Кэнди больше не претендует на покупку "Челси"
Британский миллиардер Ник Кэнди выбыл из числа претендентов на покупку "Челси".
Из всех потенциальных покупателей "Челси" Кэнди, пожалуй, был наиболее открыт к публике. Ник даже показался на "Стэмфорд Бридж", назвался большим фанатом "синих", пообещал перестроить стадион и привлечь болельщиков к управлению клубом.
На днях Кэнди также объявил, что благодаря новому партнеру из-за рубежа улучшил свое первоначальное предложение о покупке "Челси". Однако The Athletic утверждает, что Ник не попал в итоговый шорт-лист.
В то же время The Financial Times сообщает, что в данный момент главными претендентами на покупку "Челси" являются два консорциума из США. Первый возглавляет совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес" Доджерс" Тодд Бели, второй — Дэвид Блитцер и Джош Харрис, которым принадлежат "Филадельфия Севенти Сиксерс" из НБА и "Нью-Джерси Девилз" из НХЛ.
Sky Sports добавляет, что конкуренцию американцам может составить консорциум экс-президента "Ливерпуля" сэра Мартина Бротона, однако об этом пока остается лишь догадываться, потому что шорт-лист официально не раскрыт.
25.03.2022 08:00
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Скоро Щольси станут обычным середняком до эпохи Абрамовича. За кого будут топить местные глоры?
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Дэвид Блитцер и Джош Харрис
Источник: http://fapl.ru/posts/92166/
почти как хикс и джиллет
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Начало конца фк газпромси
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