"Челси" разгромлен дома "Брентфордом"

"Челси" преподнес настоящую сенсацию, сокрушительно уступив в домашних стенах "Брентфорду" — 1:4.

По сравнению с минимальной победой над "Ньюкаслом" 13 марта в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Вернулись на поле Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Рубен Лофтус-Чик.



Стартовый состав "пчел" освежили Кристиан Эриксен и Мадс Роэрслев.



Хозяева довольно нервно начали матч. На шестой минуте Эдуар Менди и вовсе подарил мяч Айвену Тоуни, но тот растерялся и пробил мимо.



Зато голкипер "Челси" исправился спустя три минуты, отразив удар все того же Тоуни с левого края штрафной.



Совершенно проспав первые полчаса, "синие" активизировались в концовке тайма. Хаким Зийеш отметился опасным ударом, но голкипер "Брентфорда" Давид Райя вытащил мяч из под перекладины.



Второй тайм начался с того, что Антонио Рюдигер отважился на удар метров с 25, и мяч после отскока от штанги оказался в воротах — 1:0.



Однако хозяева вели в счете всего пару минут. Это Витали Янельт воспользовался пасом Бриана Мбемо, пробив в касание с линии штрафной — 1:1.



А на 54-й минуте "пчелы" и вовсе вышли вперед, разыграв быструю контратаку. Это Эриксен пробил в касание из центра штрафной после прострела слева от Мбемо — 1:2.



Прошло еще шесть минут, и положение "Челси" стало устрашающим. Мбемо заметил рывок Янельта в штрафную, снабдил партнера передачей, а Витали подсек мяч перед Менди — 1:3.



На 65-й минуте Кай Хаверц технично принял мяч после навеса со штрафного и вторым касание поразил ворота с близкого расстояния, но при этом подыграл себе рукой — гол не был засчитан.



Попытки "синих" вернуться в игру были лихорадочными и хаотичными — скорее, "пчелы" могли забить еще, поймав соперника на контратаке.



Так и вышло. На 87-й минуте вышедший на замену Йоан Висса вколотил мяч в ворота после неудачного выноса от испугавших друг друга Рюдигера и Силвы — 1:4. Этот счет уже не изменился.



О том, что с "Челси" что-то не так, можно было заподозрить еще по чрезвычайно вялому началу матча, а события второго тайма только подтвердили эти подозрения. "Брентфорд" показал острую контратакующую игру и заслуженно победил.



"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче