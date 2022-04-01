Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре

ЧМ-2022 В пятницу вечером в Дохе, столице Катара, состоялась жеребьевка групповой стадии Чемпионата Мира 2022 года.

Находясь в первой корзине в преддверии жеребьевки, сборная Англии попала в Группу B, где ее соперниками станут США, Иран, а также победитель стыковых матчей в Европе: Уэльс, Шотландия или Украина.

Свой первый матч на турнире команда Гарета Саутгейта проведет 21 ноября против Ирана. При этом Премьер-Лига уходит на паузу 13 ноября.

Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Голландия
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс / Шотландия / Украина
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Дания, ОАЭ / Австралия / Перу, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика / Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Марокко, Канада, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея


Метки жеребьевка, сборная Англии, ФИФА, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2022 20:30

Количество просмотров Просмотров: 1626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. takernotagiver 01.04.2022 21:16 # takernotagiver
    Когда Байден обоссыт штаны в силу возраста и недержания, скажет "Путин - виноват")))))))))))))))))))))

    (ответить)

  2. ian 01.04.2022 21:12 # ian
    Астер нам предлагает побежать за вертолетами, догнать их, поймать в прыжке и загнуть как безвиз? Или что?
    Или он хочет чтобы мы отомстили за нефтебазу и пошли убивать невинных украинцев?
    Свою слабость он не скрывает, не получается скрыть и глупость. Кому из его народа станет легче, если вражественной для них армии прибавится в их стране?
    Горит нефтебаза...и чтобы выяснить по чьей причине, затем призвать их к ответственности и т д, существует целый ряд специальных подразделений.
    Войны в России нет, к сожалению для астера, но мы её и не зовём.

    (ответить)

  3. vagifspurs 01.04.2022 21:08 # vagifspurs
    Иран - США будет конечно заруба на поле.

    (ответить)

  4. thegodfather 01.04.2022 21:00 # thegodfather
    че сколько ваты уже мобилизировали?

    (ответить)

  5. shakur 01.04.2022 20:52 # shakur
    Будет красиво, если Украина напоследок выиграет ЧМ, перед тем как войдёт в состав РФ.

    (ответить)

  6. vagifspurs 01.04.2022 20:51 # vagifspurs
    БОЛЕЕМ ЗА ИРАН!

    (ответить)

  7. liverfun 01.04.2022 20:48 # liverfun
    Ну вроде равносильные группы. Но катару соперников можно было и полегче подсунуть, как это обычно с хозяевами было

    (ответить)

  8. weorlfc 01.04.2022 20:47 # weorlfc
    вНа украине победит Россия, в Катаре победит Англия!

    (ответить)

  9. nurba44 01.04.2022 20:47 # nurba44
    Гана - Уругвай, норм

    (ответить)

  10. sexan 01.04.2022 20:46 # sexan
    Всё норм. Самый сложный матч будет против Шотландии. Дальше полная лафа Харри Ккйн лучший бомбардир.
    Всем по хуй на Украину.

    (ответить)

  11. true-manc 01.04.2022 20:44 # true-manc
    а где рашка, в какой группе???
    ахахахахаха, бездарные долб*ёбы бездарны во всем: что в футболе, что в войне

    (ответить)

  12. gerrard08 01.04.2022 20:41 # gerrard08
    италия...плак(

    (ответить)

  13. gucman 01.04.2022 20:41 # gucman
    Украина? Че за страна? Хз...

    (ответить)

  14. yamateh 01.04.2022 20:39 # yamateh
    с увеличением команд, групповой этап превратился в уг

    (ответить)

  15. narcot 01.04.2022 20:39 # narcot
    Срусня, що з ибалом?)


    Новая схема, предложенная Кремлем, будет выглядеть так:

    Иностранный покупатель из «недружественной» страны должен будет открыть в Газпромбанке два специальных счета — валютный и рублевый и вовремя перечислять деньги в евро или долларах на валютный счет.
    Все остальное сделает Газпромбанк самостоятельно: он продаст иностранную валюту на Московской бирже, полученные за нее рубли переведет на рублевый счет иностранного покупателя в Газпромбанке и уже с рублевого счета сам перечислит деньги на счет «Газпрома».

    (ответить)

  16. kos9k 01.04.2022 20:34 # kos9k
    Группа G норм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: