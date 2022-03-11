Фанатов "Челси" призывают перестать скандировать имя Абрамовича
Британский министр технологий и цифровой экономики Крис Филп призвал фанатов "Челси" перестать скандировать имя владельца клуба Романа Абрамовича.
Накануне фанаты "Челси" скандировали имя Абрамовича во время выездного матча Премьер-Лиги против "Норвича".
Пятью днями ранее то же происходило во время выезда к "Бернли", и тогда главный тренер "синих" Томас Тухель даже упрекнул своих болельщиков ввиду несовместимости поддержи Романа и акции в поддержку Украины.
По мнению Филпа, фанатам "Челси" нужно перестать выражать поддержку российскому олигарху, несмотря на заслуги того перед клубом.
"Я понимаю, откуда у фанатов "Челси" привязанность к нему, но когда связанный с ним режим творит зверства, то это важнее футбола".
"Поэтому я бы попросил их задуматься, прежде чем делать это снова, потому что варварский режим Путина Абрамович поддерживал гораздо больше, чем футбол", — сообщил Филп BBC.
11.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
Всё верно.
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Вроде министр, а такой тупой.
Вот как Абрамович поддерживал режим Путина? Вот конкретно? Да он поимел его (режим) на 13 ярдов и поддерживал экономику Британии.
Всё, что он сделал в России - это в Чукотку немного вложился и зарплату Хиддинку платил, когда тот был тренером сборной.
Максимально странные товарищи.
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шестьнольси во главе с евреем прямо и косвенно виноваты в войне в Украине. расформировать нахуй этот бестрофейный недоклуп!
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Призываю Криса Филпа завалить ебало. Я знаю, он сидит на фапле
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но когда связанный с ним режим творит зверства
Источник: http://fapl.ru/posts/91896/
Отжимают клуб под надуманным поводом нелюди, да
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Слыш ты, завали ебало своё хуйло британское, чё захотят люди то и будут скандировать. Где вы раньше были, лицемеры вонючие...
Блеа, не слышит он меня(.
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Гейпенсы любят еврейский хуй поэтому кричат
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