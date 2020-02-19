Джака отказался принять капитанскую повязку в матче с "Брентфордом"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака отказался примерить капитанскую повязку в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда".
Ранее в субботу Джака помог "Арсеналу" одержать домашнюю победу 2:1. Незадолго до окончания матча Эдди Нкетиа, заменив Александра Лакасетта, попытался передать повязку Граниту.
Однако Джака, с позором разжалованный из капитанов команды в ноябре 2019, отказался принять повязку из рук Нкетиа, и тому пришлось проследовать до защитника Кирана Тирни.
Добавим, главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже подтвердил, что основным капитаном в остатке сезона будет Лакасетт. Французу повязка досталась от Пьер-Эмерика Обамеянга, покинувшего клуб в январе.
Granit Xhaka turns his nose up at the Arsenal armband ©️ pic.twitter.com/NiGt73wx9C— DAZN Canada (@DAZN_CA) February 19, 2022
19.02.2022 22:00
Просмотров: 1461
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игроки не уважают собственный клуб, какие же обоссанцы этот аснл. Позорище
(ответить)
Какой клуб такие и капитаны
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий