"Боро" направит деньги, вырученные с билетов на матч против "Челси", на Украину

"Мидлсбро" объявил, что все вырученные с билетов на четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Челси" деньги направит на гуманитарную помощь людям на Украине.

Напомним, в преддверии субботнего выезда на "Риверсайд" "Челси", лишенный возможности продавать билеты на домашние и гостевые матчи, внезапно попросил FA вообще не пускать зрителей на стадион.



"Синие" нарвались на шквал критики, в том числе со стороны президента "Боро" Стива Гибсона, и уже спустя считанные часы отозвали это прошение. Даже главный тренер лондонцев Томас Тухель признал, что его клуб был неправ.



Тем не менее, как "Челси" и хотел, "Боро" не заработает на билетах — все вырученные клубом Чемпионшипа средства пойдут на поддержку людей на Украине.