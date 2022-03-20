"Сити" разгромил "Саутгемптон" и вышел в 1/2 финала Кубка Англии
"Манчестер Сити" достиг полуфинальной стадии Кубка Англии, разгромив на выезде "Саутгемптон" со счетом 1:4.
Матч на "Сент-Мэри" начался с попадания Адама Армстронга в штангу, на что спустя минуту "горожане" ответили голом. Джек Стивенс неудачно прервал прострел в своей штрафной, и Габриэль Жезус тут же вывел Рахима Стерлинга на удар по центру площадки — 0:1.
Быстро открыв счет, гости попытались наладить контроль над мячом, однако мяч и не требовался хозяевам, чтобы проводить быстрые атаки.
С течением времени "святые" становились все смелее и перед самым перерывом сравняли счет. Стюарт Армстронг отличным пасом нашел на левом краю штрафной Мохамеда Эльюнусси, который выманил на себя голкипера, а затем прострелил к воротам, где Эмерик Лапорт совершил автогол — 1:1.
Переломный момент матча случился на 61-й минуте, когда Мохамед Салису завалил на краю штрафной Жезуса, и Кевин Де Брюйне реализовал назначенный пенальти — 1:2.
У "Саутгемптона" мало что получалось — лишь на 73-й минуте вышедший на замену Армандо Бройя имел реальный шанс, но не смог пробить голкипера из убойного положения.
Расплата за промах Бройи наступила немедленно. Это Фил Фоден неотразимо пробил с подступов к штрафной — 1:3.
Хозяева совсем бросили играть и на 78-й минуте пропустили еще раз. Рияд Махрез открылся на правом краю штрафной, получил мяч и пробил в ближний угол ворот — 1:4.
В другом матче дня "Кристал Пэлас" сокрушил дома "Эвертон" со счетом 4:0 и теперь тоже находится в предвкушении жеребьевки.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити" — 1:4 (1:1)
Голы: Лапорт 45 (авт) — Стерлинг 12, Де Брюйне 62 (пен), Фоден 75, Махрез 78.
"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уолкер-Питерс, Ромеу (Смоллбоун 88), Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг (Дженепо 83), Эльюнусси (Диалло 88), Лонг (Бройя 63), Адам Армстронг (Адамс 63).
"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Стоунс, Лапорт (Аке 83), Канселу (Зинченко 82), Родри (Фернандиньо 83), Де Брюйне, Гюндоган, Жезус (Махрез 63), Стерлинг, Грилиш (Фоден 64).
Предупреждение: Стеффен.
"Кристал Пэлас" — "Эвертон" — 4:0 (2:0)
Голы: Гехи 25, Матета 41, Заха 79, Хьюз 87.
"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Хьюз 83), Галлахер, Эзе (Миливоевич 71), Олисе (Бентеке 83), Матета (Эдуар 71), Заха.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Ивоби 73), Холгейт, Годфри, Кин, Кенни (Калверт-Левин 45), Таунсенд (Грей 17), Дукуре, Гомеш, Гордон, Ришарлисон.
Предупреждения: Гомеш, Гордон.
20.03.2022 19:55
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Топовый видосик. Пидорашкам не смотреть, от зависти попухнете, если конечно язык своих врагов европейских поймете))) "
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ЧЕЛСИ - пэлас пхехехехехе
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“РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном. К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений" - Михаил Подоляк
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⚡️ Заммэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что кадыровцев, которых убьют в регионе, похоронят в свиных шкурах!
Азахахахха, хрюкни ИАНКА)))
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разница, чувствуйте уровень жизни
военный в украине зп - больше 100к грн = 3-4 к баксов
пидорашка - 100к рублей = меньше 1к баксов.
все что нужно знать
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Я тебе кохаю Челсі !!!
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Радует, что Эллиот в строю. Сомневаюсь, что он будет в первом же матче рвать, но уже хорошо.
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Салаха и Мане даже в запасе нет. Клопп решил забить на КА? Типа один внутренний кубок в этом сезоне есть и норм.
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: Алиссон, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиот, Жота, Фирмино
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голы матчей здесь https://football-video.org/kubok-anglii/
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COME ON CITEHH!!!
COME ON CITEHH!!!
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Состав великих против Нотингем форест огласите, пожалуйста
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КОРОЛИ!!!
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на кристал пэлас попадут, к гадалке не ходи)
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