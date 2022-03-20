Жота вывел "Ливерпуль" в полуфинал Кубка Англии

"Ливерпуль" забронировал себе встречу с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии, вырвав победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря голу Диогу Жоты.

В первом тайме "красные" безраздельно владели мячом, но серьезных угроз воротам "лесников" почти не создавали. Костас Цимикас с Джо Гомесом отметились неточными ударами, а Роберто Фирмино не смог пробить голкипера.



"Ноттингем Форест" достойно выдерживал давление и даже пытался огрызаться, однако Алиссону не приходилось вступать в игру.



Проще во втором тайме "Ливерпулю" не стало. Юрген Клопп выплеснул свое разочарование на 64-й минуте, сделав четверную замену.



На 76-й минуте Филип Цинкернагель имел замечательную возможность открыть счет, из центра штрафной замыкая передачу партнера, но его удар в касание вышел неточным.



Расплата за этот промах наступила немедленно, потому что на 78-й минуте Диогу Жота из пределов вратарской поразил цель после заброса Цимикаса — 0:1.



В концовке "Ноттингем Форест" устроил некоторое подобие штурма, однажды претендуя на пенальти и однажды заставив Алиссона вступить в игру, однако ответного гола не случилось.



Этот выезд получился очень тяжелым для "Ливерпуля", однако "красные" выполнили задачу и вышли в полуфинал, где теперь сыграют с "Манчестер Сити".



"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:0)



Гол: Жота 78.



"Ноттингем Форест": Хорват, Спенс, Фигерейду, Уоррелл, Колбек (Силва 90), Дэвис (Сарридж 77), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон, Йейтс, Лолли (Кафу 65), Гарнер.



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо (Аькантара 64), Кейта (Хендерсон 64), Окслейд-Чемберлен (Диас 64), Эллиотт (Минамино 64), Жота, Фирмино.



Предупреждение: Гомес.