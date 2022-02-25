Ли Диксон хочет, чтобы "Арсенал" замахнулся на третье место

Ли Диксон Легенда "Арсенала" Ли Диксон заявил, что "канониры" должны постараться подвинуть "Челси" с третьего места Премьер-Лиги.

Камбэк против "Вулверхэмптона" в четверг вечером (2:1) позволил "Арсеналу" сократить до одного очка свое отставание от четвертого "Манчестер Юнайтед". При этом у "канониров" есть матч в запасе.

Однако Диксон хочет, чтобы команда Микеля Артета замахнулась на более высокую строчку в Премьер-Лиге.

"Будь я в раздевалке "Арсенала", я бы ориентировался не на "Манчестер Юнайтед", я бы ориентировался на "Челси".

"С учетом матча в запасе мы в двух очках позади "Челси", которому, в отличие от нас, еще играть в Лиге Чемпионов. Это и должно быть целью для "Арсенала". Целью, к которой они должны стремиться не только в этом году".

"(Бывший капитан "Арсенала") Тони Адамс сказал был в раздевалке: "Знаете что? Забудьте о "Манчестер Юнайтед", мы охотимся за "Челси", — сообщил Диксон в эфире Amazon Prime.


Метки Арсенал, Диксон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 25.02.2022 13:21 # mixmaster
    Великий Королевский Арсенал на пути к мировой гегемонии. Вы только гляньте, как эти петушары из чавски запаниковали.

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  2. division 25.02.2022 12:47 # division
    Да не попадут ггшки в четверку, успокойтесь уже. Впереди матчи против Тоттенхэма, Челси, МанЮнайтед и лузерки. Шансов на очки ноль в этих матчах

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  3. jirrort 25.02.2022 12:18 # jirrort
    Зачем им в лч?Чтобы опять позорить Англию? Единственная причина по которой они претендуют на топ 4,это то что они в этом сезоне ни в одном еврокубке не участвовали и недавно вылетели из всех внутренних кубков.

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  4. suddenly 25.02.2022 12:08 # suddenly
    После таких слов нередко заканчивают на 6-7 месте.

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