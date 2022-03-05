Тухель уверен, что "Челси" останется грозной силой после Абрамовича

Рулевой "Челси" Томас Тухель уверен, что "синие" смогут остаться грозной силой и без Романа Абрамовича.

Специфичная манера Абрамовича по управлению клубом обеспечила "Челси" множество трофеев за те 19 лет, что Роман владеет "синими".



И хотя сейчас Абрамович продает клуб, Тухель убежден, что "Челси" сможет успешно функционировать и без Романа.



"Я не знаю, почему это должно измениться. Я не хочу подпитывать какие-либо спекуляции, потому что я просто не знаю, что произойдет".



"Глядя снаружи, на протяжении последних 19 лет "Челси" всегда был тяжелым соперником и клубом, который очень требователен к своим сотрудникам и игрокам. Таким мне виделся "Челси". Очень страстным и очень боеспособным".



"Точно таким я обнаружил "Челси", когда пришел сюда. Я обожаю быть здесь и надеюсь, эти качества не изменятся".



"Владелец продает хорошо структурированный клуб, который организован на высшем уровне. Прямо сейчас я не вижу, почему мы должны испытывать страх. Этот клуб так хорошо налажен, так функционален, и работать здесь одно удовольствие".



"Я могу честно сказать, что из всего моего опыта это высший уровень. У нас будет новый владелец, но разве это ставит под угрозу организацию или структуру? Не думаю", — цитирует Тухеля Evening Standard.