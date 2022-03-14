"Барселона" видит в Салахе альтернативу Холанду

Мохамед Салах "Барселона" готова переключить свое внимание с нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда на Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Как утверждает испанское издание AS, "Барселона" практически смирилась с тем, что Холанд выберет для продолжения карьеры "Манчестер Сити".

Более того, каталонский клуб уже составил шорт-лист альтернатив Эрлингу на грядущее лето, и возглавляет этот список как раз Салах.

Сейчас у Мохамеда остается только один год по контракту с "Ливерпулем", а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике с декабря.

Сообщается, что "Барселона", чей главный тренер Хави является большим поклонником Салаха, будет готова заплатить около 50 миллионов фунтов за игрока сборной Египта, которому в июне исполнится 30.

Помимо Салаха, в шорт-листе испанского гранда значатся Роберт Левандовски из "Баварии" и Ромелу Лукаку из "Челси".


Метки Барселона, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 18:00

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  1. lfcmikki14 14.03.2022 19:14 # lfcmikki14
    50 стоят инвалиды вроде Ферана Торреса :)

    Источник: http://fapl.ru/posts/91959/

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  2. liverpool888 14.03.2022 18:24 # liverpool888
    Ну если Азара с последним годом Реал купил за 100 млн евро, то Салах стоит как минимум столько же

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