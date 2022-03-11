Фанатов "Челси" призывают перестать скандировать имя Абрамовича

Роман Абрамович Британский министр технологий и цифровой экономики Крис Филп призвал фанатов "Челси" перестать скандировать имя владельца клуба Романа Абрамовича.

Накануне фанаты "Челси" скандировали имя Абрамовича во время выездного матча Премьер-Лиги против "Норвича".

Пятью днями ранее то же происходило во время выезда к "Бернли", и тогда главный тренер "синих" Томас Тухель даже упрекнул своих болельщиков ввиду несовместимости поддержи Романа и акции в поддержку Украины.

По мнению Филпа, фанатам "Челси" нужно перестать выражать поддержку российскому олигарху, несмотря на заслуги того перед клубом.

"Я понимаю, откуда у фанатов "Челси" привязанность к нему, но когда связанный с ним режим творит зверства, то это важнее футбола".

"Поэтому я бы попросил их задуматься, прежде чем делать это снова, потому что варварский режим Путина Абрамович поддерживал гораздо больше, чем футбол", — сообщил Филп BBC.


Метки Абрамович, болелельщики, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 15:00

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  1. electric 11.03.2022 15:48 # electric
    Всё верно.

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  2. leysan 11.03.2022 15:40 # leysan
    Вроде министр, а такой тупой.
    Вот как Абрамович поддерживал режим Путина? Вот конкретно? Да он поимел его (режим) на 13 ярдов и поддерживал экономику Британии.
    Всё, что он сделал в России - это в Чукотку немного вложился и зарплату Хиддинку платил, когда тот был тренером сборной.
    Максимально странные товарищи.

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  3. frisby 11.03.2022 15:15 # frisby
    шестьнольси во главе с евреем прямо и косвенно виноваты в войне в Украине. расформировать нахуй этот бестрофейный недоклуп!

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  4. best-friend777 11.03.2022 15:12 # best-friend777
    Призываю Криса Филпа завалить ебало. Я знаю, он сидит на фапле

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  5. alexomck 11.03.2022 15:07 # alexomck
    но когда связанный с ним режим творит зверства

    Источник: http://fapl.ru/posts/91896/

    Отжимают клуб под надуманным поводом нелюди, да

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  6. mancunia-planet 11.03.2022 15:07 # mancunia-planet
    Слыш ты, завали ебало своё хуйло британское, чё захотят люди то и будут скандировать. Где вы раньше были, лицемеры вонючие...
    Блеа, не слышит он меня(.

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  7. chr1s8rown 11.03.2022 15:05 # chr1s8rown
    Гейпенсы любят еврейский хуй поэтому кричат

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