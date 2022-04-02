"Челси" разгромлен дома "Брентфордом"
"Челси" преподнес настоящую сенсацию, сокрушительно уступив в домашних стенах "Брентфорду" — 1:4.
По сравнению с минимальной победой над "Ньюкаслом" 13 марта в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Вернулись на поле Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Рубен Лофтус-Чик.
Стартовый состав "пчел" освежили Кристиан Эриксен и Мадс Роэрслев.
Хозяева довольно нервно начали матч. На шестой минуте Эдуар Менди и вовсе подарил мяч Айвену Тоуни, но тот растерялся и пробил мимо.
Зато голкипер "Челси" исправился спустя три минуты, отразив удар все того же Тоуни с левого края штрафной.
Совершенно проспав первые полчаса, "синие" активизировались в концовке тайма. Хаким Зийеш отметился опасным ударом, но голкипер "Брентфорда" Давид Райя вытащил мяч из под перекладины.
Второй тайм начался с того, что Антонио Рюдигер отважился на удар метров с 25, и мяч после отскока от штанги оказался в воротах — 1:0.
Однако хозяева вели в счете всего пару минут. Это Витали Янельт воспользовался пасом Бриана Мбемо, пробив в касание с линии штрафной — 1:1.
А на 54-й минуте "пчелы" и вовсе вышли вперед, разыграв быструю контратаку. Это Эриксен пробил в касание из центра штрафной после прострела слева от Мбемо — 1:2.
Прошло еще шесть минут, и положение "Челси" стало устрашающим. Мбемо заметил рывок Янельта в штрафную, снабдил партнера передачей, а Витали подсек мяч перед Менди — 1:3.
На 65-й минуте Кай Хаверц технично принял мяч после навеса со штрафного и вторым касание поразил ворота с близкого расстояния, но при этом подыграл себе рукой — гол не был засчитан.
Попытки "синих" вернуться в игру были лихорадочными и хаотичными — скорее, "пчелы" могли забить еще, поймав соперника на контратаке.
Так и вышло. На 87-й минуте вышедший на замену Йоан Висса вколотил мяч в ворота после неудачного выноса от испугавших друг друга Рюдигера и Силвы — 1:4. Этот счет уже не изменился.
О том, что с "Челси" что-то не так, можно было заподозрить еще по чрезвычайно вялому началу матча, а события второго тайма только подтвердили эти подозрения. "Брентфорд" показал острую контратакующую игру и заслуженно победил.
"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче
02.04.2022 19:00
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членси - это какули (с).
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Шо с е6алом щолсе88 хахахах
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"Манчестер Сити" комфортно победил "Бернли" со счетом 0:2 и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.
Впервые в сезоне в старте "бордовых" появился Кевин Лонг. Также свой шанс получил Джек Корк.
У "горожан" Эдерсон, Натан Аке и Фил Фоден заменили Зака Стеффена, Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.
"Сити" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Рахим Стерлинг на правом краю штрафной принял заброс верхом от партнера, в касание сделав скидку на Кевина Де Брюйне, а тот пробил с подъема — 0:1.
Далее гости безраздельно владели мячом, но отсутствие явных моментов не помешало им удвоить счет на 25-й минуте. Стерлинг сыграл в стенку с Де Брюйне, а затем прострелил с правого фланга в штрафную, откуда Илкай Гюндоган нанес удар в касание — 0:2.
Сделав счет комфортным, "горожане" переключились на автопилот: не давали сопернику мяча, но сами атаковали очень вяло.
"Бернли" был настолько плох, что практически не беспокоил Эдерсона, но при этом мог пропустить еще от насытившегося соперника. Например, за 10 минут до конца Жезус с рикошетом пробил в штангу.
"Сити" как хладнокровный убийца прикончил интригу в этом матче, сделав результат в первые 25 минут. "Бернли" был откровенно жалок.
Источник: http://fapl.ru/posts/92334/
КОРОЛИ!!!
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Ну вот и сыграли в четыре защитника с аутсайдером.
Включил и Брентфорд забил, а через пару минут и вовсе вышел вперёд. Бренфорд кровожадный, не окопался и не стал защищать минимальное преимущество, а раз за разом бежал в контратаки и на стандартные положения, за это команде о дельный респект.
Для меня загадка, как Челси развалился за 5 минут.
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МЮ не лучше пенсов выглядит сегодня. Как им ещё не вкатили?
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ахахаххаха гегемонси разваливаеццо на глазах
скока трёхногая макака за 100 млн.положила?
и кстати позовите тупорылого негра пердинанда который утверждал что Менди пропустивший дома 4 и детей пропустивший дома 5 от Ливерпуля лучие вратари.. ага..
привет картонным чимпионами мира с купленными на российские деньги трофеями..
