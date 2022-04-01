Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре
В пятницу вечером в Дохе, столице Катара, состоялась жеребьевка групповой стадии Чемпионата Мира 2022 года.
Находясь в первой корзине в преддверии жеребьевки, сборная Англии попала в Группу B, где ее соперниками станут США, Иран, а также победитель стыковых матчей в Европе: Уэльс, Шотландия или Украина.
Свой первый матч на турнире команда Гарета Саутгейта проведет 21 ноября против Ирана. При этом Премьер-Лига уходит на паузу 13 ноября.
Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Голландия
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Украина
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Дания, ОАЭ / Австралия / Перу, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Марокко, Канада, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
01.04.2022 20:30
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Последние комментарии:
Когда Байден обоссыт штаны в силу возраста и недержания, скажет "Путин - виноват")))))))))))))))))))))
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Астер нам предлагает побежать за вертолетами, догнать их, поймать в прыжке и загнуть как безвиз? Или что?
Или он хочет чтобы мы отомстили за нефтебазу и пошли убивать невинных украинцев?
Свою слабость он не скрывает, не получается скрыть и глупость. Кому из его народа станет легче, если вражественной для них армии прибавится в их стране?
Горит нефтебаза...и чтобы выяснить по чьей причине, затем призвать их к ответственности и т д, существует целый ряд специальных подразделений.
Войны в России нет, к сожалению для астера, но мы её и не зовём.
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Иран - США будет конечно заруба на поле.
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че сколько ваты уже мобилизировали?
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Будет красиво, если Украина напоследок выиграет ЧМ, перед тем как войдёт в состав РФ.
(ответить)
БОЛЕЕМ ЗА ИРАН!
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Ну вроде равносильные группы. Но катару соперников можно было и полегче подсунуть, как это обычно с хозяевами было
(ответить)
вНа украине победит Россия, в Катаре победит Англия!
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Гана - Уругвай, норм
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Всё норм. Самый сложный матч будет против Шотландии. Дальше полная лафа Харри Ккйн лучший бомбардир.
Всем по хуй на Украину.
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а где рашка, в какой группе???
ахахахахаха, бездарные долб*ёбы бездарны во всем: что в футболе, что в войне
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италия...плак(
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Украина? Че за страна? Хз...
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с увеличением команд, групповой этап превратился в уг
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Срусня, що з ибалом?)
Новая схема, предложенная Кремлем, будет выглядеть так:
Иностранный покупатель из «недружественной» страны должен будет открыть в Газпромбанке два специальных счета — валютный и рублевый и вовремя перечислять деньги в евро или долларах на валютный счет.
Все остальное сделает Газпромбанк самостоятельно: он продаст иностранную валюту на Московской бирже, полученные за нее рубли переведет на рублевый счет иностранного покупателя в Газпромбанке и уже с рублевого счета сам перечислит деньги на счет «Газпрома».
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Группа G норм
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