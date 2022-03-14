"Челси" должен обрести нового владельца до конца марта

Торговый банк Raine Group из Нью-Йорка ожидает, что "Челси" обретет нового владельца до конца этого месяца.

На прошлой неделе в планы Романа Абрамовича продать "Челси" вмешались британские власти, заморозив активы нынешнего владельца "синих".



Теперь продажа "Челси" возможна только с разрешения правительства, и только правительство решит, куда пойдут вырученные за клуб деньги — но точно не в карман российскому олигарху.



Raine Group, которому Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", продолжает работать над поставленной задачей, лишь сдвинув дедлайн на 18 марта — до этой даты заинтересованные лица должны направить свои предложения.



Как сообщает BBC, в данный момент около 20 сторон заинтересованы в покупке клуба со "Стэмфорд Бридж".