Джака отказался принять капитанскую повязку в матче с "Брентфордом"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака отказался примерить капитанскую повязку в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Ранее в субботу Джака помог "Арсеналу" одержать домашнюю победу 2:1. Незадолго до окончания матча Эдди Нкетиа, заменив Александра Лакасетта, попытался передать повязку Граниту.

Однако Джака, с позором разжалованный из капитанов команды в ноябре 2019, отказался принять повязку из рук Нкетиа, и тому пришлось проследовать до защитника Кирана Тирни.

Добавим, главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже подтвердил, что основным капитаном в остатке сезона будет Лакасетт. Французу повязка досталась от Пьер-Эмерика Обамеянга, покинувшего клуб в январе.


Метки Арсенал, Брентфорд, Джака, капитаны

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 19.02.2022 23:00 # slava-man-utd
    Игроки не уважают собственный клуб, какие же обоссанцы этот аснл. Позорище

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  2. chamakhmybitchup 19.02.2022 22:45 # chamakhmybitchup
    Какой клуб такие и капитаны

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