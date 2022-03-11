"Золотой мяч" будут вручать по-новому

Журнал France Football объявил об изменении правил, по которым определяется обладатель "Золотой мяч".

"Золотой мяч" считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе и вручается в том или ином виде с 1956 года.



Последний "Золотой мяч" достался Лионелю Месси, который опередил бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски с триумфатором Лиги Чемпионов и Евро-2020 Жоржиньо, из-за чего France Football оказался под шквалом критики — людям казалось, что аргентинец взял награду чисто из-за своей популярности.



France Football хорошо отреагировал на критику и теперь будет вручать "Золотой мяч" по-новому. Вот четыре главных изменения:



- Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам. Вместо половинок двух разных кампаний будут учитывать традиционный период с августа по июль.



- Составлять шорт-листы будут амассадор "Золтого мяча" Дидье Дрогба и журналисты, чей выбор был наиболее близок к результатам последнего голосования. В шорт-лист на главную награду войдут 30 игроков, в шорт-лист из молодых игроков и голкиперов — по 20.



- В прошлом году участие в голосовании принимали представители 170 стран. Теперь их количество будет сокращено до 100 в соответствии с рейтингом ФИФА.



- Поскольку это индивидуальная награда, голосующим напомнят, что нужно больше учитывать индивидуальные успехи, нежели командные. Также France Football призовет брать во внимание репутацию и поведение игроков.