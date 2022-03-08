Клопп: "Если бы не "Ливерпуль", Сити" стал бы чемпионом в феврале"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Манчестер Сити" выиграл бы Премьер-Лигу уже в феврале, если бы не его команда.

Все четыре предыдущих титула Премьер-Лиги достались или "Сити", или "Ливерпулю". В этом сезоне эти две команды вновь разыгрывают чемпионское звание между собой.



Только раз в четырех предыдущих сезонах чемпион набирал менее 98 очков, что лишь говорит об уровне конкуренции, но Клоппу это даже нравится.



"Несомненно, это сильнейшая лига в мире. Таков наш вызов, но мы им наслаждаемся".



"Если бы не мы в этом году, два года назад или три года назад, тогда "Сити" становился бы чемпионом уже в феврале. Но поскольку мы рядом, борьба становится упорнее".



"Думаю, если бы не "Сити", то у нас были бы хорошие шансы стать чемпионами (в этом сезоне)", — цитирует Клоппа Sky Sports.