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кайф саная чюльсе сасёт
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какой же ты обижанный школьник)
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В игре МЮ, какая-то срань. Тен Хаг приди и порядок наведи!
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Шойгу месяц назад говорил о тысячах сирийских наёмников. Но до сих пор ни одного трупа сирийца. Выходит, что сирийцы > рабсеяне ухехе
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поздравляю всех адекватных болельщиков фк защеканси с очередной заслуженной победой
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1 Манчестер Сити 30 73
2 Ливерпуль 30 72
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
ху*сосы портовые, сосите не отвлекайтесь!
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Арррртттттууууурррррииииоооооооооооо пхахахахахахахахахахахахахаха
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У нацисткой Германии и то союзники были.
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Ну че местные войны все гасите друг друга пхехехехехехехехехехехеххехеэ
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Членососа собачьего нет в комментах, все правильно- уже отлизывает собакам в подворотне!
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Не повезло маленьким пенсятам пххихихихиххихихихихихихихихих
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Если кто-то забыл, почему Украина в такой жопе, напоминаю гандонов, которые на вас натравили Путина
Цитаты "замечательных" людей Украины:
"Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах (о Донбассе)"
/ Петр Порошенко,
президент Украины (2014 - 2020)/
"Надо брать уже оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я надеюсь, что включу все свои связи, я подниму весь мир, как только смогу, для того чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля. Их (русских) расстреливать из атомного оружия"
/ Юлия Тимошенко,
премьер-министр Украины (2007 - 2010) /
На вопрос о том, хотел бы проехаться танком по Красной площади с флагом и музыкой ответил:
"Да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что - это памятник. А то - символ"
/ Валерий Залужный, главком ВСУ /
"Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы проведем еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно. Все войны страны-агрессора должны заканчиваться в столице страны-агрессора"
/ Андрей Тетерук, депутат Верховной Рады, бывший командир батальона "Миротворец" /
"Даже вооруженные автоматами, потери на нашего одного - до четырех их. А мы были вооружены только АКМами. Дайте нам лучшее оружие. Посмотрим. Мы же до Москвы дойдем"
/ Юрий Береза, депутат Рады, бывший командир батальона "Днепр-1" /
"Столько болота выбросили на "Свободу", но теперь мы - танк, а танки грязи не боятся. Давайте, чтоб наш свободовский танк уже очень быстро рейзовал по Красной площади"
/ Олег Тягнибок, лидер ультраправой партии "Свобода"/
"Я убежден, что Украина победит. И поверьте мне, парад победы будет, обязательно будет. В украинском Севастополе."
/ Валерий Гелетей, министр обороны Украины /
"Уверен, что через несколько лет с этими самыми солнечными флагами мы вместе пройдем по Красной площади, потому что без разрушения путинского режима на Украине никогда не будет покоя. Пока он существует, пока есть орда на востоке, мы должны держаться друг за друга. Вместе и до конца, но в этот раз до конца Путина."
/ Андрей Левус, заместитель главы СБУ /
"Начинать прямую войну с наступательными операциями против такого врага, как Россия, можно только в одном случае: когда мы можем рассчитывать, что у нас есть силы для того, чтобы провести парад победы не в Донецке или Луганске, а на Красной площади в Москве"
/Тарас Черновол, экс-депутат Рады/
"Я верю и знаю, что придет время, и украинские добровольцы будут победным маршем шагать по Красной площади Московии"
/Илья Кива, депутат Верховной Рады/
"2017 год для Кремля будет последним. Россия распадется, а Украина должна этот процесс стимулировать"
/Олег Тягнибок, лидер партии "Свобода"/
О гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе: "Скопища колорадов были уничтожены. Агрессоры, напавшие первыми, получили адекватный ответ"
/Леся Оробец, народный депутат
Украины (2007-2014)/
"Мне их (жителей ДНР и ЛНР) не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей."
/Андрей Рева, министр
социальной политики Украины (2016 - 2019)/
"Мы поедем в Крым, и тогда вся эта публика побежит как крысы, когда колонна УНСО войдет в Севастополь"
/Игорь Мосийчук, первый
зам председателя Комитета по вопросам
законодательного обеспечения правоохранительной
деятельности (2014 - 2019)/
"Путин - х*йло", "Москаляку на гиляку", "Резать русню", "Кто не скачет, тот москаль"
/все политики, футбольные фанаты, "продвинутые"
студенты, школота, рагули, старые русофобы/
И на закуску:
"Украина - актрисса немецких фильмов для взрослых: она готова принять в любом количестве и с любой стороны"
/Владимир "Пианист" Зеленский, из телешоу
"Вечерний квартал 95", президент Унылой Окраины/
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https://t.me/uniannet/43675
Москалi бомжі
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Украинец - это диагноз на сегодня(
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