Клопп: "Пять замен — это необходимость"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз призвал Премьер-Лигу принять пять замен, чтобы игроки могли получать отдых.
Как известно, еще перед прошлым сезоном Премьер-Лига решила вернуться к традиционным трем заменам, в отличие от остальных европейских лиг.
С тех пор Клопп не устает выступать по поводу необходимости пяти замен, в очередной раз высказавшись на эту тему в преддверии международного перерыва.
"Нам жизненно важно одобрить пять замен. Я слышал, сборная Шотландии планирует провести шесть товарищеских матчей летом. Не все задуманы с той целью, чтобы лучше подготовиться к Чемпионату Мира. Они ради денег, и я это понимаю".
"У сборной Англии четыре матча летом. Летом, когда впервые за долгое время нет международного турнира. А что делаем мы? Мы ставим новые матчи".
"Мы постоянно говорим о том, как можно дать игрокам отдых и протянуть сезон. Мы не готовы признать, что игроки топ-уровня постоянно играют. Мы лишь признаем, что они чаще травмируются, чем другие. Это бессмыслица".
"Парням действительно тяжело — не только нашим, но и другим. В мой первый сезон, 2015/16, мы провели 63 матча. И это только на клубном уровне, без учета сборных".
"В этом году будет не сильно меньше, и это тяжело. Мы должны подумать, как эти игроки топ-уровня могут оставаться свежими. Прошу прощения, но я не знаю, сколько игроков "Бернли" уедут в сборные".
"В этом и разница, но мы позволяем другим людям принимать решения за игроков топ-уровня. Мы обязаны одобрить пять замен. Это не ради преимущества, это необходимость", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
19.03.2022 09:00
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Заебал ныть оставь это шарлатану сука
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Заебал нытик этот
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Клопп: "Нюхать попу КОРОЛЕЙ — это колбасная необходимость"
Источник: http://fapl.ru/posts/92051/
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