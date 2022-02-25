Ли Диксон хочет, чтобы "Арсенал" замахнулся на третье место

Легенда "Арсенала" Ли Диксон заявил, что "канониры" должны постараться подвинуть "Челси" с третьего места Премьер-Лиги.

Камбэк против "Вулверхэмптона" в четверг вечером (2:1) позволил "Арсеналу" сократить до одного очка свое отставание от четвертого "Манчестер Юнайтед". При этом у "канониров" есть матч в запасе.



Однако Диксон хочет, чтобы команда Микеля Артета замахнулась на более высокую строчку в Премьер-Лиге.



"Будь я в раздевалке "Арсенала", я бы ориентировался не на "Манчестер Юнайтед", я бы ориентировался на "Челси".



"С учетом матча в запасе мы в двух очках позади "Челси", которому, в отличие от нас, еще играть в Лиге Чемпионов. Это и должно быть целью для "Арсенала". Целью, к которой они должны стремиться не только в этом году".



"(Бывший капитан "Арсенала") Тони Адамс сказал был в раздевалке: "Знаете что? Забудьте о "Манчестер Юнайтед", мы охотимся за "Челси", — сообщил Диксон в эфире Amazon Prime.