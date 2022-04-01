В пятницу вечером в Дохе, столице Катара, состоялась жеребьевка групповой стадии Чемпионата Мира 2022 года.

Находясь в первой корзине в преддверии жеребьевки, сборная Англии попала в Группу B, где ее соперниками станут США, Иран, а также победитель стыковых матчей в Европе: Уэльс, Шотландия или Украина.



Свой первый матч на турнире команда Гарета Саутгейта проведет 21 ноября против Ирана. При этом Премьер-Лига уходит на паузу 13 ноября.



Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Голландия

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Украина

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Дания, ОАЭ / Австралия / Перу, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Марокко, Канада, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея