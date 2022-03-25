Уинтеберн советует "Арсеналу" обратить внимание на Абрахэма

Легенда "Арсенала" Найджел Уинтеберн посоветовал "канонирам" обратить внимание на нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма.

Укрепление нападения является одним из приоритетов для "Арсенала" на летнее трансферное окно. По мнению Уинтеберна, "канонирам" идеально бы подошел 24-летний Абрахэм, забивший 23 гола за "Рому" в этом сезоне, однако Найджел сомневается, что этот переход возможен.



"Еще прошлым летом, когда он уходил из "Челси", были кое-какие слухи насчет "Арсенала". Я не знаю, насколько это соответствовало правде, но он подходит для того, что пытается делать "Арсенал".



"Речь идет о молодом игроке с огромным потенциалом, поэтому я по-прежнему считаю, что он замечательно бы подошел "Арсеналу".



"Я бы предположил, что он не захочет этого перехода, если ему и там хорошо. Он регулярно играет в футбол, поэтому мне не кажется, что он вернется в Англию на следующий сезон".



"Я не вижу, зачем ему возвращаться. Он ушел ради свободы, игрового времени и голов, а такие вещи, когда они есть у тебя, творят с тобой чудеса".



"Я всегда вспоминаю слова Арсена Венгера о том, что Николя Анелька пришел на два года раньше, чем следовало бы".



"Я не ожидаю перехода Тэмми Абрахэма — кто-то рискнул, пригласив его, и теперь пожинает плоды".



"Но давайте подождем и посмотрим. Полагаю, к нему будет интерес, потому что он движется по восходящей траектории".



"Я буду удивлен, если "Рома" захочет продать его. Думаю, он захочет остаться в комфортных для себя условиях и продолжать наслаждаться своей игрой", — цитирует Уинтерберна Daily Mail.