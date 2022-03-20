"Сити" разгромил "Саутгемптон" и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" достиг полуфинальной стадии Кубка Англии, разгромив на выезде "Саутгемптон" со счетом 1:4.

Матч на "Сент-Мэри" начался с попадания Адама Армстронга в штангу, на что спустя минуту "горожане" ответили голом. Джек Стивенс неудачно прервал прострел в своей штрафной, и Габриэль Жезус тут же вывел Рахима Стерлинга на удар по центру площадки — 0:1.



Быстро открыв счет, гости попытались наладить контроль над мячом, однако мяч и не требовался хозяевам, чтобы проводить быстрые атаки.



С течением времени "святые" становились все смелее и перед самым перерывом сравняли счет. Стюарт Армстронг отличным пасом нашел на левом краю штрафной Мохамеда Эльюнусси, который выманил на себя голкипера, а затем прострелил к воротам, где Эмерик Лапорт совершил автогол — 1:1.



Переломный момент матча случился на 61-й минуте, когда Мохамед Салису завалил на краю штрафной Жезуса, и Кевин Де Брюйне реализовал назначенный пенальти — 1:2.



У "Саутгемптона" мало что получалось — лишь на 73-й минуте вышедший на замену Армандо Бройя имел реальный шанс, но не смог пробить голкипера из убойного положения.



Расплата за промах Бройи наступила немедленно. Это Фил Фоден неотразимо пробил с подступов к штрафной — 1:3.



Хозяева совсем бросили играть и на 78-й минуте пропустили еще раз. Рияд Махрез открылся на правом краю штрафной, получил мяч и пробил в ближний угол ворот — 1:4.



В другом матче дня "Кристал Пэлас" сокрушил дома "Эвертон" со счетом 4:0 и теперь тоже находится в предвкушении жеребьевки.



"Саутгемптон" — "Манчестер Сити" — 1:4 (1:1)



Голы: Лапорт 45 (авт) — Стерлинг 12, Де Брюйне 62 (пен), Фоден 75, Махрез 78.



"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уолкер-Питерс, Ромеу (Смоллбоун 88), Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг (Дженепо 83), Эльюнусси (Диалло 88), Лонг (Бройя 63), Адам Армстронг (Адамс 63).



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Стоунс, Лапорт (Аке 83), Канселу (Зинченко 82), Родри (Фернандиньо 83), Де Брюйне, Гюндоган, Жезус (Махрез 63), Стерлинг, Грилиш (Фоден 64).



Предупреждение: Стеффен.



"Кристал Пэлас" — "Эвертон" — 4:0 (2:0)



Голы: Гехи 25, Матета 41, Заха 79, Хьюз 87.



"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Хьюз 83), Галлахер, Эзе (Миливоевич 71), Олисе (Бентеке 83), Матета (Эдуар 71), Заха.



"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Ивоби 73), Холгейт, Годфри, Кин, Кенни (Калверт-Левин 45), Таунсенд (Грей 17), Дукуре, Гомеш, Гордон, Ришарлисон.



Предупреждения: Гомеш, Гордон.