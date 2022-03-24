"Барселона" пытается оградить Араухо от интереса "Ливерпуля" и МЮ

"Барселона" опасается интереса "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" к своему защитнику Рональду Араухо.

В данный момент у Араухо остается только один полный год по контракту с "Барселоной", и ESPN может подтвердить, что два гранда Премьер-Лиги внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Рональда.



"Барселона" готова повысить зарплату Араухо до 5 миллионов евро в год (4.2 млн. фунтов), но пока сторонам не удалось договориться о продлении сотрудничества.



В ближайшие дни агенты 23-летнего уругвайца проведут очередную встречу с "Барселоной", но если сторонам и на сей раз не удастся договориться, это может заставить "Ливерпуль" и "Юнайтед" активизироваться.



При этом Араухо знает, что в Англии ему готовы платить в два раза больше, нежели предлагает "Барселона".