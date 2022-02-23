"Челси" победил "Лилль", не напрягаясь

Кристиан Пулишич "Челси" одержал комфортную победу 2:0 над "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Относительно выстраданной победы 0:1 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" произошло три перестановки. Вернулись на поле Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Матео Ковачич, заменив Маланга Сарра, Жоржиньо и Ромелу Лукаку.

Начало матча стало бенефисом Хаверца. Уже на четвертой минуте Кай во вратарской замыкал прострел Аспиликуэты с правого фланга, но непостижимым образом не попал в створ.

На седьмой минуте Хаверц ворвался в штрафную по правому флангу, ускользнул от защитника и пробил в дальний угол, однако голкипер "Лилля" Лео Жардим выручил свою команду.

После сейва Жардима был назначен угловой и с навеса Хакима Зийеша от края поля Хаверц все-таки добился своего, головой поразив ворота — 1:0.

Гости довольно неплохо отреагировали на пропущенный гол, но самым опасным их моментом стала срезка с ноги Антонио Рюдигера — мяч опустился сверху на сетку ворот.

"Челси" просто плыл по течению, не желая чересчур напрягаться. Мало что изменилось и после перерыва.

"Лилль" имел определенную свободу действий, но лишь нарвался на результативную контратаку на 63-й минуте. Нголо Канте продвинулся вперед по центру, затем отдал пас на левый край штрафной Кристиану Пулишичу, а тот подработал мяч и пробил в дальний угол ворот — 2:0.

После второго гола уже и гости бросили играть. Остаток матча получился довольно убаюкивающим.

Огромное преимущество в классе обеспечило "Челси" комфортную, непыльную победу. "Лилль" старался, но хотя бы на один реальный голевой момент так и не наиграл.

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:0 (1:0)

Голы: Хаверц 8, Пулишич 63.

"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 51), Алонсо (Сарр 80), Зийеш (Ньигес 60), Хаверц, Пулишич (Вернер 80).

"Лилль": Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Джало (Гудмундссон 76), Онана (Йылмаз 65), Шека, Андре, Санчеш (Бен Арфа 81), Дэвид (Жегрова 81), Бамба.

Предупреждения: Лофтус-Чик — Бен Арфа.


Метки Лига Чемпионов, Лилль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 00:50

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 23.02.2022 01:27 # thegodfather
    &#128202; — "Челси" стал первой английской командой в истории, в сухую выигравшей 5 домашних матчей подряд в Лиге Чемпионов.

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    (ответить)

  2. thegodfather 23.02.2022 01:25 # thegodfather
    14
    &#128202; — Эдуар Менди провел 14 сухих матчей из 18 сыгранных в Лиге Чемпионов (78%).

    Это наивысший процент сухих матчей среди всех вратарей в истории турнира, с 5+ выходами в стартовом составе.

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  3. ian 23.02.2022 01:11 # ian
    пока в Челси не избавятся от синдрома большого клуба, всякие Верники, Лукаки.. будут страдать как забитая мышь
    они прекрасно понимали, что переходят в середняк-мешок, а от них ожидают как от Месси с Роналду вместе взятые

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  4. m-ballack 23.02.2022 01:10 # m-ballack
    Тупой мешок на Сарре в тройке цз еще более менее, но на фланге вообще пздц. Хаверц радует, маладца.

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  5. rentv 23.02.2022 01:06 # rentv
    Челси должен стать Украинским!!!!

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  6. thegodfather 23.02.2022 01:03 # thegodfather
    Повезло нереально, что попали на лилль. Челси говенный прям щас.
    Лфк тактй игрой не взять... Еще и ктва травму словил

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  7. yamateh 23.02.2022 01:02 # yamateh
    Всех с победой. Просто на классе. Игру стоило бы еще подтянуть.
    Теперь готовьтесь к реально большому матчу

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  8. jirrort 23.02.2022 01:00 # jirrort
    22.02.2022 10:00 #
    electric

    Победа гостей на классе!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/91551/?c=1#c7508187

    Обоссана, маленькая моя!!!

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  9. ian 23.02.2022 00:59 # ian
    обыграли клуб уровня Сандерленда
    Chelski будут биты первым же серьезным соперником

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  10. thegodfather 23.02.2022 00:59 # thegodfather
    Кстати, хаверц >>>>>>> лукаку

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  11. brown-ale 23.02.2022 00:57 # brown-ale
    Лукаку был хорош.

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  12. thegodfather 23.02.2022 00:56 # thegodfather
    Я хз.. Комментатор льет комплименты пенсам... Но игра очень рванная, много потерь у челси, скомкано все как-то. Мне не понравилось от слова совсем. Лилль был иолодцом, хоть момента за всю игру и не создали.
    Игра в 3 лица выиграна... Бог защиты тиаго силва, император полузащиты нголо(половина челси по сути), и уоролем каем.
    Остальные мрак... Обрезки, потери, неточные пасы. Алонсо норм повозили и норм он проваливался каждый раз на фланге....против отсосолаха лучше не выходить на поле ему.

    Фуфлыжная победа на классе.

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  13. jirrort 23.02.2022 00:55 # jirrort
    На классе,в эконом режиме обыграли чемпиона Франции,тем самым сохранив силы на финал Кубка Карабаха.
    Любите Тухеляна, верьте в Тухеляна!

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  14. chebrec 23.02.2022 00:54 # chebrec
    Браво!

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