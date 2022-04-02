"Сити" комфортно победил "Бернли" и вернулся на вершину

"Манчестер Сити" комфортно победил "Бернли" со счетом 0:2 и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.

Впервые в сезоне в старте "бордовых" появился Кевин Лонг. Также свой шанс получил Джек Корк.



У "горожан" Эдерсон, Натан Аке и Фил Фоден заменили Зака Стеффена, Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.



"Сити" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Рахим Стерлинг на правом краю штрафной принял заброс верхом от партнера, в касание сделав скидку на Кевина Де Брюйне, а тот пробил с подъема — 0:1.



Далее гости безраздельно владели мячом, но отсутствие явных моментов не помешало им удвоить счет на 25-й минуте. Стерлинг сыграл в стенку с Де Брюйне, а затем прострелил с правого фланга в штрафную, откуда Илкай Гюндоган нанес удар в касание — 0:2.



Сделав счет комфортным, "горожане" переключились на автопилот: не давали сопернику мяча, но сами атаковали очень вяло.



"Бернли" был настолько плох, что практически не беспокоил Эдерсона, но при этом мог пропустить еще от насытившегося соперника. Например, за 10 минут до конца Жезус с рикошетом пробил в штангу.



"Сити" как хладнокровный убийца прикончил интригу в этом матче, сделав результат в первые 25 минут. "Бернли" был откровенно жалок.



"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче