"Арсенал" победил "Уотфорд" и поднялся в топ-4

"Арсенал" одержал победу 2:3 в гостях у "Уотфорда", благодаря чему вышел на четвертое место в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча против "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "шершней" произошло три изменения. Свой шанс получили Кико Фемения, Жоао Педро и Кучо Эрнандес.



Стартовый состав "канониров" не изменился после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном". Эмиль Смит-Роу заразился коронавирусом и в заявку не попал.



Мяч побывал в воротах "Арсенала" уже спустя 17 секунд после начала матча. После разрезающий передачи партнера Эммануэль Деннис ворвался в штрафную по левому краю и внутренней стороной правой стопы направил мяч в сетку. Однако гостей спас зафиксированный у нигерийца гол.



Ответ "канониров" последовал на пятой минуте. Сыграв в стенку на правом фланге, Букайо Сака сделал передачу в штрафную, а там Мартин Эдегор подхватил мяч и поразил цель — 0:1.



Прошло еще шесть минут, и счет стал равным. Забежав за спиной у партнера на правом фланге, Кико Фемения получил мяч и сразу же навесил в центр штрафной, а Эрнандес эффектно пробил "ножницами" — 1:1.



Далее шла вполне себе открытая игра, но "Арсенал" атаковал интереснее и на 30-й минуте вновь повел. Сака сам отобрал мяч на чужой половине поля, сыграл в стенку с Александром Лакасеттом и пробил с линии штрафной — 1:2.



На сей раз "канониры" не дали слабину, завладев инициативой, а в начале второго тайма интрига практически умерла. Лакасетт сделал скидку на подступы к штрафной, откуда Габриэль Мартинелли пробил в касание — 1:3.



После гола Мартинелли "Уотфорд" встрепенулся, но, скорее, мог пропустить еще — например, вышедший на замену Николя Пепе пробил в основание штанги.



В концовке гости расслабились и были за это наказаны. Мусса Сиссоко технично ушел от Бена Уайта в штрафной и закатил мяч в ворота Аарона Рамсдейла — 2:2. Еще на один гол у "шершней" не осталось времени, но заключительные минуты были нервными.



"Уотфорд" посмел сыграть с "Арсеналом" в атакующий футбол, что положительно сказалось на зрелищности матча. Однако более высокое мастерство "канониров" обеспечило им ценные три очка.



"Уотфорд" — "Арсенал". Отчет о матче