Кин раскритиковал Саутгейта, заступившегося за Магуайра

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, упрекнувшего фанатов своей команды за освистывание Гарета Саутгейта.

Напомним, после победы 3:0 в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара накануне Саутгейт был крайне недоволен тем, что английские фанаты освистывали Магуайра, чья игра за "Юнайтед" в этом сезоне оставляет желать сильно лучшего.



Гарет даже заявил, что фанаты должны всегда поддерживать свою команду, кто бы ни надевал футболку сборной, однако Кин не может с этим согласиться.



"Думаю, Гарет раздувает из мухи слона. Каждого игрока освистывают. Идиоты ходят на футбольные матчи, а у сборной Англии много идиотов среди фанатов".



"И если они освистывают Харри Магуайра, Гарет должен сказать, что это неважно. Вообще-то он (Магуайр) сыграл хорошо, так что сосредоточься на этом. Думаю, Гарет делает из мухи слона и словно сам решает, когда фанаты должны поддерживать его игроков".



"Два-три года назад у Рахима Стерлинга была стычка с партнером, и он пулей вылетел из сборной. Гарет оставлял за бортом и других игроков. Я помню, как Харри удалили против Дании (в октябре 2020), и когда он уходил с поля, Гарет его не поддержал. Так что даже сам Гарет не всегда поддерживает своих игроков", — сообщил Кин в эфире ITV.