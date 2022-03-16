Артета не относит "Арсенал" к числу лучших команд в стране

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не может поставить свою команду на один уровень с "Ливерпулем".

"Арсенал" выиграл все пять своих последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас имеет реальные шансы впервые за несколько лет финишировать в топ-4.



Однако Артета считает, что "канонирам" по-прежнему далеко до "Ливерпуля", который пожалует на "Эмирейтс" в среду вечером.



"Могу ли я отнести "Арсенал" к числу лучших команд в стране? Нет, есть команды лучше, и таблица это показывает".



"Мы еще ничего не достигли. Мы стараемся прибавить, улучшить свое взаимопонимание, стать стабильнее в плане игры и результатов, но в остальном нам нечем похвастать".



"Нужно отдать должное Юргену (Клоппу), его тренерскому штабу и их клубу за то, что они создали. Они не просто создали команду, которая может быть конкурентоспособной и успешной".



"Они создали огромное культурное явление, коим сегодня является "Ливерпуль". Я имею ввиду стадион, атмосферу на нем, уровень поддержки и то, как они взаимодействуют друг с другом".



"Дело не только в отдельных личностях, в приглашенных игроках. У них есть целый план, состоящий из множества вещей, и благодаря этому они достигли своего уровня. Я ценю это", — цитирует Артету The Independent.