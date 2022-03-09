Клопп отчаянно хочет Беллингема

Джуд Беллингем Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отчаянно хочет приобрести Джуда Беллингема и верит, что восходящая звезда дортмундской "Боруссии" станет лучшим полузащитником в мире.

Покупка полузащитника видится одним из приоритетов для "Ливерпуля" на ближайшее будущее, ведь замена Джорджиньо Вейналдуму, покинувшему клуб свободным агентом прошлым летом, так и не была найдена, а Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе.

Как утверждает The Sun, целью номер один для Клоппа является Беллингем. Юрген сообщил своему окружению, что в течение пары лет Джуд непременно выйдет на свой пик.

Проблема в том, что "Боруссия" может запросить за 18-летнего англичанина, купленного за 30 миллионов фунтов у "Бирмингема" в 2020 году, свыше 100 млн. фунтов.

Да и сам Беллингем не спешит покидать Дортмунд и следующий сезон почти наверняка проведет в клубе Бундеслиги.


Метки Беллингем, Боруссия, Клопп, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 856

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 09.03.2022 16:07 # gerrard08
    Ожидание:
    Клопп: «Он невероятно талантлив, мы сделаем все что в наших силах, чтоб заполучить его» liverpool echo

    Реальность:
    утверждает The Sun

    Источник: http://fapl.ru/posts/91854/

    (ответить)

  2. ilovemanutd 09.03.2022 15:44 # ilovemanutd
    Клопп отчаянно хочет Беллингема, а также хочет купить его в Ливерпуль

    (ответить)

  3. frisby 09.03.2022 15:20 # frisby
    Юрген сообщил своему окружению

    Источник: http://fapl.ru/posts/91854/

    (ответить)

  4. firmino9 09.03.2022 15:15 # firmino9
    Как утверждает The Sun

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: