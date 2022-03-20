Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Англии.

Если позже в воскресенье "Ливерпуль" победит "Ноттингем Форест" в 1/4 финала, то дальше сыграет с "Манчестер Сити".

В другом полуфинале болельщиков ожидает лондонское дерби: у "Кристал Пэлас" будет возможность взять реванш у "Челси" за домашнее поражение в Премьер-Лиге в прошлом месяце.

Полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 16-17 апреля на "Уэмбли".

Отметим, что каждый из полуфиналов будет сыгран в один матч.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" / "Ливерпуль"
"Челси" — "Кристал Пэлас"


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 3411

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Последние комментарии:




  1. hunter022 20.03.2022 22:28 # hunter022
    Пэлас пройдет помойный клуб

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  2. ataman 20.03.2022 22:19 # ataman
    Дежавю Челси-Ливерпуль снова! Выходит отдали им шлаковый кубок лиги, чтобы забрать ценнейший кубок Англии! &#128518;&#128516; &#127942;

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  3. thegodfather 20.03.2022 22:06 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=23Ai3_WdO0o

    )

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  4. frisby 20.03.2022 21:57 # frisby
    отличный жребий! во второй раз в сезоне накажем абосранный щулсе жопонюх

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  5. sausage 20.03.2022 21:55 # sausage
    Какая же бесполезная хyйня эта Кейта. Просрал по-моему все единоборства и все мячи, ему адресованные. Гоните его нах, выпустите хоть Джонса, он хоть мяч на ровном месте не теряет. А лучше Тиаго.

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  6. thegodfather 20.03.2022 21:43 # thegodfather
    че там по залупулю, неужели решили подарить сити финал кубка англии против челсей? типикал клоп

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  7. mancityman 20.03.2022 21:38 # mancityman
    https://www.youtube.com/watch?v=Q3D6ztQcJ_o

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  8. mancityman 20.03.2022 21:37 # mancityman
    https://www.youtube.com/watch?v=PIDhrTXqcso

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  9. mancityman 20.03.2022 21:34 # mancityman
    дон дооооон

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  10. hunter022 20.03.2022 21:26 # hunter022
    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что после окончания спецоперации на Украине обнаружится множество неприглядных фактов о действиях Запада.

    «Они (страны Запада. — RT) прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывёт огромное количество неприглядных фактов, которые пока ещё лежат под спудом, не только военно-биологической деятельности, но и многие другие», — приводит ТАСС его слова.

    Небензя также отметил, что Запад стремится «любыми путями» сохранить позиции киевских властей, которые ослабляются по мере продолжения спецоперации.

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  11. kos9k 20.03.2022 21:18 # kos9k
    нихуя коуч у Ноттингема угандошенный в хлам

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  12. thegodfather 20.03.2022 21:11 # thegodfather
    &#9889;Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова в интервью Катерине Гордеевой сообщила, что покинула Россию и боится возвращаться.


    Все просто все ссут на фашистскую пидораху.

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  13. thegodfather 20.03.2022 21:09 # thegodfather
    "В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре", — сообщает Вертикаль

    Сообщается, что это работали украинские спецслужбы с беларусскими патриотами




    Бгггггггг

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  14. gunnerlove 20.03.2022 21:08 # gunnerlove
    Ярмоленко в игру не вошел. Надо было после 80 выпускать в пару с Антонио

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  15. faterlend 20.03.2022 21:07 # faterlend
    Официальную группу ВКонтакте с 12,4 миллионами подписчиков взломали и разослали «антивоенный манифест».

    https://t.me/dvachannel/88297

    это же помойка вк, там 8классник после информатики взломать может.

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  16. thegodfather 20.03.2022 21:03 # thegodfather
    https://t.me/UkrainaOnlline/23360

    Топовый видосик. Пидорашкам не смотреть, от зависти попухнете, если конечно язык своих врагов европейских поймете))) "

    Источник: http://fapl.ru/posts/92082/

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  17. thegodfather 20.03.2022 21:01 # thegodfather
    Ну жеребьевка норм канешн. Но опять финал на Уэмбли проебывать как-то не охотно)

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  18. meshuggah 20.03.2022 21:01 # meshuggah
    Императоры

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  19. jirrort 20.03.2022 21:00 # jirrort
    Сложно будет Ноттингему с Сити

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