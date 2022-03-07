28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 7 марта, поединком "Тоттенхэма" и "Эвертона" завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Все четыре своих победы в 2022 году в рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал на выезде, тогда как оба домашних матча проиграл. "Эвертон" потерпел уже 14 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги — на одно больше, чем за весь прошлый. "Шпоры" выиграли лишь раз в семи последних встречах с "ирисками" во всех соревнованиях.



Из лазарета "Тоттенхэма" вернулись Родриго Бентакур и Лукас Моура, но Яфет Танганга и Оливер Скипп все еще травмированы.



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену в кубковом матче в четверг. Доминик Калверт-Левин может вернуться после травмы паха. Вновь здоров и Андре Гомеш, но Бен Годфри все еще отсутствует.