Премьер-Лига разрывает контракт по трансляциям в России

Премьер-Лига приняла решение разорвать контракт по трансляциям своих матчей на территории России.

Как сообщает The Telegraph, юристы Премьер-Лиги уже получили отмашку, чтобы начать процесс расторжения соглашения стоимостью 6 миллионов фунтов с компанией Rambler.



От контракта с Rambler, чья платформа "Окко" и показывает матчи английского первенства в России, остается три месяца, однако уже в ближайшие 24 часа это сотрудничество должно быть прекращено.



Ожидается, что аналогичным образом поступят FA и Футбольная Лига, под эгидой которой разыгрываются Кубок Англии и Кубок Лиги, соответственно.



Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.