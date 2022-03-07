Премьер-Лига разрывает контракт по трансляциям в России

ТВ-камера Премьер-Лига приняла решение разорвать контракт по трансляциям своих матчей на территории России.

Как сообщает The Telegraph, юристы Премьер-Лиги уже получили отмашку, чтобы начать процесс расторжения соглашения стоимостью 6 миллионов фунтов с компанией Rambler.

От контракта с Rambler, чья платформа "Окко" и показывает матчи английского первенства в России, остается три месяца, однако уже в ближайшие 24 часа это сотрудничество должно быть прекращено.

Ожидается, что аналогичным образом поступят FA и Футбольная Лига, под эгидой которой разыгрываются Кубок Англии и Кубок Лиги, соответственно.

Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1780

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Последние комментарии:




  1. chelseage 07.03.2022 21:58 # chelseage
    Вот она гейропейская толерантность. Нацики и фашисты е66аные

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  2. faterlend 07.03.2022 21:53 # faterlend
    Да блин, остановитесь уже чтоли))))

    реально уже как-то жалко даже пидорашек немного, просто по кд на них ссут всем миром каждій день

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  3. skychnie-oboi 07.03.2022 21:41 # skychnie-oboi
    Минус 10 коментаторов на мороз)).Сосать + молчать.

    Нация терпил.

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  4. akadam 07.03.2022 21:40 # akadam
    Это спецоперация по поддержке российского футбола.

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  5. b84 07.03.2022 21:36 # b84
    нахуй не нужна
    гав гав

    (ответить)

  6. chlesea88 07.03.2022 21:28 # chlesea88
    Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91820/

    миха, а как же специальная безобидная операция?

    (ответить)

  7. shakur 07.03.2022 21:22 # shakur
    https://www.instagram.com/p/Caz9ew0Mm7f/
    Атланту Посмотрим Лучше

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  8. shakur 07.03.2022 21:10 # shakur
    Так не доставайся ж ты никому!

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  9. hammersmith 07.03.2022 21:10 # hammersmith
    Сосать матчтв хыы

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  10. novocaine 07.03.2022 21:08 # novocaine
    лол, ну получается лежать+сосать русские фашики)) приятного просмотра рпл, ахахах

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  11. vagifspurs 07.03.2022 21:02 # vagifspurs
    Все это является частью санкций западного мира в отношении России, устроившей военное вторжение на территорию Украины.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91820/

    Красиво Михайло обоссал местных хуесосов, жрите бичи позорные.

    (ответить)

  12. chr1s8rown 07.03.2022 21:01 # chr1s8rown
    Как я и предсказал сука пидоразы

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