Клопп рад быть раздражителем для "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он рад оставаться раздражителем для "Манчестер Сити".

Сыграв без голов с "Кристал Пэлас" накануне, "Сити" оказался только в четырех очках впереди "Ливерпуля", который при этом имеет матч в запасе.



"Красные" продолжают дышать в спину действующему чемпиону Премьер-Лиги и предвкушают выезд на "Этихад" 10 апреля. Если это действует "горожанам" на нервы, то именно этого Клопп и добивается.



"В этом и план: быть как можно большим раздражителем".



"Мы должны выигрывать свои матчи. Мы очень амбициозны и целеустремленны, однако мы относимся с огромным уважением к тому, как хорошо они ("Сити") выступают".



"Все остальные команды, которые нам противостоят, мы уважаем еще больше. В Премьер-Лиге есть несколько действительно тяжелых соперников. Тебе тяжело в каждом матче Премьер-Лиге — особенно в таких, как завтра".



"Если бы, сидя здесь, я сказал, что мы выиграем 10 матчей, это не прозвучало бы так уж правдоподобно, но пока это возможно, я могу пообещать вам, что мы постараемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.