"Боро" направит деньги, вырученные с билетов на матч против "Челси", на Украину

Риверсайд "Мидлсбро" объявил, что все вырученные с билетов на четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Челси" деньги направит на гуманитарную помощь людям на Украине.

Напомним, в преддверии субботнего выезда на "Риверсайд" "Челси", лишенный возможности продавать билеты на домашние и гостевые матчи, внезапно попросил FA вообще не пускать зрителей на стадион.

"Синие" нарвались на шквал критики, в том числе со стороны президента "Боро" Стива Гибсона, и уже спустя считанные часы отозвали это прошение. Даже главный тренер лондонцев Томас Тухель признал, что его клуб был неправ.

Тем не менее, как "Челси" и хотел, "Боро" не заработает на билетах — все вырученные клубом Чемпионшипа средства пойдут на поддержку людей на Украине.


Метки Кубок Англии, Мидлсбро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. explosion 18.03.2022 22:34 # explosion
    Последний абзац демонстрирует eбанько на авторе. Челси плевать на доходы этих бомжей. Вопрос был в равных условиях для команд с точки зрения поддержки болельщиками.

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  2. gameboy 18.03.2022 22:19 # gameboy
    Мидлсборо после Саутгейта это пустое место, так что похуй

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  3. chr1s8rown 18.03.2022 22:08 # chr1s8rown
    Символично

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  4. jirrort 18.03.2022 22:06 # jirrort
    Завтра будем унижать этих блидей зазнавшихся.

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