Премьер-Лига разрывает контракт по трансляциям в России
Премьер-Лига приняла решение разорвать контракт по трансляциям своих матчей на территории России.
Как сообщает The Telegraph, юристы Премьер-Лиги уже получили отмашку, чтобы начать процесс расторжения соглашения стоимостью 6 миллионов фунтов с компанией Rambler.
От контракта с Rambler, чья платформа "Окко" и показывает матчи английского первенства в России, остается три месяца, однако уже в ближайшие 24 часа это сотрудничество должно быть прекращено.
Ожидается, что аналогичным образом поступят FA и Футбольная Лига, под эгидой которой разыгрываются Кубок Англии и Кубок Лиги, соответственно.
Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.
07.03.2022 21:00
Просмотров: 1780
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Последние комментарии:
Вот она гейропейская толерантность. Нацики и фашисты е66аные
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Да блин, остановитесь уже чтоли))))
реально уже как-то жалко даже пидорашек немного, просто по кд на них ссут всем миром каждій день
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Минус 10 коментаторов на мороз)).Сосать + молчать.
Нация терпил.
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Это спецоперация по поддержке российского футбола.
(ответить)
нахуй не нужна
гав гав
(ответить)
Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.
Источник: http://fapl.ru/posts/91820/
миха, а как же специальная безобидная операция?
(ответить)
https://www.instagram.com/p/Caz9ew0Mm7f/
Атланту Посмотрим Лучше
(ответить)
Так не доставайся ж ты никому!
(ответить)
Сосать матчтв хыы
(ответить)
лол, ну получается лежать+сосать русские фашики)) приятного просмотра рпл, ахахах
(ответить)
Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.
Источник: http://fapl.ru/posts/91820/
Красиво Михайло обоссал местных хуесосов, жрите бичи позорные.
(ответить)
Как я и предсказал сука пидоразы
(ответить)
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