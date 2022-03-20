В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Англии.

Если позже в воскресенье "Ливерпуль" победит "Ноттингем Форест" в 1/4 финала, то дальше сыграет с "Манчестер Сити".



В другом полуфинале болельщиков ожидает лондонское дерби: у "Кристал Пэлас" будет возможность взять реванш у "Челси" за домашнее поражение в Премьер-Лиге в прошлом месяце.



Полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 16-17 апреля на "Уэмбли".



Отметим, что каждый из полуфиналов будет сыгран в один матч.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" / "Ливерпуль"

"Челси" — "Кристал Пэлас"