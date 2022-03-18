"Боро" направит деньги, вырученные с билетов на матч против "Челси", на Украину
"Мидлсбро" объявил, что все вырученные с билетов на четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Челси" деньги направит на гуманитарную помощь людям на Украине.
Напомним, в преддверии субботнего выезда на "Риверсайд" "Челси", лишенный возможности продавать билеты на домашние и гостевые матчи, внезапно попросил FA вообще не пускать зрителей на стадион.
"Синие" нарвались на шквал критики, в том числе со стороны президента "Боро" Стива Гибсона, и уже спустя считанные часы отозвали это прошение. Даже главный тренер лондонцев Томас Тухель признал, что его клуб был неправ.
Тем не менее, как "Челси" и хотел, "Боро" не заработает на билетах — все вырученные клубом Чемпионшипа средства пойдут на поддержку людей на Украине.
18.03.2022 22:00
Просмотров: 314
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Последний абзац демонстрирует eбанько на авторе. Челси плевать на доходы этих бомжей. Вопрос был в равных условиях для команд с точки зрения поддержки болельщиками.
(ответить)
Мидлсборо после Саутгейта это пустое место, так что похуй
(ответить)
Символично
(ответить)
Завтра будем унижать этих блидей зазнавшихся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий