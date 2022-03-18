Энтони Эланга. Яркий лучик в пасмурном сезоне "Юнайтед"

Одним из ярких событий последних месяцев в "Манчестер Юнайтед" стало появление в основе шведского вингера камерунского происхождения Энтони Эланги. Воспитанник академии "красных дьяволов" смог заменить ушедшего в "Севилью" Антони Мартиаля в качестве джокера, отметившись голами против "Лидса" и "Атлетико".

Появление 19-летнего Эланги в основной обойме "Юнайтед" стало одним из самых ярких событий текущего сезона для "дьяволов", а его удачная игра — наградой за тяжелую работу и высокий профессионализм вкупе с выдающейся трудовой этикой юноши.



Часы только пробили 4 утра 22 ноября, а Энтони Эланга уже подъезжал к парковке тренировочной базы "Юнайтед". Такое зрелище стало бы неожиданностью для службы безопасности базы "дьяволов" в Каррингтоне, если бы юноша не делал то же самое три недели назад.



Дело в том, что Эланга привык тщательно готовиться к матчам, а ввиду того, что для поединков с "Аталантой" и "Вильярреалом" в Юношеской Лиге УЕФА были запланированы ранние утренние вылеты, он стремился успеть провести традиционное полуторачасовое занятие в тренажерном зале. Таким образом, Эланга отправился из дома в Хайде, Большой Манчестер, в Каррингтон рано утром, чтобы убедиться, что находится в наилучшей форме для матчей за молодежную команду.



Именно благодаря такому менталитету Эланга прошел путь от матчей за молодежную команду до плей-офф Лиги Чемпионов за три месяца, став одним из самых ярких открытий не самого удачного пока что сезона для "Юнайтед". Сравняв счет против "Атлетико" в первом матче 1/8 финала, шведский вингер дал шанс команде Ральфа Рангника на проход в следующий раунд, пускай этим шансом воспользоваться и не удалось.



Высокий профессионализм Эланги в таком юном возрасте и его готовность сделать все возможное, чтобы добиться успеха на топ-уровне, проистекают из наблюдений Энтони за своим отцом Джозефом, который завершал карьеру в Мальме , родном городе Энтони. Защитник сборной Камеруна играл за "Мальме" в то время, когда там начинал свою карьеру Златан Ибрагимович, так что у Энтони был перед глазами и другой пример истинного профессионала, карьера которого развивалась на глазах юного камерунского шведа.



Джозеф Эланга вместе с женой Даниэллой позаботились, чтобы их сын вырос целеустремленным и всесторонне развитым человеком, который не останавливается на достигнутом. Похоже, им это удалось — те, кто знает Энтони, описывают его как вежливого парня, с которым приятно находиться рядом.



Футбольный путь Эланги начинался в академии "Эльфсборга", а затем — "Мальме", где он занимался футболом до 11 лет, прежде чем семья не приняла решение перебраться в Англию. После этого переезда Эланга присоединился к футбольному клубу "Хаттерсли" и произвел впечатление на тренерский штаб уже через 10 минут своей первой тренировки. После одного полного сезона в детской команде своего возраста Энтони был признан Игроком Года, забив 17 голов и отдав 27 результативных передач в 14 матчах.



Нет ничего удивительного, что с такой статистикой Эланга вскоре оказался в "Юнайтед" — "дьяволы" сработали быстро, зачислив Энтони в свою академию в возрасте 12 лет, и с тех пор он производил впечатление на тренеров всех возрастных категорий, которые там прошел. Он регулярно просматривал ролики с игрой лучших игроков мира и искал способы повторить их трюки, особенно — своего кумира Тьерри Анри.



Нил Вуд, Нил Райан и Колин Литтл сыграли важную роль в развитии Эланги, причем последний, как говорят, оказал "большую поддержку" всем молодым нападающим и вингерам в клубе. Энергичный и быстрый фланговый игрок выиграл приз Игрока Года имени Джимми Мерфи в молодежной команде в 2020, а в начале 2021 получил травму плеча, которая чуть замедлила его путь в основу "Юнайтед".



Восстанавливался от травмы Эланга в тренажерном зале, старательно набирая мышечную массу, чтобы быть максимально готовым к возвращению в строй. Даже когда повреждение было залечено, Энтони не перестал повторять свои упражнения в зале в период предсезонки, чтобы держать себя в тонусе даже в отпуске.



В конце концов в мае 2021 года тренеры резервного состава порекомендовали Оле Гуннару Сульшеру проверить Элангу в основном составе — за шведа лично поручился тренер первой команды Киран Маккенна. Эланга был в заявке "Юнайтед" в матчах с "Гранадой" в Лиге Европы и в полуфинале с "Ромой", а дебютировал в Премьер-Лиге против "Лестера" 11 мая 2021 года. Уже в следующем матче, с "Вулверхэмптоном" в заключительном туре сезона 2020/21, он забил свой первый гол за клуб.



Вот как прокомментировал первые матчи Эланги Сульшер: "Он произвел впечатление, когда тренировался с основой. Ему не очень повезло два или три месяца назад с серьезной травмой, но он очень много работал, чтобы вернуться. Иначе бы он перешел в основной состав раньше. Он внушает соперникам страх и обладает рядом качеств, которые не достались в подарок, а были выработаны на тренировках. Он очень быстр, обладает темпом, скоростью — это данность для вингеров, но вдобавок он трудяга".



Почувствовав вкус большого футбола, Эланга провел лето, неустанно работая над собой. 19-летний футболист занимался с личным тренером, уделяя особое внимание взрывному темпу и высоте прыжка, стараясь улучшить свои навыки игры головой. Джастин Кокрейн, глава отдела развития игроков и тренеров "Юнайтед", также проводил время с Элангой, работая над улучшением реализации моментов.







"Помогал не только я", — говорит Кокрейн. "Я думаю, что нужно отметить всех сотрудников, которые работали с ним на протяжении многих лет. Прежде всего это прекрасный молодой человек. У него есть талант, способности и правильный характер. Я вижу его прямоту, а вы видите, что он делает в первой команде — это ровно то, что мы видели на молодежном уровне. Я видел его потенциал на тренировках. Мы все надеемся, что он продолжит удивлять".



Эта прямолинейность привлекла внимание тренерского штаба первой команды, и Эланга вышел на замену в предсезонной игре против "Куинз Парк Рейнджерс", отметившись забитым голом. Один из сотрудников клуба после той игры сделал прогноз: Эланга станет игроком основы уже в этом сезоне. Он не ошибся, но для того, чтобы Эланга получил реальный шанс проявить себя, пришлось дождаться смены менеджера.



При Сульшере ему были предоставлены ограниченные возможности, и Эланга играл в основном за команду U-23, но стоит отметить — у норвежца на его позиции конкурентом был Антони Мартиаль, который покинул клуб во время зимнего трансферного окна, освободив путь в основную обойму для Эланги. Но мог покинуть команду зимой и сам швед — он уже искал варианты для аренды и игровой практики, когда Рангник убедил его остаться.



"Он вышел против "Кристал Пэлас", и через неделю я сказал ему: "Слушай, я хочу, чтобы ты остался. Я хочу посмотреть, как ты будешь работать на тренировках и в играх до закрытия трансферного окна", — сказал Рангник. "Сейчас он показал, на что способен при правильном настрое и правильном подходе к играм. Это именно то, что я видел на каждой тренировке".



Говорят, что Бруну Фернандеш оказывал большую поддержку Эланге с тех пор, как он стал тренироваться с основой. Также ему давал советы Криштиану Роналду. Но сам Эланга обладает правильным менталитетом, который заставляет его следовать "очень точному распорядку" перед каждой игрой, включая посещение частного центра криотерапии.



Его гол в ворота "Атлетико" был описан самим игроком, как "сбывшаяся мечта", а первые матчи в основе принесли Энтони много памятных моментов. Однако не ожидайте, что он остановит ранние утренние занятия в спортзале, если к нему придет успех.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru