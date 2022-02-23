"Челси" победил "Лилль", не напрягаясь

"Челси" одержал комфортную победу 2:0 над "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Относительно выстраданной победы 0:1 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" произошло три перестановки. Вернулись на поле Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Матео Ковачич, заменив Маланга Сарра, Жоржиньо и Ромелу Лукаку.



Начало матча стало бенефисом Хаверца. Уже на четвертой минуте Кай во вратарской замыкал прострел Аспиликуэты с правого фланга, но непостижимым образом не попал в створ.



На седьмой минуте Хаверц ворвался в штрафную по правому флангу, ускользнул от защитника и пробил в дальний угол, однако голкипер "Лилля" Лео Жардим выручил свою команду.



После сейва Жардима был назначен угловой и с навеса Хакима Зийеша от края поля Хаверц все-таки добился своего, головой поразив ворота — 1:0.



Гости довольно неплохо отреагировали на пропущенный гол, но самым опасным их моментом стала срезка с ноги Антонио Рюдигера — мяч опустился сверху на сетку ворот.



"Челси" просто плыл по течению, не желая чересчур напрягаться. Мало что изменилось и после перерыва.



"Лилль" имел определенную свободу действий, но лишь нарвался на результативную контратаку на 63-й минуте. Нголо Канте продвинулся вперед по центру, затем отдал пас на левый край штрафной Кристиану Пулишичу, а тот подработал мяч и пробил в дальний угол ворот — 2:0.



После второго гола уже и гости бросили играть. Остаток матча получился довольно убаюкивающим.



Огромное преимущество в классе обеспечило "Челси" комфортную, непыльную победу. "Лилль" старался, но хотя бы на один реальный голевой момент так и не наиграл.



"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:0 (1:0)



Голы: Хаверц 8, Пулишич 63.



"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 51), Алонсо (Сарр 80), Зийеш (Ньигес 60), Хаверц, Пулишич (Вернер 80).



"Лилль": Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Джало (Гудмундссон 76), Онана (Йылмаз 65), Шека, Андре, Санчеш (Бен Арфа 81), Дэвид (Жегрова 81), Бамба.



Предупреждения: Лофтус-Чик — Бен Арфа.