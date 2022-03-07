28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 7 марта, поединком "Тоттенхэма" и "Эвертона" завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция
Все четыре своих победы в 2022 году в рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал на выезде, тогда как оба домашних матча проиграл. "Эвертон" потерпел уже 14 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги — на одно больше, чем за весь прошлый. "Шпоры" выиграли лишь раз в семи последних встречах с "ирисками" во всех соревнованиях.
Из лазарета "Тоттенхэма" вернулись Родриго Бентакур и Лукас Моура, но Яфет Танганга и Оливер Скипп все еще травмированы.
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену в кубковом матче в четверг. Доминик Калверт-Левин может вернуться после травмы паха. Вновь здоров и Андре Гомеш, но Бен Годфри все еще отсутствует.
07.03.2022 12:00
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эффект стада 57% населения россии поддерживает войну. суууууууууука меня бомбит 6лядь как так? каааааааак адекватный человек может поддерживать все это ?
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Через месяц за 1 доллар будут 500 руб инфа сотка
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Матч жизни для обеих команд! Обязательно гляну...
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Тупая вата - это реальность. Нубы о6оссаные
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Русские как обычно ссикают на хохлов и весь запад. Великий народ!
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Пхаххахахахахахахахахааххаахаххахахахахахахахахаха
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Путин хуйло.
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