Ник Кэнди предложит 2.5 млрд. фунтов за "Челси"

Британский миллиардер Ник Кэнди вступил в борьбу за право стать новым хозяином "Челси".

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, до конца недели 49-летний Кэнди, фанат "Челси", сделает официальное предложение Роману Абрамовичу в размере 2.5 млрд. фунтов.



Козырем Кэнди, который сколотил свое состояние на люксовой недвижимости, станет обязательство Ника по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж" стоимость 1.5 млрд. фунтов.



Предложение Кэнди не дотягивает до тех 3 млрд. фунтов, в которые Абрамович оценивает "Челси", однако фактор стадиона и тот факт, что Роман вынужден спешить с продажей клуба, играют на руку Нику.



Добавим, состояние Ника и его младшего брата Кристиана оценивается в 1.5 млрд. фунтов, поэтому для приобретения "Челси" Кэнди потребовались бы партнеры.