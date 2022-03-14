"Челси" должен обрести нового владельца до конца марта
Торговый банк Raine Group из Нью-Йорка ожидает, что "Челси" обретет нового владельца до конца этого месяца.
На прошлой неделе в планы Романа Абрамовича продать "Челси" вмешались британские власти, заморозив активы нынешнего владельца "синих".
Теперь продажа "Челси" возможна только с разрешения правительства, и только правительство решит, куда пойдут вырученные за клуб деньги — но точно не в карман российскому олигарху.
Raine Group, которому Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", продолжает работать над поставленной задачей, лишь сдвинув дедлайн на 18 марта — до этой даты заинтересованные лица должны направить свои предложения.
Как сообщает BBC, в данный момент около 20 сторон заинтересованы в покупке клуба со "Стэмфорд Бридж".
14.03.2022 19:00
Просмотров: 299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Прощай, НЕМЫТАЯ россия!!!
(ответить)
Шалом Катар!
(ответить)
Еврей зигует. 10/10
(ответить)
Я хочу шейхов, братишки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий