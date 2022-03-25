"Вест Хэм" пожертвовал 250,000 фунтов на помощь животным
"Вест Хэм" сделал щедрые пожертвования в адрес благотворительных зоозащитных организаций со штрафа, наложенного на защитника Курта Зума.
Напомним, в прошлом месяце "Вест Хэм" оштрафовал Зума на две недельных зарплаты — четверть миллиона фунтов — после скандальной видеозаписи, на которой Курт издевается над своей кошкой.
При этом "молотобойцы" не стали отстранять 27-летнего француза от выступлений за клуб, несмотря на настойчивые требования возмущенной общественности.
В этой скандальной истории еще не поставлена точка, потому что в отношении Курта и его брата Йоана, снявшего то видео, был подан судебный иск.
Чтобы хоть как-то загладить вину своего игрока, "Вест Хэм" выбрал девять благотворительных фондов, которые заботятся о животных, и между ними была распределили упомянутую сумму в 250,000 фунтов.
25.03.2022 17:00
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из фапла
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*пенсоживотным
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опять на Украину деньги отправляют лицемеры британские
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"Вест Хэм" пожертвовал 250,000 фунтов на помощь животным
Источник: http://fapl.ru/posts/92175/
хохлам что ли?
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