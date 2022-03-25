"Вест Хэм" пожертвовал 250,000 фунтов на помощь животным

Курт Зума "Вест Хэм" сделал щедрые пожертвования в адрес благотворительных зоозащитных организаций со штрафа, наложенного на защитника Курта Зума.

Напомним, в прошлом месяце "Вест Хэм" оштрафовал Зума на две недельных зарплаты — четверть миллиона фунтов — после скандальной видеозаписи, на которой Курт издевается над своей кошкой.

При этом "молотобойцы" не стали отстранять 27-летнего француза от выступлений за клуб, несмотря на настойчивые требования возмущенной общественности.

В этой скандальной истории еще не поставлена точка, потому что в отношении Курта и его брата Йоана, снявшего то видео, был подан судебный иск.

Чтобы хоть как-то загладить вину своего игрока, "Вест Хэм" выбрал девять благотворительных фондов, которые заботятся о животных, и между ними была распределили упомянутую сумму в 250,000 фунтов.


Метки Вест Хэм, Зума

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. chlesea88 25.03.2022 17:53 # chlesea88
    из фапла

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  2. kukuruzzo 25.03.2022 17:27 # kukuruzzo
    *пенсоживотным

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  3. alexomck 25.03.2022 17:03 # alexomck
    опять на Украину деньги отправляют лицемеры британские

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  4. hammersmith 25.03.2022 17:02 # hammersmith
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Вест Хэм" пожертвовал 250,000 фунтов на помощь животным

    Источник: http://fapl.ru/posts/92175/

    хохлам что ли?

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