Жота вывел "Ливерпуль" в полуфинал Кубка Англии

Диогу Жота "Ливерпуль" забронировал себе встречу с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии, вырвав победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря голу Диогу Жоты.

В первом тайме "красные" безраздельно владели мячом, но серьезных угроз воротам "лесников" почти не создавали. Костас Цимикас с Джо Гомесом отметились неточными ударами, а Роберто Фирмино не смог пробить голкипера.

"Ноттингем Форест" достойно выдерживал давление и даже пытался огрызаться, однако Алиссону не приходилось вступать в игру.

Проще во втором тайме "Ливерпулю" не стало. Юрген Клопп выплеснул свое разочарование на 64-й минуте, сделав четверную замену.

На 76-й минуте Филип Цинкернагель имел замечательную возможность открыть счет, из центра штрафной замыкая передачу партнера, но его удар в касание вышел неточным.

Расплата за этот промах наступила немедленно, потому что на 78-й минуте Диогу Жота из пределов вратарской поразил цель после заброса Цимикаса — 0:1.

В концовке "Ноттингем Форест" устроил некоторое подобие штурма, однажды претендуя на пенальти и однажды заставив Алиссона вступить в игру, однако ответного гола не случилось.

Этот выезд получился очень тяжелым для "Ливерпуля", однако "красные" выполнили задачу и вышли в полуфинал, где теперь сыграют с "Манчестер Сити".

"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:0)

Гол: Жота 78.

"Ноттингем Форест": Хорват, Спенс, Фигерейду, Уоррелл, Колбек (Силва 90), Дэвис (Сарридж 77), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон, Йейтс, Лолли (Кафу 65), Гарнер.

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо (Аькантара 64), Кейта (Хендерсон 64), Окслейд-Чемберлен (Диас 64), Эллиотт (Минамино 64), Жота, Фирмино.

Предупреждение: Гомес.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ноттингем Форест, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2022 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1556

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Последние комментарии:




  1. intellect 21.03.2022 00:29 # intellect
    Так то опять их трахнуть приятно, Ливер лохи Челси Бохи!

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  2. progressive 21.03.2022 00:21 # progressive
    Представляю, что Челси с этим Мадридом сделает. ЛОЛ

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  3. skydreams 21.03.2022 00:18 # skydreams
    бля ахахахха уже 0-6 0-7 должно было быть. редко смотрю испанию, даже классико, но тут вообще не пожалел что врубил))

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  4. thegodfather 21.03.2022 00:17 # thegodfather
    6лять что это что я смотрю нахуй

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  5. skydreams 21.03.2022 00:15 # skydreams
    неужели жирный Азарчик в 30 лет хуже этих Васкесов, Родриг, Асенсий, Винисиусов? мне кажется просто уже гнобят чела за ценник

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  6. ataman 21.03.2022 00:15 # ataman
    Обама просто зверь
    Артета нахрена его гнобил вообще?

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  7. quavo 21.03.2022 00:13 # quavo
    4 нахуй ноль))

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  8. thegodfather 21.03.2022 00:10 # thegodfather
    четвертый вуаахах

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  9. skydreams 21.03.2022 00:09 # skydreams
    аххахахах просто насилуют Реал как тогда, когда праймовая Барса Гвардиолы Маура 5-0 разносила. Алаба это чо вообще за дно. Я хуею хахахах раньше думал Алаба топ))

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  10. jirrort 21.03.2022 00:08 # jirrort
    Ипать красота.Хави топарик рэална.

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  11. thegodfather 21.03.2022 00:06 # thegodfather
    пхахахаха разгром)

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  12. thegodfather 21.03.2022 00:00 # thegodfather
    походу даже бенфика сильнее этого реала)
    реално повезло с жеребьевкой)

    какой же покеттино лошара пиздеЦ)))))))))))

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  13. akado 20.03.2022 23:56 # akado
    Реалу повезло с чемпионством в этом году, Хави пришел, порядок навел в Барсе. В следующем сезоне придется уже с ними считаться.

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  14. skydreams 20.03.2022 23:51 # skydreams
    Алаба вообще дно. В первом моменте мог головой мяч на изи вынести, во втором проиграл верх, хотя по позиции было преимущество. Реал нулевые полностью в прессинге. А без Бензема и атаки нет.

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  15. skydreams 20.03.2022 23:41 # skydreams
    Дембеле очень хорош. Свободным 100% нужно забирать если будет шанс!

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  16. progressive 20.03.2022 23:34 # progressive
    Аубамеянг нашёл свою команду, после БД.

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  17. thegodfather 20.03.2022 23:32 # thegodfather
    та не, зашквар если челси не пройдет эту помойку)

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  18. thegodfather 20.03.2022 23:21 # thegodfather
    чет реал помоичи

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  19. true-manc 20.03.2022 23:14 # true-manc
    у лузерпуков, как обычно, вся игра через жопу, педики конченные

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  20. beatles-red 20.03.2022 23:11 # beatles-red
    Странный матч выдался. Жота конечно тот еще выводитель из говненных ситуаций

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