"Золотой мяч" будут вручать по-новому
Журнал France Football объявил об изменении правил, по которым определяется обладатель "Золотой мяч".
"Золотой мяч" считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе и вручается в том или ином виде с 1956 года.
Последний "Золотой мяч" достался Лионелю Месси, который опередил бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски с триумфатором Лиги Чемпионов и Евро-2020 Жоржиньо, из-за чего France Football оказался под шквалом критики — людям казалось, что аргентинец взял награду чисто из-за своей популярности.
France Football хорошо отреагировал на критику и теперь будет вручать "Золотой мяч" по-новому. Вот четыре главных изменения:
- Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам. Вместо половинок двух разных кампаний будут учитывать традиционный период с августа по июль.
- Составлять шорт-листы будут амассадор "Золтого мяча" Дидье Дрогба и журналисты, чей выбор был наиболее близок к результатам последнего голосования. В шорт-лист на главную награду войдут 30 игроков, в шорт-лист из молодых игроков и голкиперов — по 20.
- В прошлом году участие в голосовании принимали представители 170 стран. Теперь их количество будет сокращено до 100 в соответствии с рейтингом ФИФА.
- Поскольку это индивидуальная награда, голосующим напомнят, что нужно больше учитывать индивидуальные успехи, нежели командные. Также France Football призовет брать во внимание репутацию и поведение игроков.
11.03.2022 21:00
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Последние комментарии:
-- Имя должно заканчиватся на "риштиано" или фамиллия на "есси"
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Составлять шорт-листы будут амассадор "Золотого мяча" Дидье Дрогба
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> Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам. Вместо половинок двух разных кампаний будут учитывать традиционный период с августа по июль.
Это правильно
> Составлять шорт-листы будут амассадор "Золтого мяча" Дидье Дрогба и журналисты, чей выбор был наиболее близок к результатам последнего голосования.
Это неправильно
> В шорт-лист на главную награду войдут 30 игроков, в шорт-лист из молодых игроков и голкиперов — по 20.
Это пох
> В прошлом году участие в голосовании принимали представители 170 стран. Теперь их количество будет сокращено до 100 в соответствии с рейтингом ФИФА.
Это правильно
> Поскольку это индивидуальная награда, голосующим напомнят, что нужно больше учитывать индивидуальные успехи, нежели командные.
Это правильно
> Также France Football призовет брать во внимание репутацию и поведение игроков.
Это неправильно
(ответить)
Ваще похуй всеравно отдадут ебару шарлатана
(ответить)
Получается, Дрогба теперь рулит ЗМ. Красава
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золотой мяч Роману Аркадичу, прошу поддержать
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Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам
Источник: http://fapl.ru/posts/91902/
Наконец-то додумались.
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