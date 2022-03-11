"Золотой мяч" будут вручать по-новому

Золотой мяч Журнал France Football объявил об изменении правил, по которым определяется обладатель "Золотой мяч".

"Золотой мяч" считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе и вручается в том или ином виде с 1956 года.

Последний "Золотой мяч" достался Лионелю Месси, который опередил бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски с триумфатором Лиги Чемпионов и Евро-2020 Жоржиньо, из-за чего France Football оказался под шквалом критики — людям казалось, что аргентинец взял награду чисто из-за своей популярности.

France Football хорошо отреагировал на критику и теперь будет вручать "Золотой мяч" по-новому. Вот четыре главных изменения:

- Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам. Вместо половинок двух разных кампаний будут учитывать традиционный период с августа по июль.

- Составлять шорт-листы будут амассадор "Золтого мяча" Дидье Дрогба и журналисты, чей выбор был наиболее близок к результатам последнего голосования. В шорт-лист на главную награду войдут 30 игроков, в шорт-лист из молодых игроков и голкиперов — по 20.

- В прошлом году участие в голосовании принимали представители 170 стран. Теперь их количество будет сокращено до 100 в соответствии с рейтингом ФИФА.

- Поскольку это индивидуальная награда, голосующим напомнят, что нужно больше учитывать индивидуальные успехи, нежели командные. Также France Football призовет брать во внимание репутацию и поведение игроков.


Метки France Football, Золотой мяч, награды

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1039

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Последние комментарии:




  1. babsez 11.03.2022 21:49 # babsez
    -- Имя должно заканчиватся на "риштиано" или фамиллия на "есси"

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  2. nietzsche 11.03.2022 21:48 # nietzsche
    Составлять шорт-листы будут амассадор "Золотого мяча" Дидье Дрогба

    (ответить)

  3. true-manc 11.03.2022 21:37 # true-manc
    > Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам. Вместо половинок двух разных кампаний будут учитывать традиционный период с августа по июль.

    Это правильно

    > Составлять шорт-листы будут амассадор "Золтого мяча" Дидье Дрогба и журналисты, чей выбор был наиболее близок к результатам последнего голосования.

    Это неправильно

    > В шорт-лист на главную награду войдут 30 игроков, в шорт-лист из молодых игроков и голкиперов — по 20.

    Это пох

    > В прошлом году участие в голосовании принимали представители 170 стран. Теперь их количество будет сокращено до 100 в соответствии с рейтингом ФИФА.

    Это правильно

    > Поскольку это индивидуальная награда, голосующим напомнят, что нужно больше учитывать индивидуальные успехи, нежели командные.

    Это правильно

    > Также France Football призовет брать во внимание репутацию и поведение игроков.

    Это неправильно

    (ответить)

  4. chr1s8rown 11.03.2022 21:23 # chr1s8rown
    Ваще похуй всеравно отдадут ебару шарлатана

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  5. chamakhmybitchup 11.03.2022 21:21 # chamakhmybitchup
    Получается, Дрогба теперь рулит ЗМ. Красава

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  6. j-silver 11.03.2022 21:08 # j-silver
    золотой мяч Роману Аркадичу, прошу поддержать

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  7. jirrort 11.03.2022 21:02 # jirrort
    Теперь "Золотой мяч" будут вручать не по годам, а по сезонам

    Источник: http://fapl.ru/posts/91902/


    Наконец-то додумались.

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