было распоряжение проводить платежи по поставкам природного газа в Европу в рублях.
По этому поводу Путин заявил: "Поставлять наши товары в Евросоюз и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла", поскольку после заморозки валютных резервов России "обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены". Также рассматривается возможность применить эту меру к зерну и полезным ископаемым.
Европейская комиссия и "Большая семёрка" заявили, что не разрешат оплату в рублях, и, чтобы уменьшить зависимость от поставок газа из России, объявили о газовом соглашении с США. Реализация такого соглашения предполагает гораздо более высокие цены, и к тому же на это потребуется несколько лет. Также нужно посмотреть, подойдёт ли это европейским гражданам.
Предчувствуя отказ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предупредил, что, если оплата за российский газ не будет осуществляться в рублях, это приведёт к "прекращению его поставок" и, как следствие, к тяжёлой экономической ситуации в Европе.
Вашингтон тем временем заставляет своих союзников заниматься ещё большим финансово-экономическим вымогательством по отношению к Москве. На Западе ситуация начинает вызывать всё больше вопросов.
Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse заявил, что новый мировой порядок требует нового финансового порядка, поскольку переход на оплату в национальных валютах подорвёт значимость доллара. Банк предупредил, что понятие нефтедоллара может полностью исчезнуть. Блокировка российских валютных резервов поставила под сомнение надёжность казначейских облигаций США, заявил банк.
Напомним, что гегемония США опирается не только на военную мощь, но и на контроль, который они осуществляют над финансовой системой с тех пор, как доллар стал мировой резервной валютой в конце Второй мировой войны.
Бреттон-Вудская конференция 1944 года положила начало этому финансовому превосходству. Вашингтон тогда добился того, что зелёная купюра стала резервной валютой, а в 1973 году он усилил свою стратегическую осаду, после того как Саудовская Аравия согласилась продавать значительные объёмы нефти в долларах и вложила полученную прибыль в облигации и векселя министерства финансов США.
В 1975 году значимость этой валюты возросла, после того как все 13 членов Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) договорились продавать нефть исключительно в долларах, в то время как импортёры должны были накапливать доллары чтобы платить за топливо. Так родился нефтедоллар.
Таким образом, страны обязаны иметь доллары чтобы купить нефть и, следовательно, у них должны быть огромные запасы этой валюты, потому что если у них не будет зелёных бумажек, то им будет сложно приобрести нефть у какой-либо страны или на финансовом рынке. Это способствует спросу на доллары для покупки других товаров и позволяет Вашингтону покрывать свой огромный бюджетный дефицит, составляющий более 22 триллионов.
В настоящее время любая операция, которая проводится в долларах или через американский банк, регулируется законодательством Вашингтона, и поэтому его также должны соблюдать страны, которые её проводят.
Мир понял, что после угнетающих Россию "санкций" хранить резервы в этой валюте в иностранных банках стало небезопасно. США создали очень важный прецедент, когда заблокировали активы евразийского гиганта, мощной страны.
Поскольку это не первый раз, когда страны становятся жертвами произвола, освежим в памяти другие случаи: Иран в 1979, Ирак в 1990, Югославия в 1991, Зимбабве в 2002, Мьянма в 2003, Сирия в 2004, Ливия в 2011, Венесуэла в 2019 и Афганистан в 2021.
По этой причине различные страны рассматривают возможность отказа от доллара как валюты для расчётов. К ним относятся Саудовская Аравия и Китай, которые уже шесть лет назад начали думать над этим, а теперь ускорили процесс, потому что азиатский гигант хочет платить за арабскую нефть в юанях. Также ведут переговоры Россия, Индия и страны Евразийского экономического союза.
В то же время Индия, Россия, Иран, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах.
Такие эксперты, как руководители Credit Suisse, говорят о точке невозврата и утверждают, что "мы не видели ничего подобного этому кризису с тех пор, как президент Ричард Никсон отвязал доллар от золотого стандарта в 1971 году… Когда этот кризис закончится, зелёная купюра станет гораздо слабее".
Безусловно, заморозка российских средств в международной финансовой системе приведёт к обесцениванию казначейских облигаций США и это будет ещё один шаг в роковом танце доллара.
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какой счёт?
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Официальное заявление Минобороны РФ:
"За время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о каких-то преступлениях российских военнослужащих в Буче — провокация.
Южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками. Все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4-й день после этого."
свой же мирняк покрошить, хохлы у вас есть что то человеческое?
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На 65-й минуте Мичейл Антонио вышел один на один с Лукашем Фабиански, который выиграл эту дуэль, но отбил мяч на Джаррода Боуэна, а тот в касание поразил опустевшие ворота — 2:1.
Кто нибудь объяснит мне сие?
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лол
ПРЕДСЕДАТЕЛИ!!!
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лэмпарду привет
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