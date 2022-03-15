Клопп рад быть раздражителем для "Сити"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он рад оставаться раздражителем для "Манчестер Сити".

Сыграв без голов с "Кристал Пэлас" накануне, "Сити" оказался только в четырех очках впереди "Ливерпуля", который при этом имеет матч в запасе.

"Красные" продолжают дышать в спину действующему чемпиону Премьер-Лиги и предвкушают выезд на "Этихад" 10 апреля. Если это действует "горожанам" на нервы, то именно этого Клопп и добивается.

"В этом и план: быть как можно большим раздражителем".

"Мы должны выигрывать свои матчи. Мы очень амбициозны и целеустремленны, однако мы относимся с огромным уважением к тому, как хорошо они ("Сити") выступают".

"Все остальные команды, которые нам противостоят, мы уважаем еще больше. В Премьер-Лиге есть несколько действительно тяжелых соперников. Тебе тяжело в каждом матче Премьер-Лиге — особенно в таких, как завтра".

"Если бы, сидя здесь, я сказал, что мы выиграем 10 матчей, это не прозвучало бы так уж правдоподобно, но пока это возможно, я могу пообещать вам, что мы постараемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 15.03.2022 21:30 # apl-nash
    Клопп - Батя, Путин - ВЛАСТЕЛИН МИРА!

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  2. jirrort 15.03.2022 21:14 # jirrort
    клопп рад нюхать жопу лысого

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  3. electric 15.03.2022 21:08 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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