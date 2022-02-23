"Челси" победил "Лилль", не напрягаясь
"Челси" одержал комфортную победу 2:0 над "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Относительно выстраданной победы 0:1 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" произошло три перестановки. Вернулись на поле Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Матео Ковачич, заменив Маланга Сарра, Жоржиньо и Ромелу Лукаку.
Начало матча стало бенефисом Хаверца. Уже на четвертой минуте Кай во вратарской замыкал прострел Аспиликуэты с правого фланга, но непостижимым образом не попал в створ.
На седьмой минуте Хаверц ворвался в штрафную по правому флангу, ускользнул от защитника и пробил в дальний угол, однако голкипер "Лилля" Лео Жардим выручил свою команду.
После сейва Жардима был назначен угловой и с навеса Хакима Зийеша от края поля Хаверц все-таки добился своего, головой поразив ворота — 1:0.
Гости довольно неплохо отреагировали на пропущенный гол, но самым опасным их моментом стала срезка с ноги Антонио Рюдигера — мяч опустился сверху на сетку ворот.
"Челси" просто плыл по течению, не желая чересчур напрягаться. Мало что изменилось и после перерыва.
"Лилль" имел определенную свободу действий, но лишь нарвался на результативную контратаку на 63-й минуте. Нголо Канте продвинулся вперед по центру, затем отдал пас на левый край штрафной Кристиану Пулишичу, а тот подработал мяч и пробил в дальний угол ворот — 2:0.
После второго гола уже и гости бросили играть. Остаток матча получился довольно убаюкивающим.
Огромное преимущество в классе обеспечило "Челси" комфортную, непыльную победу. "Лилль" старался, но хотя бы на один реальный голевой момент так и не наиграл.
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:0 (1:0)
Голы: Хаверц 8, Пулишич 63.
"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 51), Алонсо (Сарр 80), Зийеш (Ньигес 60), Хаверц, Пулишич (Вернер 80).
"Лилль": Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Джало (Гудмундссон 76), Онана (Йылмаз 65), Шека, Андре, Санчеш (Бен Арфа 81), Дэвид (Жегрова 81), Бамба.
Предупреждения: Лофтус-Чик — Бен Арфа.
23.02.2022 00:50
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Последние комментарии:
📊 — "Челси" стал первой английской командой в истории, в сухую выигравшей 5 домашних матчей подряд в Лиге Чемпионов.
[Opta]
(ответить)
14
📊 — Эдуар Менди провел 14 сухих матчей из 18 сыгранных в Лиге Чемпионов (78%).
Это наивысший процент сухих матчей среди всех вратарей в истории турнира, с 5+ выходами в стартовом составе.
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пока в Челси не избавятся от синдрома большого клуба, всякие Верники, Лукаки.. будут страдать как забитая мышь
они прекрасно понимали, что переходят в середняк-мешок, а от них ожидают как от Месси с Роналду вместе взятые
(ответить)
Тупой мешок на Сарре в тройке цз еще более менее, но на фланге вообще пздц. Хаверц радует, маладца.
(ответить)
Челси должен стать Украинским!!!!
(ответить)
Повезло нереально, что попали на лилль. Челси говенный прям щас.
Лфк тактй игрой не взять... Еще и ктва травму словил
(ответить)
Всех с победой. Просто на классе. Игру стоило бы еще подтянуть.
Теперь готовьтесь к реально большому матчу
(ответить)
22.02.2022 10:00 #
electric
Победа гостей на классе!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/91551/?c=1#c7508187
Обоссана, маленькая моя!!!
(ответить)
обыграли клуб уровня Сандерленда
Chelski будут биты первым же серьезным соперником
(ответить)
Кстати, хаверц >>>>>>> лукаку
(ответить)
Лукаку был хорош.
(ответить)
Я хз.. Комментатор льет комплименты пенсам... Но игра очень рванная, много потерь у челси, скомкано все как-то. Мне не понравилось от слова совсем. Лилль был иолодцом, хоть момента за всю игру и не создали.
Игра в 3 лица выиграна... Бог защиты тиаго силва, император полузащиты нголо(половина челси по сути), и уоролем каем.
Остальные мрак... Обрезки, потери, неточные пасы. Алонсо норм повозили и норм он проваливался каждый раз на фланге....против отсосолаха лучше не выходить на поле ему.
Фуфлыжная победа на классе.
(ответить)
На классе,в эконом режиме обыграли чемпиона Франции,тем самым сохранив силы на финал Кубка Карабаха.
Любите Тухеляна, верьте в Тухеляна!
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Браво!
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