Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Англии.
Если позже в воскресенье "Ливерпуль" победит "Ноттингем Форест" в 1/4 финала, то дальше сыграет с "Манчестер Сити".
В другом полуфинале болельщиков ожидает лондонское дерби: у "Кристал Пэлас" будет возможность взять реванш у "Челси" за домашнее поражение в Премьер-Лиге в прошлом месяце.
Полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 16-17 апреля на "Уэмбли".
Отметим, что каждый из полуфиналов будет сыгран в один матч.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" / "Ливерпуль"
"Челси" — "Кристал Пэлас"
20.03.2022 21:00
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Последние комментарии:
Пэлас пройдет помойный клуб
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Дежавю Челси-Ливерпуль снова! Выходит отдали им шлаковый кубок лиги, чтобы забрать ценнейший кубок Англии! 😆😄 🏆
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https://www.youtube.com/watch?v=23Ai3_WdO0o
)
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отличный жребий! во второй раз в сезоне накажем абосранный щулсе жопонюх
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Какая же бесполезная хyйня эта Кейта. Просрал по-моему все единоборства и все мячи, ему адресованные. Гоните его нах, выпустите хоть Джонса, он хоть мяч на ровном месте не теряет. А лучше Тиаго.
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че там по залупулю, неужели решили подарить сити финал кубка англии против челсей? типикал клоп
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https://www.youtube.com/watch?v=Q3D6ztQcJ_o
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https://www.youtube.com/watch?v=PIDhrTXqcso
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дон дооооон
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что после окончания спецоперации на Украине обнаружится множество неприглядных фактов о действиях Запада.
«Они (страны Запада. — RT) прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывёт огромное количество неприглядных фактов, которые пока ещё лежат под спудом, не только военно-биологической деятельности, но и многие другие», — приводит ТАСС его слова.
Небензя также отметил, что Запад стремится «любыми путями» сохранить позиции киевских властей, которые ослабляются по мере продолжения спецоперации.
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нихуя коуч у Ноттингема угандошенный в хлам
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⚡Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова в интервью Катерине Гордеевой сообщила, что покинула Россию и боится возвращаться.
Все просто все ссут на фашистскую пидораху.
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"В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", — сообщает Вертикаль
Сообщается, что это работали украинские спецслужбы с беларусскими патриотами
Бгггггггг
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Ярмоленко в игру не вошел. Надо было после 80 выпускать в пару с Антонио
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Официальную группу ВКонтакте с 12,4 миллионами подписчиков взломали и разослали «антивоенный манифест».
https://t.me/dvachannel/88297
это же помойка вк, там 8классник после информатики взломать может.
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https://t.me/UkrainaOnlline/23360
Топовый видосик. Пидорашкам не смотреть, от зависти попухнете, если конечно язык своих врагов европейских поймете))) "
Источник: http://fapl.ru/posts/92082/
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Ну жеребьевка норм канешн. Но опять финал на Уэмбли проебывать как-то не охотно)
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Императоры
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Сложно будет Ноттингему с Сити
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