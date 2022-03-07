28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Харри Кейн В понедельник, 7 марта, поединком "Тоттенхэма" и "Эвертона" завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция

Все четыре своих победы в 2022 году в рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал на выезде, тогда как оба домашних матча проиграл. "Эвертон" потерпел уже 14 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги — на одно больше, чем за весь прошлый. "Шпоры" выиграли лишь раз в семи последних встречах с "ирисками" во всех соревнованиях.

Из лазарета "Тоттенхэма" вернулись Родриго Бентакур и Лукас Моура, но Яфет Танганга и Оливер Скипп все еще травмированы.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену в кубковом матче в четверг. Доминик Калверт-Левин может вернуться после травмы паха. Вновь здоров и Андре Гомеш, но Бен Годфри все еще отсутствует.


Метки анонс тура, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 12:00

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  1. hunter022 07.03.2022 12:50 # hunter022
    70 процентов проверено

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  2. jumanji338 07.03.2022 12:41 # jumanji338
    эффект стада 57% населения россии поддерживает войну. суууууууууука меня бомбит 6лядь как так? каааааааак адекватный человек может поддерживать все это ?

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  3. electric 07.03.2022 12:34 # electric
    Через месяц за 1 доллар будут 500 руб инфа сотка

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  4. zaeba1l 07.03.2022 12:28 # zaeba1l
    Матч жизни для обеих команд! Обязательно гляну...

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  5. electric 07.03.2022 12:27 # electric
    Тупая вата - это реальность. Нубы о6оссаные

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  6. drogba11cool 07.03.2022 12:22 # drogba11cool
    Русские как обычно ссикают на хохлов и весь запад. Великий народ!

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  7. roberto-89 07.03.2022 12:16 # roberto-89
    Пхаххахахахахахахахахааххаахаххахахахахахахахахаха

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  8. yaxaaabalya 07.03.2022 12:02 # yaxaaabalya
    Путин хуйло.

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