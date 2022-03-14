"Челси" должен обрести нового владельца до конца марта

Роман Абрамович Торговый банк Raine Group из Нью-Йорка ожидает, что "Челси" обретет нового владельца до конца этого месяца.

На прошлой неделе в планы Романа Абрамовича продать "Челси" вмешались британские власти, заморозив активы нынешнего владельца "синих".

Теперь продажа "Челси" возможна только с разрешения правительства, и только правительство решит, куда пойдут вырученные за клуб деньги — но точно не в карман российскому олигарху.

Raine Group, которому Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", продолжает работать над поставленной задачей, лишь сдвинув дедлайн на 18 марта — до этой даты заинтересованные лица должны направить свои предложения.

Как сообщает BBC, в данный момент около 20 сторон заинтересованы в покупке клуба со "Стэмфорд Бридж".


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 19:00

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  1. electric 14.03.2022 19:16 # electric
    Прощай, НЕМЫТАЯ россия!!!

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  2. chelsea-69 14.03.2022 19:12 # chelsea-69
    Шалом Катар!

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  3. chamakhmybitchup 14.03.2022 19:07 # chamakhmybitchup
    Еврей зигует. 10/10

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  4. jirrort 14.03.2022 19:00 # jirrort
    Я хочу шейхов, братишки.

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