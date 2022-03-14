"Барселона" видит в Салахе альтернативу Холанду

"Барселона" готова переключить свое внимание с нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда на Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Как утверждает испанское издание AS, "Барселона" практически смирилась с тем, что Холанд выберет для продолжения карьеры "Манчестер Сити".



Более того, каталонский клуб уже составил шорт-лист альтернатив Эрлингу на грядущее лето, и возглавляет этот список как раз Салах.



Сейчас у Мохамеда остается только один год по контракту с "Ливерпулем", а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике с декабря.



Сообщается, что "Барселона", чей главный тренер Хави является большим поклонником Салаха, будет готова заплатить около 50 миллионов фунтов за игрока сборной Египта, которому в июне исполнится 30.



Помимо Салаха, в шорт-листе испанского гранда значатся Роберт Левандовски из "Баварии" и Ромелу Лукаку из "Челси".