Ли Диксон хочет, чтобы "Арсенал" замахнулся на третье место
Легенда "Арсенала" Ли Диксон заявил, что "канониры" должны постараться подвинуть "Челси" с третьего места Премьер-Лиги.
Камбэк против "Вулверхэмптона" в четверг вечером (2:1) позволил "Арсеналу" сократить до одного очка свое отставание от четвертого "Манчестер Юнайтед". При этом у "канониров" есть матч в запасе.
Однако Диксон хочет, чтобы команда Микеля Артета замахнулась на более высокую строчку в Премьер-Лиге.
"Будь я в раздевалке "Арсенала", я бы ориентировался не на "Манчестер Юнайтед", я бы ориентировался на "Челси".
"С учетом матча в запасе мы в двух очках позади "Челси", которому, в отличие от нас, еще играть в Лиге Чемпионов. Это и должно быть целью для "Арсенала". Целью, к которой они должны стремиться не только в этом году".
"(Бывший капитан "Арсенала") Тони Адамс сказал был в раздевалке: "Знаете что? Забудьте о "Манчестер Юнайтед", мы охотимся за "Челси", — сообщил Диксон в эфире Amazon Prime.
25.02.2022 12:00
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Великий Королевский Арсенал на пути к мировой гегемонии. Вы только гляньте, как эти петушары из чавски запаниковали.
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Да не попадут ггшки в четверку, успокойтесь уже. Впереди матчи против Тоттенхэма, Челси, МанЮнайтед и лузерки. Шансов на очки ноль в этих матчах
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Зачем им в лч?Чтобы опять позорить Англию? Единственная причина по которой они претендуют на топ 4,это то что они в этом сезоне ни в одном еврокубке не участвовали и недавно вылетели из всех внутренних кубков.
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После таких слов нередко заканчивают на 6-7 месте.
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