Кэнди больше не претендует на покупку "Челси"

Британский миллиардер Ник Кэнди выбыл из числа претендентов на покупку "Челси".

Из всех потенциальных покупателей "Челси" Кэнди, пожалуй, был наиболее открыт к публике. Ник даже показался на "Стэмфорд Бридж", назвался большим фанатом "синих", пообещал перестроить стадион и привлечь болельщиков к управлению клубом.



На днях Кэнди также объявил, что благодаря новому партнеру из-за рубежа улучшил свое первоначальное предложение о покупке "Челси". Однако The Athletic утверждает, что Ник не попал в итоговый шорт-лист.



В то же время The Financial Times сообщает, что в данный момент главными претендентами на покупку "Челси" являются два консорциума из США. Первый возглавляет совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес" Доджерс" Тодд Бели, второй — Дэвид Блитцер и Джош Харрис, которым принадлежат "Филадельфия Севенти Сиксерс" из НБА и "Нью-Джерси Девилз" из НХЛ.



Sky Sports добавляет, что конкуренцию американцам может составить консорциум экс-президента "Ливерпуля" сэра Мартина Бротона, однако об этом пока остается лишь догадываться, потому что шорт-лист официально не раскрыт.