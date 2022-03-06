"Арсенал" победил "Уотфорд" и поднялся в топ-4

Букайо Сака "Арсенал" одержал победу 2:3 в гостях у "Уотфорда", благодаря чему вышел на четвертое место в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча против "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "шершней" произошло три изменения. Свой шанс получили Кико Фемения, Жоао Педро и Кучо Эрнандес.

Стартовый состав "канониров" не изменился после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном". Эмиль Смит-Роу заразился коронавирусом и в заявку не попал.

Мяч побывал в воротах "Арсенала" уже спустя 17 секунд после начала матча. После разрезающий передачи партнера Эммануэль Деннис ворвался в штрафную по левому краю и внутренней стороной правой стопы направил мяч в сетку. Однако гостей спас зафиксированный у нигерийца гол.

Ответ "канониров" последовал на пятой минуте. Сыграв в стенку на правом фланге, Букайо Сака сделал передачу в штрафную, а там Мартин Эдегор подхватил мяч и поразил цель — 0:1.

Прошло еще шесть минут, и счет стал равным. Забежав за спиной у партнера на правом фланге, Кико Фемения получил мяч и сразу же навесил в центр штрафной, а Эрнандес эффектно пробил "ножницами" — 1:1.

Далее шла вполне себе открытая игра, но "Арсенал" атаковал интереснее и на 30-й минуте вновь повел. Сака сам отобрал мяч на чужой половине поля, сыграл в стенку с Александром Лакасеттом и пробил с линии штрафной — 1:2.

На сей раз "канониры" не дали слабину, завладев инициативой, а в начале второго тайма интрига практически умерла. Лакасетт сделал скидку на подступы к штрафной, откуда Габриэль Мартинелли пробил в касание — 1:3.

После гола Мартинелли "Уотфорд" встрепенулся, но, скорее, мог пропустить еще — например, вышедший на замену Николя Пепе пробил в основание штанги.

В концовке гости расслабились и были за это наказаны. Мусса Сиссоко технично ушел от Бена Уайта в штрафной и закатил мяч в ворота Аарона Рамсдейла — 2:2. Еще на один гол у "шершней" не осталось времени, но заключительные минуты были нервными.

"Уотфорд" посмел сыграть с "Арсеналом" в атакующий футбол, что положительно сказалось на зрелищности матча. Однако более высокое мастерство "канониров" обеспечило им ценные три очка.

"Уотфорд" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 06.03.2022 20:09 # chelsea-69
    А чё остановили, Зина на фронт через всё поле убежал?

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  2. kukuruzzo 06.03.2022 20:07 # kukuruzzo
    сралик протезы снял...

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  3. naby-keita 06.03.2022 20:07 # naby-keita
    Ебать холодильник исполняет. Когда же продадут это убожество

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  4. lfcmikki14 06.03.2022 20:04 # lfcmikki14
    Если бы не МакГауер МЮ бы вёл 0:1 :)

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  5. chelsea-super 06.03.2022 20:04 # chelsea-super
    Магувайр 80 лямов, Сильва пришел бесплатно. Любой цз Челси>МЮ. Даже Маланга Сарр.

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  6. bangladesh 06.03.2022 20:02 # bangladesh
    ппц у скамов дыра в обороне, там любой прострел корявой ногой голубого манка дойдет до адресата ужс

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  7. true-manc 06.03.2022 20:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  8. quavo 06.03.2022 20:00 # quavo
    Как де бомбит от ебаного полена , хуесосина просто

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  9. kukuruzzo 06.03.2022 20:00 # kukuruzzo
    магуйер убожество

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  10. quavo 06.03.2022 19:59 # quavo
    Пидарас , дровосек ебучий

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  11. electric 06.03.2022 19:59 # electric
    цЫрк ахахахах

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  12. kukuruzzo 06.03.2022 19:59 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  13. mancityman 06.03.2022 19:58 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  14. chelsea-69 06.03.2022 19:58 # chelsea-69
    Карали!

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  15. electric 06.03.2022 19:54 # electric
    Валмин, братишка, отзовись, не ссы.

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  16. quavo 06.03.2022 19:53 # quavo
    Сасааать

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  17. lfcmikki14 06.03.2022 19:53 # lfcmikki14
    Тру Манк, что там по Уокеру, которого как ребёнка просто в сторону качнули?:)

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  18. naby-keita 06.03.2022 19:53 # naby-keita
    Гооооооооолллл
    Сасатб

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  19. electric 06.03.2022 19:53 # electric
    ухехехехехе

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  20. lfcmikki14 06.03.2022 19:52 # lfcmikki14
    Эдерсон подтверждает свой уровень местного дыркача.

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