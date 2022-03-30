Кин раскритиковал Саутгейта, заступившегося за Магуайра

Рой Кин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, упрекнувшего фанатов своей команды за освистывание Гарета Саутгейта.

Напомним, после победы 3:0 в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара накануне Саутгейт был крайне недоволен тем, что английские фанаты освистывали Магуайра, чья игра за "Юнайтед" в этом сезоне оставляет желать сильно лучшего.

Гарет даже заявил, что фанаты должны всегда поддерживать свою команду, кто бы ни надевал футболку сборной, однако Кин не может с этим согласиться.

"Думаю, Гарет раздувает из мухи слона. Каждого игрока освистывают. Идиоты ходят на футбольные матчи, а у сборной Англии много идиотов среди фанатов".

"И если они освистывают Харри Магуайра, Гарет должен сказать, что это неважно. Вообще-то он (Магуайр) сыграл хорошо, так что сосредоточься на этом. Думаю, Гарет делает из мухи слона и словно сам решает, когда фанаты должны поддерживать его игроков".

"Два-три года назад у Рахима Стерлинга была стычка с партнером, и он пулей вылетел из сборной. Гарет оставлял за бортом и других игроков. Я помню, как Харри удалили против Дании (в октябре 2020), и когда он уходил с поля, Гарет его не поддержал. Так что даже сам Гарет не всегда поддерживает своих игроков", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки болельщики, Кин, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 21:00

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