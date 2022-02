Джака отказался принять капитанскую повязку в матче с "Брентфордом"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака отказался примерить капитанскую повязку в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Ранее в субботу Джака помог "Арсеналу" одержать домашнюю победу 2:1. Незадолго до окончания матча Эдди Нкетиа, заменив Александра Лакасетта, попытался передать повязку Граниту.



Однако Джака, с позором разжалованный из капитанов команды в ноябре 2019, отказался принять повязку из рук Нкетиа, и тому пришлось проследовать до защитника Кирана Тирни.



Добавим, главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже подтвердил, что основным капитаном в остатке сезона будет Лакасетт. Французу повязка досталась от Пьер-Эмерика Обамеянга, покинувшего клуб в январе.





