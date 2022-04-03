"Вест Хэм" сравнялся с МЮ и "Тоттенхэмом"

"Вест Хэм" одержал победу 2:1 над "Эвертоном", благодаря чему догнал по очкам "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Счет в воскресном матче на Лондонском стадионе был открыт хозяевами около получасовой отметки, когда Аарон Крессуэлл продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных — 1:0.



Во втором тайме гости добавили и уже на 53-й минуте сравняли счет. После неудачного розыгрыша углового Ришарлисон сделал скидку на Мейсона Холгейта, а тот немедленно пробил — 1:1.



Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 65-й минуте Мичейл Антонио вышел один на один с Джорданом Пикфордом, который выиграл эту дуэль, но отбил мяч на Джаррода Боуэна, а тот в касание поразил опустевшие ворота — 2:1.



Прошло еще несколько минут, и надежды "ирисок" отыграться были перечеркнуты удалением Майкла Кина, который схлопотал свою вторую желтую карточку. На этом игра практически закончилась.



После этого матча "Вест Хэм" стал еще ближе к попаданию в еврокубки, а "Эвертон" — к вылету из Премьер-Лиги. И то, и другое выглядит вполне реалистичным.



"Вест Хэм" — "Эвертон". Отчет о матче