Артета не относит "Арсенал" к числу лучших команд в стране

Юрген Клопп и Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не может поставить свою команду на один уровень с "Ливерпулем".

"Арсенал" выиграл все пять своих последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас имеет реальные шансы впервые за несколько лет финишировать в топ-4.

Однако Артета считает, что "канонирам" по-прежнему далеко до "Ливерпуля", который пожалует на "Эмирейтс" в среду вечером.

"Могу ли я отнести "Арсенал" к числу лучших команд в стране? Нет, есть команды лучше, и таблица это показывает".

"Мы еще ничего не достигли. Мы стараемся прибавить, улучшить свое взаимопонимание, стать стабильнее в плане игры и результатов, но в остальном нам нечем похвастать".

"Нужно отдать должное Юргену (Клоппу), его тренерскому штабу и их клубу за то, что они создали. Они не просто создали команду, которая может быть конкурентоспособной и успешной".

"Они создали огромное культурное явление, коим сегодня является "Ливерпуль". Я имею ввиду стадион, атмосферу на нем, уровень поддержки и то, как они взаимодействуют друг с другом".

"Дело не только в отдельных личностях, в приглашенных игроках. У них есть целый план, состоящий из множества вещей, и благодаря этому они достигли своего уровня. Я ценю это", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2022 11:00

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  1. frisby 16.03.2022 12:11 # frisby
    "Нужно отдать должное Юргену (Клоппу), его тренерскому штабу и их клубу за то, что они создали. Они не просто создали команду, которая может быть конкурентоспособной и успешной".

    "Они создали огромное культурное явление, коим сегодня является "Ливерпуль". Я имею ввиду стадион, атмосферу на нем, уровень поддержки и то, как они взаимодействуют друг с другом".

    "Дело не только в отдельных личностях, в приглашенных игроках. У них есть целый план, состоящий из множества вещей, и благодаря этому они достигли своего уровня

    Источник: http://fapl.ru/posts/91992/
    золотые слова!

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  2. mixmaster 16.03.2022 12:07 # mixmaster
    скромность украшает.

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  3. chelsea88 16.03.2022 12:05 # chelsea88
    Да ясен xyй, только в рот вые6аные светки могут стрелки метать.

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  4. kanakhan1 16.03.2022 11:13 # kanakhan1
    Лучшая команда Чемпионшипа!

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