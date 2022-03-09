Клопп отчаянно хочет Беллингема

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отчаянно хочет приобрести Джуда Беллингема и верит, что восходящая звезда дортмундской "Боруссии" станет лучшим полузащитником в мире.

Покупка полузащитника видится одним из приоритетов для "Ливерпуля" на ближайшее будущее, ведь замена Джорджиньо Вейналдуму, покинувшему клуб свободным агентом прошлым летом, так и не была найдена, а Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе.



Как утверждает The Sun, целью номер один для Клоппа является Беллингем. Юрген сообщил своему окружению, что в течение пары лет Джуд непременно выйдет на свой пик.



Проблема в том, что "Боруссия" может запросить за 18-летнего англичанина, купленного за 30 миллионов фунтов у "Бирмингема" в 2020 году, свыше 100 млн. фунтов.



Да и сам Беллингем не спешит покидать Дортмунд и следующий сезон почти наверняка проведет в клубе Бундеслиги.