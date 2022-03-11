Фанатов "Челси" призывают перестать скандировать имя Абрамовича

Британский министр технологий и цифровой экономики Крис Филп призвал фанатов "Челси" перестать скандировать имя владельца клуба Романа Абрамовича.

Накануне фанаты "Челси" скандировали имя Абрамовича во время выездного матча Премьер-Лиги против "Норвича".



Пятью днями ранее то же происходило во время выезда к "Бернли", и тогда главный тренер "синих" Томас Тухель даже упрекнул своих болельщиков ввиду несовместимости поддержи Романа и акции в поддержку Украины.



По мнению Филпа, фанатам "Челси" нужно перестать выражать поддержку российскому олигарху, несмотря на заслуги того перед клубом.



"Я понимаю, откуда у фанатов "Челси" привязанность к нему, но когда связанный с ним режим творит зверства, то это важнее футбола".



"Поэтому я бы попросил их задуматься, прежде чем делать это снова, потому что варварский режим Путина Абрамович поддерживал гораздо больше, чем футбол", — сообщил Филп BBC.