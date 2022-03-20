Жота вывел "Ливерпуль" в полуфинал Кубка Англии
"Ливерпуль" забронировал себе встречу с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии, вырвав победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря голу Диогу Жоты.
В первом тайме "красные" безраздельно владели мячом, но серьезных угроз воротам "лесников" почти не создавали. Костас Цимикас с Джо Гомесом отметились неточными ударами, а Роберто Фирмино не смог пробить голкипера.
"Ноттингем Форест" достойно выдерживал давление и даже пытался огрызаться, однако Алиссону не приходилось вступать в игру.
Проще во втором тайме "Ливерпулю" не стало. Юрген Клопп выплеснул свое разочарование на 64-й минуте, сделав четверную замену.
На 76-й минуте Филип Цинкернагель имел замечательную возможность открыть счет, из центра штрафной замыкая передачу партнера, но его удар в касание вышел неточным.
Расплата за этот промах наступила немедленно, потому что на 78-й минуте Диогу Жота из пределов вратарской поразил цель после заброса Цимикаса — 0:1.
В концовке "Ноттингем Форест" устроил некоторое подобие штурма, однажды претендуя на пенальти и однажды заставив Алиссона вступить в игру, однако ответного гола не случилось.
Этот выезд получился очень тяжелым для "Ливерпуля", однако "красные" выполнили задачу и вышли в полуфинал, где теперь сыграют с "Манчестер Сити".
"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:0)
Гол: Жота 78.
"Ноттингем Форест": Хорват, Спенс, Фигерейду, Уоррелл, Колбек (Силва 90), Дэвис (Сарридж 77), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон, Йейтс, Лолли (Кафу 65), Гарнер.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо (Аькантара 64), Кейта (Хендерсон 64), Окслейд-Чемберлен (Диас 64), Эллиотт (Минамино 64), Жота, Фирмино.
Предупреждение: Гомес.
20.03.2022 22:55
Просмотров: 1556
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так то опять их трахнуть приятно, Ливер лохи Челси Бохи!
(ответить)
Представляю, что Челси с этим Мадридом сделает. ЛОЛ
(ответить)
бля ахахахха уже 0-6 0-7 должно было быть. редко смотрю испанию, даже классико, но тут вообще не пожалел что врубил))
(ответить)
6лять что это что я смотрю нахуй
(ответить)
неужели жирный Азарчик в 30 лет хуже этих Васкесов, Родриг, Асенсий, Винисиусов? мне кажется просто уже гнобят чела за ценник
(ответить)
Обама просто зверь
Артета нахрена его гнобил вообще?
(ответить)
4 нахуй ноль))
(ответить)
четвертый вуаахах
(ответить)
аххахахах просто насилуют Реал как тогда, когда праймовая Барса Гвардиолы Маура 5-0 разносила. Алаба это чо вообще за дно. Я хуею хахахах раньше думал Алаба топ))
(ответить)
Ипать красота.Хави топарик рэална.
(ответить)
пхахахаха разгром)
(ответить)
походу даже бенфика сильнее этого реала)
реално повезло с жеребьевкой)
какой же покеттино лошара пиздеЦ)))))))))))
(ответить)
Реалу повезло с чемпионством в этом году, Хави пришел, порядок навел в Барсе. В следующем сезоне придется уже с ними считаться.
(ответить)
Алаба вообще дно. В первом моменте мог головой мяч на изи вынести, во втором проиграл верх, хотя по позиции было преимущество. Реал нулевые полностью в прессинге. А без Бензема и атаки нет.
(ответить)
Дембеле очень хорош. Свободным 100% нужно забирать если будет шанс!
(ответить)
Аубамеянг нашёл свою команду, после БД.
(ответить)
та не, зашквар если челси не пройдет эту помойку)
(ответить)
чет реал помоичи
(ответить)
у лузерпуков, как обычно, вся игра через жопу, педики конченные
(ответить)
Странный матч выдался. Жота конечно тот еще выводитель из говненных ситуаций
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий